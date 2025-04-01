Очень смешное кино: 20 лучших комедий всех времён

Комедия — жанр, для которого характерен юмористический или сатирический сюжет. Бывают романтические и семейные комедии, чёрные комедии, в которых к юмору примешивается цинизм, пародийные комедии, высмеивающие другие киножанры. 1 апреля, или День смеха, — отличный повод провести вечер за просмотром комедии. Золотая голливудская и европейская классика, эталонные советские фильмы этого жанра, недооценённые шедевры 1990-х и современные российские и американские хиты — «Рамблер» составил подборку из 20 комедий, которые заставят любого смеяться от души.

© New Line Cinema, Рамблер

«Воспитание крошки» (1938)

Эксцентрическая комедия режиссёра Говарда Хоукса с Кэри Грантом и Кэтрин Хепбёрн в главных ролях была признана золотой классикой Голливуда. Грант играет странноватого палеонтолога Дэвида Хаксли, который собирает по косточкам скелет бронтозавра. Он знакомится с сумасбродной миллионершей Сьюзен (Кэтрин Хепбёрн). Она влюбляется в Дэвида и пытается разными способами увлечь его.

В результате незадачливый учёный попадает во всевозможные неприятности: то Сьюзен разбивает его машину, то сам он случайно рвёт её платье «на самом интересном месте» и вынужден прикрывать её при выходе из ресторана. Вдобавок девушка буквально вынуждает Дэвида сопроводить её в загородный дом, куда она везёт своего ручного леопарда Крошку (в съёмках был занят ручной леопард Нисса), что оборачивается очередной чередой приключений.

В кинопрокате фильм провалился. Но в 1950-х годах комедию начали показывать по телевидению, и её популярность у зрителей стала нарастать. В 1998 году картина вошла в список 100 величайших американских фильмов всех времён по версии Американского института киноискусства.

© RKO Radio Pictures Inc.

«В джазе только девушки» (1959)

Эталонная комедия голливудского классика Билли Уайлдера, которую можно пересматривать до бесконечности. Музыканты из Чикаго Джо и Джерри (Тони Кёртис и Джек Леммон) становятся свидетелями перестрелки. Чтобы самим не стать жертвами бандитских разборок, друзья переодеваются в женские платья и парики, переименовываются в Джозефину и Дафну, устраиваются в женский джаз-банд и вместе с хорошенькими новыми коллегами отправляются во Флориду.

По пути оба проникаются светлыми чувствами к вокалистке ансамбля Душечке (Мэрилин Монро). Джо, он же Джозефина, начинает ухаживать за Душечкой, а за Джерри в образе Дафны приударяет пожилой миллионер Осгуд Филдинг III. Эта чёрно-белая картина стала одной из главных киноработ режиссёра Билли Уайлдера. Комедия была номинирована на шесть «Оскаров», но в итоге получила один — за лучшие костюмы.

© Ashton Productions

«Жандарм из Сен-Тропе» (1964)

Фильмы с великим французским комиком Луи де Фюнесом — безошибочный выбор для тех, кто любит старые добрые европейские комедии. В этой картине актёр играет бестолкового и деятельного жандарма Крюшо, собирающегося навести порядок в курортном городке Сен-Тропе. Неприятности ему доставляют местные нудисты и собственная дочь Николь (Женевьев Гра), вместе с приятелем угнавшая и бросившая посреди поля чужую машину, чей настоящий владелец украл и спрятал в багажнике картину Рембрандта.

«Жандарм из Сен-Тропе» Жана Жиро стал первым фильмом из серии комедий о злоключениях жандарма Крюшо. По данным крупнейшей базы киноданных в мире IMDB, в 1964 году комедия возглавила французский прокат: её посмотрели 7,8 миллиона зрителей. В этом же году на экраны вышла ещё одна комедия, где Луи де Фюнес сыграл полицейского, — «Фантомас» Андре Юнебеля. Она также имела продолжение: после неё вышло ещё две картины о Фантомасе.

© Franca Films

«Джентльмены удачи» (1971)

Эталонная советская комедия, которая смешит до сих пор. Скромный заведующий детским садом Евгений Трошкин (Евгений Леонов) как две капли воды похож на главаря преступников по кличке Доцент, заключённого в подмосковную колонию за похищение с археологических раскопок шлема Александра Македонского.

