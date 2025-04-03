В Москве проведут фестиваль научного кино и экскурсию по Патриаршим: афиша событий 5–6 апреля

Звезда французского кино Гийом Кане в образе французского монарха Людовика XVI, фильмы о науке в «Каро 11 Октябрь», концерт певицы Вассы Железновой в «Измайлово». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

© Страница Вассы Железновой в VK; Рамблер

Что посмотреть

Фильмы «Коротко о науке» и «Россия — пути времени» на фестивале «ФАНК»

До 13 апреля в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» проходит международный фестиваль актуального научного кино «ФАНК». 5 апреля в 17:00 в рамках смотра покажут сборник из четырёх короткометражек «Коротко о науке». Речь в короткометражных фильмах идёт о людях, меняющих мир вокруг себя.

Например, в работе Ольги Домовцевой «Как совершить научное открытие» рассказывается о химическом факультете Московского государственного университета. В «Доме тигра» Алексея Кобылкова — о бывших сотрудниках цирка, решивших посвятить себя спасению хищников. После показа состоятся дискуссии с создателями и героями фильмов.

6 апреля в 18:00 состоится показ документальной ленты «Россия — пути времени» Алексея Головкова о группе исследователей, ищущих на территории России остатки первых животных на Земле. Для этого они отправляются в разные уголки страны. После показа состоится дискуссия с палеонтологом, профессором кафедры биологической эволюции МГУ Андреем Журавлёвым.

Приобрести билеты на показы можно на официальном сайте кинофестиваля.

© Канал «Фестиваль ФАНК» в Telegram

Фильм «Падение короны» с Гийомом Кане и Мелани Лоран

В прокат выходит историческая драма «Падение короны» режиссёра Джанлуки Йодиче. Картина посвящена событиям Французской революции. Низвергнутый король Людовик XVI, его жена, королева Мария-Антуанетта и их дети оказываются заключёнными тюрьмы Тур де Тампль. В ожидании суда и дальнейшей участи они впервые ощущают себя беспомощными. Король размышляет о годах своего правления и своих отношениях с женой и надеется на лучшее. Мария-Антуанетта, напротив, понимает, что ничего хорошего её мужа не ждёт.

Главные роли в «Падении короны» сыграли звёзды европейского кино: многократный номинант на премию «Сезар» Гийом Кане и блеснувшая в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» Мелани Лоран. Одним из продюсеров картины выступил знаменитый режиссёр Паоло Соррентино («Великая красота», «Партенопа»). «Падение короны» стало фильмом-открытием 77-го международного кинофестиваля в Локарно, состоявшегося в августе 2024 года.

Посмотреть расписание в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

© Adler Entertainment

Кадр из фильма «Падение короны»

Премьера спектакля «Каренина» в Театре на Таганке

5 апреля в 19:00 в Театре на Таганке пройдёт премьерный показ спектакля «Каренина». Режиссёр-постановщик Александр Карпушин в попытке исследовать понятие счастья через призму трагедии Анны Карениной объединяет в спектакле Толстого и Чехова. «”Счастливые семьи только чай пьют, а в их душах совершается трагедия” — такой гибрид из Чехова и Толстого, из возможности и невозможности, из доктора и философа, из жалости и сострадания, из любви человека и любви к человеку», — говорит режиссёр, чьи слова приводятся в аннотации к спектаклю на официальном сайте театра.

Действие постановки происходит в ресторанах Москвы и Петербурга, расположенных на железнодорожных станциях. В спектакле заняты Дарья Авратинская, Антон Ануров и Павел Лёвкин.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© Страница театра на Таганке в VK

Ярмарка современного искусства «Арт Россия»

С 3 по 6 апреля в Гостином дворе проходит ярмарка современного искусства «Арт Россия». Её участниками станут более 100 художников и галерей: например, галерея «Люмьер», Askeri Gallery, арт-галерея «Евразия», художники Александр Мэйзи, Елизавета Пугачёва, Лила Кишори.

