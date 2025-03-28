Триумф «Мастера и Маргариты» и рекорд «Переходного возраста» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Фильм «Мастер и Маргарита» получил семь премий «Ника»

24 марта в театре «Маска» прошла XXXVIII церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». Картина «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина выиграла в номинации «Лучший игровой фильм» 2024 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Всего «Мастер и Маргарита» одержал победу в семи номинациях. Его отметили в категориях «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа звукорежиссёра». А супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, сыгравшие роли Мастера и Маргариты, стали лучшими актёром и актрисой.

Также лучшим актёром признали Юру Борисова за роль Кеши в картине «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Вместе с Цыгановым он набрал одинаковое количество голосов членов жюри, так что было решено вручить сразу две награды.

Бакур Бакурадзе получил статуэтку за лучшую режиссёрскую работу (фильм «Снег в моём окне»), Андрей Кончаловский и Елена Киселёва — за лучший сценарий (фильм «Смотри на меня»). «Открытием года» стала Зака Абдрахманова за фильм «Папа умер в субботу». Премию в номинации «Лучший сериал», которая в этом году присуждалась впервые, получил сериал «Плевако» Анны Матисон.

«Переходный возраст» побил рекорды по просмотрам

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За 11 дней с момента премьеры мини-сериал «Переходный возраст» стриминговой платформы Netflix установил рекорд по количеству просмотров среди мини-сериалов сервиса за двухнедельный период — его посмотрели 66,3 миллиона раз. Об этом сообщило отраслевое издание Variety.

При этом только за первые четыре дня после выхода релиза 13 марта сериал посмотрели 24,3 миллиона раз, что сделало его одним из самых популярных проектов Netflix, вышедших с 10 по 16 марта. Больший результат за этот период показал только постапокалиптический фантастический фильм «Электрический штат» с Крисом Праттом и Милли Бобби Браун, который просмотрели 25,2 миллиона раз, отмечало издание.

«Переходный возраст» рассказывает о подростке, которого арестовали за убийство девочки из его школы. Режиссёром сериала стал Филип Барантини, главные роли сыграли Стивен Грэм, Оуэн Купер и Кристина Тремарко.

Раннюю демозапись The Beatles обнаружили в Канаде

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Одну из ранних записей легендарной английской группы The Beatles случайно нашёл владелец музыкального магазина Neptoon Records в Ванкувере (Канада) Роб Фрит. Об этом написало музыкальное издание NME.

По словам Фрита, которые цитирует издание, сперва он посчитал бобину с надписью «Демо The Beatles из 60-х» просто пиратской копией. Но после прослушивания пришёл в восторг, обнаружив на ней редкую копию, сделанную группой для лейбла Decca Records в 1962 году. В беседе с канадским онлайн-изданием CBC Роб заявил, что, когда он включил демо, ему «показалось, что в комнате были The Beatles», настолько хорошим было качество.

Полный список песен, которые записаны на бобине, не уточняется. Сам Фрит поделился лишь одной — Money. Судьба найденного раритета пока не решена, но Фрит отметил, что готов отдать её в Decca Records для подготовки официального релиза.

Книгу Хармса с иллюстрациями Юдина продали за 5,2 миллиона рублей

Неизданная книга советского писателя и поэта Даниила Хармса «Клоун Макс», обложку и иллюстрации к которой выполнил известный художник-авангардист первой половины XX века Лев Юдин, была продана на торгах аукционного дома «Литфонд» за 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Стартовая цена издания составляла всего 80 тысяч рублей.

Хармс задумал «Клоуна Макса» к публикации ещё в 1941 году. Но 23 августа того же года писателя арестовали по подозрению в участии в «антисоветской группе писателей». Книга так и осталась неизданной. 2 февраля 1942 года Хармс умер в тюремной психиатрической больнице. Лев Юдин погиб на фронте под Ленинградом 10 ноября 1941 года.

«Клоун Макс» вошёл в число самых дорогих лотов торгов, равно как и другие книги с рисунками и фотоотпечатки бумажных скульптур Льва Юдина. За 2,9 миллиона рублей на аукционе ушло последнее прижизненное издание Хармса в оформлении Юдина. Это карманная книжка-игрушка «Петух и лиса». Её стартовая цена составляла 300 тысяч рублей. А авторский отпечаток Льва Юдина — фотография его скульптуры «Лошадка» 1935 года был продан за 2 миллиона рублей при стартовой цене в 80 тысяч рублей.

Infinite Reality купила пиратский музыкальный сервис Napster для развития метавселенной

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Компания Infinite Reality приобрела бывший пиратский музыкальный сервис Napster, передает CNBC. Сумма сделки составила 207 миллионов долларов. Компания планирует создать на его основе метавселенную, где пользователи смогут вместе смотреть концерты и слушать музыку, а исполнители и лейблы — продавать виртуальный и физический мерч.

Сервис для бесплатного обмена музыкой Napster появился в 1999 году. Уже в 2000-м им пользовались 80 миллионов человек по всему миру. Но в 2001 году он приостановил работу из-за судебных разбирательств с Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и разными исполнителями, среди которых была группа Metallica. Сервис сменил нескольких владельцев.

Начиная с 2016 года Napster работал легально, имея лицензии на 110 миллионов композиций, регулярно выплачивая авторские отчисления и продавая пользователям месячные подписки за 11 долларов.

«Переходный возраст»: как сериал о 13-летнем мальчике-убийце покорил зрителей и критиков