Сходством решает воспользоваться милиция: её сотрудники уговаривают Трошкина завоевать доверие подельников Доцента, чтобы выяснить, куда банда спрятала шлем. Педагогу приходится учиться блатным фразам и манерам и ехать в колонию в Средней Азии, где сидят сообщники Доцента. Милиция организует для них побег, и преступники отправляются на поиски шлема.

В год выхода комедия режиссёра Александра Серого возглавила советский кинопрокат: её посмотрели свыше 62 миллионов человек. Высказывания героев разлетелись на крылатые фразы: «Пасть порву, моргалы выколю», «Кина не будет. Электричество кончилось!» и «Все побежали — и я побежал» зрители цитируют до сих пор.

© Мосфильм

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Классик советского кино Леонид Гайдай снял эту картину после выхода прогремевших на весь СССР комедий «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». В основу сюжета легла пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич». По сюжету инженер Тимофеев (Александр Демьяненко) изобретает машину времени и случайно отправляет во времена Ивана Грозного своего соседа, управдома Ивана Васильевича Буншу, и квартирного вора Жоржа Милославского (Леонид Куравлёв). Сам царь с помощью той же машины времени попадает в Москву 1970-х годов.

Внешнее сходство обоих Иванов Васильевичей (Грозного и Буншу блистательно сыграл Юрий Яковлев) приводит ко множеству комических ситуаций. Пока Бунша в XVI веке готов отдать шведам Кемскую волость и не прочь приударить за царицей, настоящий государь решает в XX веке сердечные проблемы жены инженера, актрисы Зины, решившей уйти от мужа к режиссёру Якину, но подло обманутой. В год выхода «Иван Васильевич меняет профессию» стал лидером советского кинопроката — комедию посмотрели свыше 60 миллионов зрителей.

© Мосфильм

«Укрощение строптивого» (1980)

Одна из самых известных и смешных итальянских комедий, снятая режиссёрским дуэтом Франко Кастеллано и Джузеппе Мочча (Пиполо). Название отсылает к комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Но если в пьесе английского классика капризную женщину усмирял мужчина, то в этом фильме укротительницей выступает 25-летняя красавица Лиза (Орнелла Мути), задумавшая перевоспитать 40-летнего вздорного фермера Элию (Адриано Челентано).

Элия — убеждённый холостяк, от которого разбегаются все девушки: к одной он приходит на свидание в костюме Франкенштейна, другой показывает зубы Дракулы. Лиза случайно попадает к нему на ферму дождливой поздней ночью — у неё сломалась машина. И хотя у девушки есть молодой человек, азартная Лиза увлекается вредным фермером и пытается влюбить его в себя. Страсти в итальянской комедии кипят вполне шекспировские: герои строят друг другу козни, выясняют отношения на словах и даже вступают в драки друг с другом и с другими персонажами.

Картина была номинирована на германскую кинопремию Jupiter Awards в категории «Лучший международный фильм», а Орнелла Мути и Адриано Челентано были выдвинуты на эту же премию на звание лучших актрисы и актёра. В итоге награда досталась только Мути, а фильм до сих пор считается классикой итальянского кинематографа.

© Capital Film

«Один дома» (1990)

Комедия Криса Коламбуса стала классикой американского кино. Семейство Маккаллистеров летит на Рождество из Чикаго в Париж и случайно забывает дома одного из детей — 8-летнего Кевина (Маколей Калкин). Мальчику приходится защищать дом от двух грабителей — Гарри (Джо Пеши) и Марва (Дэниэл Стерн).

Фильм был номинирован на две премии «Оскар» за музыку. Также он был выдвинут на «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучший актёр в комедии или мюзикле» (Маколей Калкин). Картина c бюджетом 18 миллионов долларов заработала, по данным BoxOfficeMojo, 476,6 миллиона долларов в мировом прокате. До 2018 года она возглавляла топ самых кассовых рождественских фильмов — побить этот рекорд удалось только мультфильму «Гринч», чьи мировые сборы превысили 539 миллионов долларов.

В 1992 году вышел сиквел картины «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», главную роль в котором также сыграл Маколей Калкин.

