В Москве пройдет международный кинофестиваль и стартует сезон шашлыков — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Объявлена программа Московского международного кинофестиваля

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) объявили программу смотра. Об этом сообщается на официальном сайте ММКФ. Фестиваль пройдёт с 17 по 24 апреля, в этом году в нём будут участвовать более 200 фильмов.

В основной конкурс вошли 12 картин из разных стран: Южной Кореи, Испании, Аргентины, Индии, Турции, России и так далее. Россию в нём будут представлять три работы: «Семейное счастье» Стаси Толстой, «Планета» Михаила Архипова и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева.

В конкурсе «Русские премьеры» заявлено семь фильмов, в том числе «Мужу привет» Антона Маслова с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. Также зрителей ММКФ ожидает несколько внеконкурсных программ. Например, в программу «За тридевять земель» войдут фильмы о самых удивительных и экзотических местах на Земле. В рамках программы «Маленькие люди, большая история» будут демонстрироваться картины про обычных людей, которые стали частью значимых исторических событий.

В качестве фильма — открытия смотра выбрана военная драма «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым в главной роли. Фильмом-закрытием станет картина «Кем бы мы хотели быть» известного аргентинского режиссёра Алехандро Агрести.

Московский международный кинофестиваль — второй старейший кинофестиваль в мире после Венецианского. Впервые он прошёл в 1935 году под названием «Советский кинофестиваль в Москве». После этого смотр не проводился на протяжении 24 лет. В 1959 году фестиваль был возобновлён и проходил каждые два года, а с 1999 года — ежегодно. В этом году ММКФ состоится в 47-й раз.

© Кристина Кормилицына/РИА Новости

Настасья Самбурская на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, 26 апреля 2024 года

Стала известна дата выхода фильма «Король и Шут. Навсегда»

Полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в начале 2026 года. Об этом было объявлено 1 апреля на презентации компании «НМГ Кинопрокат» в рамках международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес», сообщило информационное агентство «Интермедиа».

Действие картины будет происходить в фэнтезийной вселенной панк-группы «Король и Шут». Сказочному миру грозит уничтожение из-за нашествия мертвецов, воскрешённых злодеем Некромантом. Главные герои картины, Горшок и Князь, перемещаются из реальности в созданный ими мир, чтобы спасти его.

«Король и Шут. Навсегда» — продолжение сериала «Король и Шут», вышедшего в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 марта 2023 года. Роль Горшка (Михаила Горшенёва) в сериале сыграл Константин Плотников, а роль Князя (Андрея Князева) досталась Владу Коноплёву. Оба актёра вернутся к своим образам и в полнометражном фильме.

Также к своим ролям вернутся Дарья Мельникова (Вдова), Илья Хвостиков (Кочерыжка) и Вера Вольт (Принцесса). К актёрскому составу присоединился Илья Гришин, который сыграет Некроманта. Режиссёр картины — Рустам Мосафир. Съёмки стартовали в октябре 2024 года.

© Лунапарк

Кадр со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда» (2025)

Дэвид Финчер снимет фильм по мотивам «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино

Американский режиссёр Дэвид Финчер снимет фильм по мотивам комедийной драмы «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Об этом сообщило несколько отраслевых изданий, в том числе Variety и The Hollywood Reporter. Сценаристом будущей картины выступил сам Тарантино: как пояснил The Hollywood Reporter один из источников, кинематографист показал этот сценарий Брэду Питту, а тот в свою очередь поинтересовался, не хочет ли Тарантино доверить постановку другому режиссёру. Квентин ответил: «Зависит от того, кто это будет». Питт предложил снять фильм Финчеру, с которым работал над картинами «Семь», «Бойцовский клуб» и рядом других. Финчер согласился, после Тарантино одобрил этот выбор.

Будущий проект станет не предысторией или продолжением «Однажды в… Голливуде», а фильмом, снятым по мотивам этой картины, отметил The Hollywood Reporter. Это связано с тем, что права на «Однажды в… Голливуде» принадлежат компании Sony Piсtures. Правами на персонажей фильма владеет сам Квентин Тарантино. Проект Финчера выйдет на Netflix, съёмки могут начаться летом 2025 года.

Брэд Питт в этой картине вернётся к образу каскадёра Клиффа Бута — одного из ключевых персонажей «Однажды в… Голливуде», за которого Питт в 2020 году был отмечен первым в своей актёрской карьере «Оскаром» как лучший актёр второго плана (в 2014 году Брэд получал «Оскара», но как сопродюсер фильма «12 лет рабства»). Будет ли задействован в новом проекте Финчера Леонардо ди Каприо, сыгравший в «Однажды в… Голливуде» роль Рика Далтона, приятеля Бута, пока неизвестно.

