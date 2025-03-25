Кинозвезда и бизнесвумен: Сара Джессика Паркер празднует 60-летие

25 марта исполнилось 60 лет Саре Джессике Паркер — звезде популярного ситкома нулевых «Секс в большом городе», актрисе, игравшей с Джонни Деппом и Брюсом Уиллисом, и женщине, построившей свой бизнес. «Рамблер» вспоминает, как развивалась карьера Паркер на экране и в качестве предпринимательницы.

© D Avanzo/Mangiarotti/www.globallookpress.com; Рамблер

От Брюса Уиллиса к Джонни Деппу

Сара Джессика Паркер родилась в штате Огайо в семье воспитательницы детского сада Барбары Паркер и журналиста и предпринимателя Стивена Паркера. Когда девочке было 3,5 года, родители развелись и мать вышла замуж повторно — за менеджера по работе с клиентами и водителя грузовиков Пола Форста.

В детстве Сара Джессика брала уроки пения и балета, а мать часто водила будущую актрису и её братьев и сестёр (всего у Паркер их семь) в театр и на балет в городе Цинциннати. Позднее семья переехала в Нью-Йорк, где девочка посещала Школу американского балета и Детскую профессиональную школу для начинающих детей-актёров.

Актёрский путь Паркер начался с театра: например, в 1976 году она играла в бродвейском мюзикле «Невинные» по пьесе Уильяма Арчибальда, а в 1977 году получила роль в мюзикле «Энни» по выпущенному в 1924 году комиксу Гарольда Грея «Маленькая сирота Энни».

С 1980 года Сара Джессика начала сниматься в телешоу и сериалах — первым шоу, в котором она появилась, стала познавательно-развлекательная передача для детей «3-2-1 контакт». Первой главной ролью Паркер в сериале стала роль Пэтти Грин в молодёжном ситкоме «Неудачники» — героиня Сары Джессики вместе со своей подругой пыталась освоиться в новой школе.

© Embassy Television

Сара Джессика Паркер в сериале «Неудачники»

После этого актриса начала получать роли в полнометражных фильмах, где играла с такими же восходящими звёздами и зарекомендовала себя как разноплановую и харизматичную исполнительницу. Например, в 1984 году она снялась в музыкальной драме «Свободные» с Кевином Бейконом и комедии «Девочки хотят повеселиться» с Хелен Хант, а два года спустя появилась в фантастической картине студии Disney «Полёт навигатора», номинированной на американскую кинопремию Saturn Awards, вручаемую за лучшие хорроры, фантастические и фэнтези-фильмы.

В 1990-х Паркер уже снималась в фильмах с прославленными актёрами. Одной из таких работ стала романтическая комедия «Медовый месяц в Лас-Вегасе» (1992), где партнёром Паркер по съёмочной площадке стал Николас Кейдж, за спиной которого были номинация на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии «Во власти луны» и главная роль в романтическом триллере «Дикие сердцем» Дэвида Линча, получившем «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 1990 году.

Затем на экраны вышел детектив «На расстоянии удара» (1993). Сара Джессика получила в нём главную женскую роль офицера отряда речной полиции, а её напарником стал Брюс Уиллис, успевший прославиться ролью Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек» (1988).

А в 1994 году актриса появилась вместе с дважды номинантом на «Золотой глобус» Джонни Деппом в чёрно-белой комедийной драме Тима Бёртона «Эд Вуд» об Эдварде Вуде — младшем, известном как «худший режиссёр всех времён и народов». Депп сыграл там роль Эда Вуда, а Паркер — его невесты Долорес Фуллер, которая в итоге бросает неудачливого кинематографиста.

Бёртон пригласил Сару Джессику и в свой следующий проект — пародию на фантастические фильмы категории B «Марс атакует!». Эта картина отличалась звёздным составом: в ней были задействованы Джек Николсон, Дэнни Де Вито и Гленн Клоуз, а Паркер досталась роль телеведущей, которой пересадили голову чихуахуа.

Кэрри Брэдшоу — это судьба

Сериал «Секс в большом городе», который стартовал в 1998 году и продлился шесть сезонов до 2004 года, стал судьбоносным в карьере Паркер. Саре Джессике досталась роль Кэрри Брэдшоу — колумнистки вымышленной газеты The New York Star, живущей в большой квартире на Манхэттене, любящей яркие наряды и дорогие туфли, заводящей страстные романы и весело проводящей время в компании своих подруг Саманты Джонс (Ким Кэтролл), Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис) и Миранды Хоббс (Синтия Никсон).