© 20th Century Fox Film Corporation

«Горячие головы» (1991)

Пародия на культовый боевик «Лучший стрелок» Тони Скотта и прочие американские «армейские» фильмы. Главный герой «Горячих голов», талантливый пилот Топпер Харли (Чарли Шин), мучается комплексом вины из-за своего отца-лётчика, по вине которого погиб отцовский сослуживец. Уйдя из Военно-воздушных сил США, Топплер отправляется в индейское поселение, где живёт под именем «Пушистая кроличья лапка». Вскоре его снова призывают на службу: американские войска задумали провести военную операцию в Ираке.

«Горячие головы» снял мастер кинопародий Джим Абрахамс, известный по комедиям «Аэроплан» и «Совершенно секретно!». Чарли Шин в этой картине отчасти пародировал одну из своих предыдущих работ: до «Горячих голов» он снялся в драме о войне во Вьетнаме «Взвод» Оливера Стоуна.

Комедия стала кассовым хитом: при бюджете в 26 миллионов долларов она собрала в мировом прокате 181 миллион долларов. Выпущенное два года спустя продолжение картины «Горячие головы 2» оказалось не менее смешным, но менее коммерчески успешным: его мировые сборы составили 131 миллион долларов.

© 20th Century Fox Film Corporation

«Маска» (1994)

Банковский клерк Стэнли Ипкисс (Джим Керри), скромник и неудачник, находит в реке загадочную зелёную маску. Надев её, он превращается в энергичного зелёнолицего хулигана, способного с одинаковым успехом напугать вредную домовладелицу и разогнать уличных грабителей. Вскоре Стэнли в образе Маски приходится вступить в противостояние с гангстерами: когда они задумывают ограбить банк, главный герой опережает их и присваивает деньги себе. После этого под угрозой оказывается не только Стэнли, но и его возлюбленная Тина (Кэмерон Диас), оказавшаяся подругой главаря мафии.

Комедия Чака Рассела была номинирована на премию «Оскар» за визуальные эффекты, а Джим Керри получил номинацию на «Золотой глобус» как лучший актёр в комедии или мюзикле. Снятая за 23 миллиона долларов «Маска» оказалась кассовым хитом: её мировые сборы превысили 351 миллион долларов.

© New Line Cinema

«Особенности национальной охоты» (1995)

Финн Райво (Вилле Хаапасало), изучающий русские обычаи и традиции, отправляется на русскую охоту в сопровождении своего друга и переводчика Жени (Сергей Куприянов) и компании колоритных персонажей: от мастера коротких, но ёмких тостов генерала Булдакова (Алексей Булдаков) до егеря Кузьмича (Виктор Бычков), увлекающегося буддизмом. Вместо охоты его ждут анекдотические байки, баня, много выпивки, любвеобильные доярки и даже напившийся водки медведь.

Комедия Александра Рогожкина стала всенародно любимым фильмом и культурным явлением. «Словосочетание, вынесенное в название фильма, мгновенно стало не просто крылатым выражением. В сочетании слов "особенности" и "национальный" массовому сознанию привиделся некий универсальный ключик, объяснение и оправдание всех ухабов и странностей российской жизни», — писал о фильме кинокритик журнала «Коммерсантъ-Власть» Михаил Трофименков.

«Особенности национальной охоты» была отмечена рядом наград, в том числе российской кинопремией «Ника» за лучший игровой фильм, лучшую режиссёрскую работу и лучшую мужскую роль (Алексей Булдаков), и специальным призом жюри на кинофестивале в Карловых Варах в 1995 году. Фильм получил несколько продолжений: в 1998 году Рогожкин снял «Особенности национальной рыбалки», а в 2000-м — «Особенности национальной охоты в зимний период».

© Ленфильм

«Ширли-мырли» (1995)

В разгар «лихих девяностых» вор-рецидивист Василий Кроликов (Валерий Гаркалин) похищает найденный в Якутии необычный алмаз — камень так велик, что на деньги от его продажи всё население России может три года отдыхать на Канарских островах. На поиски алмаза пускается не только милиция в лице капитана Пискунова (Игорь Угольников), но и мафия — крёстный отец Козюльский (Армен Джигарханян) и его подельники.

У Кроликова тем временем обнаруживаются два брата-близнеца: дирижёр Иннокентий Шниперсон, готовящийся к свадьбе с американкой Кэрол Абзац (Вера Алентова), и цыганский барон Роман Алмазов. Все трое обладают не только внешним сходством, но и идеальным музыкальным слухом, из-за чего братьев путают и мафия, и милиция.

