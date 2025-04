«Жига. На полной скорости»: молодежная криминальная драма об уличных гонках

В прокате идет молодёжная драма «Жига. На полной скорости». Это новая работа Наталии Ахметовой-Калёновой, режиссёра семейной комедии «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, чему это кино может научить молодую аудиторию.

Молодой человек Лёша (Валентин Анциферов) возвращается из армии домой к маме и младшему брату Косте (Ярослав Могильников). Чем заниматься дальше, он пока не знает. Решает стать таксистом, но в итоге его увольняют в первый рабочий день — Лёша с пассажиром на заднем сидении возомнил себя водителем-лихачом, как главный герой французской криминальной комедии «Такси». Тяга к автомобилям у Лёши от деда: тот был известным конструктором и страстно увлекался гонками. От него внукам остался только его старенький жигули, продажа которого Лёше и Косте кажется самым логичным решением и быстрым источником заработка.

Но вскоре герои сталкиваются с успешным трэш-блогером с ником Шкурный (Павел Чинарёв). Он записывает ролики, в которых разбивает старые автомобили. У Шкурного падают рейтинги, и ему срочно нужен новый контент. В поисках необычного раритета, который можно уничтожить на камеру, Шкурный выходит на Лёшу и предлагает ему сделку: парень примет участие в соревновании по дрифту, проиграет Шкурному в драматической развязке, после чего отдаст свою машину на растерзание блогеру и получит за всё это три миллиона рублей. С одной стороны, это кощунство — такое отношение к любимой «ласточке» деда, но с другой, у Лёши, кажется, нет выбора. Мошенники обманули его маму на крупную сумму, и теперь им срочно нужны деньги.

В 2008 году на экраны выходил фильм «Стритрейсеры» с Алексеем Чадовым и Мариной Александровой в главных ролях. То была первая попытка российских кинематографистов сделать своеобразный ответ набирающей популярность голливудской франшизе «Форсаж». «Стритрейсеры» задумывались драйвовым молодёжным боевиком про уличные гонки, а получились полнейшим недоразумением. Авторы фильма метили во взрослую аудиторию, но смогли заинтересовать максимум 14-летних подростков, которые только что прошли компьютерную игру Need for Speed: Most Wanted.

«Жига. На полной скорости» со своей целевой аудиторией не лукавит. Это семейно-подростковое кино, которое снято просто (порой уж слишком), прямолинейно и до ужаса банально. Сценарий представляет из себя набор штампов, пресных диалогов и плоских персонажей. Конфликты кажутся надуманными (тема с мошенниками как дешёвый сценарный рычаг), любовная линия — натянутой (героине Софьи Аржаных забыли прописать характер), а финал истории считывается в первые 20 минут фильма.

Главный плюс картины — это гонки. С фильмом «Токийский дрифт» «Жигу», конечно, не сравнить но для современного отечественного кино — уверенный шаг вперёд. Также в картине Наталии Ахметовой-Калёновой можно отметить удачный кастинг. Ярослав Могильников продолжает после сериала «Юг» играть наивных подростков без отцов, но делает это на удивление хорошо, кроме того, здесь из него получился ещё и толковый брат. Сергей Шакуров предстаёт в образе старого друга деда братьев, ещё одного конструктора автомобилей. Он помогает героям превратить старый жигуль в гоночный болид и немного учит Лёшу дрифтовать на пару с героем Андрея Соколова — школьным учителем, который зачем-то заставляет детей в классе разбирать двигатели.

Конечно, от фильма с названием «Жига. На полной скорости» было бы опрометчиво ждать чего-то стоящего, но раз кино пытается говорить на языке молодёжи, значит, оно что-то хочет до неё донести? В одной сцене героиня Аржаных называет Шкурного «хорошим парнем до того, как он стал блогером». Пытается ли таким образом фильм отговорить подростков становиться блогерами — однозначно сказать трудно. Но, похоже, главная идея «Жиги» всё-таки в другом: нужно чтить память наших предков и с уважением относиться к их наследию — даже если речь идёт про ржавую колымагу из гаража, на которой в юности гонял ваш дед.