За свою роль Паркер получила две премии «Эмми» и четыре награды «Золотой глобус». А Кэрри Брэдшоу долгое время оставалась ролевой моделью для молодых успешных женщин: умная, решительная, но в то же время эмпатичная, любящая себя и при этом способная на глубокие чувства и к своим подругам, и к своим партнёрам.

© HBO

Британское издание The Guardian в 2009 году назвала Кэрри Брэдшоу «иконой десятилетия». «Кэрри неделя за неделей показывала зрителям, что живое женское сознание было так же интересно, как женская сексуальность или материнство — традиционные варианты ролевой модели», — отмечало издание.

Популярность ситкома сказалась и на гонорарах Сары Джессики Паркер: по данным крупнейшей в мире базы киноданных IMDB, если за каждый эпизод третьего сезона она получала 100–150 тысяч долларов, то за каждую серию шестого — 325 тысяч долларов.

В 2008 году вышел полнометражный фильм «Секс в большом городе» о дальнейшей жизни героинь на Манхэттене. Он оказался коммерчески успешным: при бюджете в 65 миллионов долларов его мировые сборы составили более 262 миллионов долларов.

Выпущенный два года спустя «Секс в большом городе — 2» о похождениях четырёх подруг в Абу-Даби был менее коммерчески успешным: при более внушительном бюджете в 100 миллионов долларов он заработал 195 миллионов долларов по всему миру. Сама актриса за этот фильм получила рекордный гонорар в 20 миллионов долларов.

Жизнь после «Секса в большом городе»

После выхода сериала Паркер по-прежнему снималась, но её последующие роли не были настолько успешными, как роль Кэрри Брэдшоу. Например, она сыграла в романтической комедии «Любовь и прочие неприятности» (2006) с Мэттью Макконахи. Картина была коммерчески успешной: при бюджете в 50 миллионов долларов она заработала в мировом прокате 128 миллионов долларов, но в фильмографии актрисы оказалась проходной.

Вышедшая в 2009 году комедия «Супруги Морган в бегах» была ещё менее коммерчески удачной: её бюджет составил 58 миллионов долларов, а мировые сборы — 85 миллионов долларов.

Паркер снова получилось напомнить о себе зрителям в 2016 году, когда на экраны вышел сериал «Развод». Актриса сыграла немолодую мать семейства, которая поняла, что устала от долгих лет брака, и решила развестись. За эту роль Сара Джессика была номинирована на «Золотой глобус».

© Pretty Matches

Сара Джессика Паркер в сериале «Развод»

В 2021 году Паркер вернулась к образу Кэрри Брэдшоу в сиквеле сериала «Секса в большом городе» — шоу «И просто так…» о жизни Кэрри и её подруг после того, как им перевалило за 50 лет. Сериал не снискал грандиозного успеха: он не был номинирован на престижные награды и получил смешанные оценки критиков. Тем не менее создатели продлили его на два сезона: премьера третьего запланирована на 2025 год.

Одежда, туфли, продюсирование

Успех «Секса в большом городе» способствовал тому, что Сара Джессика Паркер начала пробовать себя в бизнесе. Например, в 2005 году она создала продюсерскую компанию Pretty Matches, которая четыре года спустя начала создавать контент для HBO. В частности, именно эта компания отвечала за продюсирование сериала «Развод».

Одним из её недавних проектов стал документальный фильм «Библиотекари» о группе библиотекарей FReadom Fighters, которые выступали против запрета книг в Техасе, Флориде и других американских штатах. Фильм был показан на фестивале «Сандэнс» в январе 2025 года.

Паркер пробовала себя и на модном поприще, но её успехи оказались не очень впечатляющими. В 2007 году она выпустила собственные духи Lovely, а последующие годы продолжала расширять линию парфюма, выпуская ароматы Covet, Dawn, Endless и Twilight.

В 2009 году запустила линию одежды Bitten в партнёрстве с сетью магазинов-дискаунтеров Steve & Barry’s. Этот бизнес оказался неудачным: интерес покупателей иссяк после дебютной коллекции, а затем сеть Steve & Barry’s обанкротилась.

В 2014 году Паркер совместно с президентом Manolo Blahnik USA Джорджем Малкемусом создала обувной бренд SJP by Sarah Jessica Parker. Он специализировался на выпуске яркой элегантной обуви и просуществовал 10 лет, закрывшись в ноябре 2024 года.

Брюсу Уиллису — 70 лет. Вспоминаем самые яркие фильмы актёра