Картину Владимира Меньшова критики и зрители сначала не приняли: слишком много фарса и скабрёзных гэгов оказалось в работе мастера, завоевавшего репутацию одного из ведущих советских режиссёров своими всенародно любимой комедией «Любовь и голуби» и оскароносной мелодрамой «Москва слезам не верит». Но спустя много лет «Ширли-мырли» стал одним из образцовых фильмов девяностых: любовь русских и американцев, смешные сотрудники милиции, попытки заработать кто чем может и ощущение абсолютной свободы.

© Мосфильм

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

Американец Даг накануне свадьбы отправляется в Лас-Вегас со своими друзьями Филом и Стю и братом невесты Аланом, чтобы как следует повеселиться перед началом семейной жизни. Компания напивается до беспамятства, а утром Фил, Стю и Алан обнаруживают, что жених пропал. Вместо него в номере отеля обнаруживаются тигр, курица и чужой младенец. Взяв с собой ребёнка, герои отправляются на поиски Дага.

Фильм Тодда Филлипса с Брэдли Купером, Заком Галифианакисом, Эдом Хелмсом и Джастином Барта в главных ролях стал кассовым хитом: при бюджете в 35 миллионов долларов он заработал в мировом прокате свыше 469 миллионов долларов. «Мальчишник в Вегасе» был номинирован на ряд наград и получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл».

© Legendary Pictures

«О чём говорят мужчины» (2010)

Четверо друзей — Лёша (Леонид Барац), Слава (Ростислав Хаит), Саша (Александр Демидов) и Камиль (Камиль Ларин) отправляются в автомобильное путешествие на юг и по пути ведут разговоры обо всём на свете. Например, о том, что придорожный шашлык вкуснее странного крохотного блюда дефлопе в модном ресторане, об отношениях с женщинами, о детстве и о трудностях, с которыми сталкиваются мужчины в 40 лет.

В картине в жанре роуд-муви снялись актёры комического театра «Квартет И», уже успевшие завоевать любовь публики своими спектаклями «День радио» и «День выборов», ставшими основой для одноимённых экранизаций. Фильм Дмитрия Дьяченко оказался коммерчески успешным: по данным отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», он заработал в России и СНГ свыше 385 миллионов рублей, при том что снят был за 1,95 миллиона долларов (около 58,5 миллиона рублей по курсу 2010 года).

Позднее «О чём говорят мужчины» получил несколько продолжений: в 2011 году вышла комедия «О чём ещё говорят мужчины», в 2018-м — «О чём говорят мужчины. Продолжение», а в 2023-м — «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия».

© Кинокомпания «Квадрат»

«1+1» (2011)

Одна из самых смешных и трогательных французских комедий современности. Чернокожий хулиган Дрисс (Омар Си) устраивается сиделкой к богачу и аристократу Филиппу (Франсуа Клюзе), который в результате несчастного случая прикован к инвалидной коляске. Живой, непосредственный и весёлый Дрисс устраивает в богатом доме Филиппа хаос, возвращает своему хозяину вкус к жизни и даже помогает ему завязать роман с симпатичной подругой по переписке Элеонорой.

Картина Оливье Накаша и Эрика Толедано стала хитом не только во Франции, но и во всём мире. Омар Си получил престижную французскую кинопремию «Сезар» за лучшую мужскую роль, а сам фильм был номинирован на премию «Золотой глобус» как «Лучший фильм на иностранном языке». В мировом прокате комедия собрала свыше 426 миллионов долларов, став на тот момент самым кассовым французским фильмом в истории: предыдущий рекорд по сборам принадлежал «Пятому элементу» Люка Бессона (263 миллиона долларов).

© Canal+

«Я худею» (2018)

Аня (Саша Бортич) живёт в Нижнем Новгороде и работает кондитером. Её бойфренд Женя (Роман Курцын) сначала высказывает недовольство лишним весом девушки, а затем и вовсе бросает её. Аня решает во что бы то ни стало похудеть. В этом ей помогает новый знакомый Коля (Евгений Кулик) — жизнерадостный, целеустремлённый и также желающий избавиться от лишних килограммов сотрудник банка. После того как Аня приходит в нужную ей форму, к девушке внезапно возвращается бывший парень.

Комедия Алексея Нужного стала одним из кассовых хитов 2018 года: её сборы в России составили свыше 634 миллионов рублей при бюджете в 87 миллионов рублей. Для роли в этой картине Саша Бортич набрала более 20 килограммов — её вес достигал 76,6 килограмма. После съёмок она за месяц сбросила 15 кило благодаря диете и тренировкам.