В рамках ярмарки пройдёт арт-форум, спикерами которого станут искусствовед, сооснователь «Арт России» Елизавета Фролова, художница Ася Голубева, магистр культурного менеджмента Манчестерского университета Татьяна Новосёлова, искусствовед Анна Воронкова и другие.

Например, 5 апреля в 14:00 Анна Воронкова прочитает лекцию «Китайский арт-рынок и то, насколько он готов к современному российскому искусству». 6 апреля в 14:30 Татьяна Новосёлова расскажет о культуре как новом измерении в концепции устойчивого развития.

Посмотреть полный список участников и программу и приобрести билеты можно на официальном сайте «Арт России».

© artrussiafair.com

Что послушать

Концерт «Шедевры Сергея Рахманинова» в Московской консерватории

5 апреля в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского состоится концерт, в программу которого войдут произведения Сергея Рахманинова: концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром ля минор и оркестровая сюита «Симфонические танцы».

Исполнять шедевры композитора будет Российский национальный оркестр под управлением дирижёра Александра Соловьева. За фортепиано в этот вечер сядет молодой пианист Энджел Вонг. Он родился в Лос-Анджелесе и на данный момент обучается в Московской консерватории. Вонг — победитель нескольких престижных международных фортепианных конкурсов, в том числе конкурса имени Рахманинова (2020) и проходящего в Швейцарии конкурса в Валь-де-Травере (2021). Пианист исполнит солирующую партию в произведениях для фортепиано с оркестром.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© Страница Энджела Вонга в VK

Концерт Вассы Железновой в концертном зале «Измайлово»

6 апреля в 19:00 в концертном зале «Измайлово» состоится концерт инди-фолк-певицы Вассы Железновой (настоящее имя — Василина Иванова). Молодая исполнительница, уроженка Курской области, громко заявила о себе победой в вокальном телепроекте «Новая Звезда» в 2021 году. В августе следующего года вышел её дебютный альбом «Культурный код», в записи которого участвовали музыканты групп Uma2rman и «Моральный кодекс». Второй студийный лонгплей «Дивное место» был выпущен в ноябре 2023 года.

Среди других творческих достижений Вассы Железновой — победа в четвёртом сезоне проекта для молодых музыкантов «VK Музыка Трамплин», запись совместного трека с Бастой «Больше, чем всё» и участие вместе с музыкальным коллективом «Экспедиция Восход» в этнографической экспедиции по Китаю, результатами которой стали сингл «Некому рассказать» и съёмка в документальном фильме «Шёлковый путь».

В январе 2025 года певица выпустила сингл «Лиличка», в основу которого легло одноимённое стихотворение Владимира Маяковского.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© Страница Вассы Железновой в VK

Где погулять

Экскурсия «Английская Москва. Дети туманного Альбиона»

5 апреля в 15:00 от выхода № 11 станции метро «Площадь Революции» стартует пешеходная экскурсия «Английская Москва. Дети туманного Альбиона». Участники прогуляются по центру города и узнают, почему несколько веков назад англичане были самыми желанными иностранцами в российской столице, как повлияла на облик Кремля шотландская инженерная мысль и кто из англичан создал первую российскую обсерваторию.

Экскурсантам покажут англиканский собор и викторианский дворик, кроме того, они послушают ирландские и шотландские мелодии.

Экскурсия проходит в рамках городской программы «Мой район» при поддержке проекта «Гуляем по Москве».

Приобрести билет можно на сайте «Гуляем по Москве». Стоимость — 500 рублей.

© Andrey Nikitin/iStock.com

Экскурсия «Однажды на Патриарших»

6 апреля в 15:00 музей Михаила Булгакова устраивает пешеходную экскурсию «Однажды на Патриарших». Участники отправятся в сад, где на администратора театра Варьете Варенуху напали Азазелло и кот Бегемот, дойдут до дома 302-бис, где проживал Булгаков, а затем проследуют на Патриаршие пруды и вспомнят события из начала романа «Мастер и Маргарита». Прогулка продлится 2 часа, её будет вести аккредитованный экскурсовод Елена Приморская.

Стоимость билета — 1000 рублей, приобрести его можно на официальном сайте музея.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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