© Billy Bennight/globallookpress.com

Американский режиссёр Дэвид Финчер на премьере фильма «Убийца» (2023)

«Переходный возраст» вошёл в топ-10 самых популярных сериалов Netflix

Британский мини-сериал «Переходный возраст» за три недели с момента премьеры набрал 96,7 миллиона просмотров и занял 9-е место в списке самых популярных сериалов Netflix. Об этом сообщило отраслевое издание Deadline. Проект полностью вытеснил из списка второй сезон «Бриджертонов» и отодвинул на 10-е место третий сезон «Очень странных дел».

Издание предполагает, что мини-сериал продолжит подниматься в топе, учитывая, что его следующие конкуренты, мини-сериал «Единожды солгав» (8-е место) и первый сезон «Ночного агента» (7-е место), набрали по 98 миллионов просмотров. Скорее всего, «Переходный возраст» преодолеет эту планку уже на следующей неделе и даже может подняться выше.

У проектов, которые занимают в списке места с 3-го по 6-е, количество просмотров начинается от 100 миллионов. Это вполне достижимый результат для «Переходного возраста», поскольку впереди у мини-сериала ещё 72 дня в премьерном окне, отмечает Dealine.

«Переходный возраст» стартовал на Netflix 13 марта 2025 года. Четырёхсерийный проект рассказывает историю 13-летнего британского подростка Джейми Миллера, обвинённого в убийстве девочки из своей школы. Главные роли в мини-сериале сыграли Оуэн Купер, Стивен Грэм и Кристина Тремарко. Режиссёром стал Филип Барантини.

© Netflix

Актёр Оуэн Купер в сериале «Переходный возраст» (2025)

В Москве открылось онлайн-бронирование мест для пикника

Специально оборудованные места для пикника в столичных парках вновь доступны для москвичей и гостей города. Об этом сообщил официальный сайт мэрии Москвы mos.ru. Зоны с мангалами и беседками находятся в 14 парках, в числе которых — «Сокольники», «Митино», «Кузьминки-Люблино». Всего в парках оборудовано 160 площадок для компаний от 4 до 20 человек. Забронировать мангальные зоны можно только в сервисе «Мосбилет», отмечает mos.ru.

Гости парков могут закрепить за собой один временной слот протяжённостью четыре часа. Продлевать его нельзя. Аренда площадок платная: стоимость начинается от 750 рублей за 4 часа пользования. Места для пикника оснащены всем необходимым для безопасного отдыха: противопожарными мангалами, ящиками для песка и угля и информационными щитами с правилами предосторожности.

© shashlyk-sokolniki.ru

Зоны с мангалами и беседками в парке «Сокольники» в Москве

Стали известны даты и места проведения Пикника «Афиши»

Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» в этом году пройдёт в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля. В Москве Пикник «Афиши» состоится 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское». В Петербурге — 9 августа на Елагином острове.

Гостей фестиваля ждут выступления музыкантов, премьерные треки, нестандартные арт-инсталляции и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией, отметил Forbes со ссылкой на организаторов мероприятия. Для посетителей с детьми будут открыты игровые площадки и интерактивные зоны с полезной едой и подарками. Также на Пикнике «Афиши» пройдут дизайнерские маркеты, образовательные лекции, кулинарные мастер-классы и многое другое. Лайнап фестиваля пока неизвестен.

Первая волна билетов уже появилась в продаже, приобрести их можно на официальном сайте Пикника «Афиши». Стоимость билетов для взрослых на фестиваль в Москве составляет 3000 рублей, в Петербурге — 2500 рублей. Цена билетов для детей с 7 до 11 лет одинаковая для обоих городов — 1000 рублей. Детям до шести лет отдельные билеты не требуются.

Пикник «Афиши» — один из крупнейших российских музыкальных фестивалей. Впервые он прошёл в Москве в 2004 году и с тех пор устраивался ежегодно. С 2020 по 2023 год мероприятие не проводилось. В 2024 году фестиваль вернулся после перерыва и отметил своё 20-летие. В этом же году Пикник «Афиши» впервые состоялся в Петербурге — в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.

© Соцсети «Пикника “Афиши”»

Фото с «Пикника “Афиши”» 2024 в Москве

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