© Versus Pictures

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (2018)

Новогодняя комедия с Сашей Петровым и Сергеем Буруновым в главных ролях была снята на основе популярного телесериала «Полицейский с Рублёвки», выходившего на ТНТ с 2016 по 2019 год. Отделение полиции, в котором работает главный герой Гриша Измайлов (Саша Петров), оказывается под угрозой сокращения из-за нехватки бюджета. В отчаянии Гриша решает ограбить банк. Герой надеется, что его коллеги раскроют это дело и спасут отделение от сокращения. Но всё идёт не по плану.

Картина Ильи Куликова получила смешанные отзывы критиков и не самую высокую оценку зрителей на «Кинопоиске» — 6,5 балла. Тем не менее она имела огромный успех в прокате: при бюджете в 80 миллионов рублей она заработала, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», свыше 1,6 миллиарда рублей в России.

© ТНТ

«Холоп» (2019)

Одна из самых успешных российских комедий современности. Молодой мажор Гриша (Милош Бикович), избалованный сын олигарха Павла (Александр Самойленко), однажды сбивает на машине полицейского. Отец понимает, что сын окончательно распоясался, и решает отправить Гришу на перевоспитание.

Когда машину парня увозит эвакуатор, Гриша бежит за ней и теряет сознание. Он приходит в себя на конюшне в деревне: окружающие объясняют ему, что на дворе 1860 год, а сам Гриша — конюх местного помещика. Вдобавок его сейчас повесят, потому что он не справляется со своими обязанностями.

Комедия Клима Шипенко, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», заработала в российском прокате 3 миллиарда рублей. «Холоп» вошёл в топ-3 самых кассовых отечественных фильмов: его рекорд побили только сиквел «Холоп 2», вышедший в 2024 году и собравший в России свыше 3,8 миллиарда рублей, и семейная комедия «Чебурашка» (2023), чьи кассовые сборы перевалили за 7 миллиардов рублей.

© Yellow, Black & White

«Непослушник» (2022)

Блогер-пранкер Дима (Виктор Хориняк) любит устраивать розыгрыши. Однажды он приходит в церковь, где служит его друг, и снимает ролик, который вызывает возмущение религиозной общественности. На блогера заводят дело об оскорблении чувств верующих. Теперь Диме под видом того самого друга — служителя церкви приходится скрываться в маленьком провинциальном монастыре.

Фильм Владимира Котта, вышедший в феврале 2022 года, заработал в России свыше 302 миллионов рублей. В декабре того же года вышел сиквел комедии, который оказался ещё более коммерчески успешным: его сборы в России составили свыше 517 миллионов рублей.

© Мего Дистрибьюшн

«Поехавшая» (2023)

Одна из самых смешных комедий 2023 года. Аня Смолина (Ольга Лерман), обычная жительница мегаполиса, переживает череду неудач. Она решает отправиться в путешествие на велосипеде через всю Россию в Магадан — мириться с мамой, с которой не разговаривала много лет. Компанию в этом путешествии Ане составляет её собака Капа, которую Аня везёт с собой в велосипедном прицепе.

Работа режиссёра Антона Маслова получила преимущественно положительные отзывы критиков и высокую оценку на «Кинопоиске» — 7,9 балла. Комедия также оказалась коммерчески успешной: снятая за 193 миллиона рублей, она заработала в российском прокате 524 миллиона рублей.

© Yellow, Black & White

«Знакомство родителей» (2025)

Романтическая комедия режиссёра, сценариста и продюсера Ивана Капитонова, спродюсировавшего сериал «Пищеблок» и триллеры «Русалка. Озеро мёртвых» и «Яга. Кошмар тёмного леса». Федя (Тарас Шевченко) вырос в детдоме, организовал своё дело и влюбился в девушку из богатой семьи. Но отец девушки (Константин Хабенский) не в восторге от избранника дочери и выдвигает ему условие: Федя должен познакомить его со своими родителями. Теперь главному герою предстоит отыскать мать и отца.

Фильм вышел в начале февраля этого года и за месяц проката собрал в российских кинотеатрах 47 миллионов рублей. Кроме того, «Знакомство родителей» получило высокую оценку пользователей «Кинопоиска» — 7,4 балла.

© СТС

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