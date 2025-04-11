В Каннах покажут фильм Серебренникова, в Москве пройдет квест от Okko — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Look Film; «Место силы»; Рамблер

Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством

Российский актёр Юра Борисов заключил контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA). Об этом сообщило отраслевое издание Variety. UTA — одно из крупнейших голливудских агентств талантов: оно было основано в 1991 году, его офисы находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Атланте, Чикаго, Нэшвилле и Лондоне.

Услугами UTA пользуются актёры Крис Пратт и Тимоти Шаламе, актрисы Фиби Уоллер-Бридж и Синтия Эриво, певица Аквафина. Как отметило издание, интересы Борисова по-прежнему будут представлять агентства ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Юра Борисов стал первым российским актёром, удостоенным номинации на «Оскар». Он претендовал на награду в категории «Лучший актёр второго плана» за роль Игоря в фильме Шона Бейкера «Анора». За эту роль он также был выдвинут на премии «Золотой глобус», Independent Spirit Awards и BAFTA и получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA).

© Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Объявлена программа 78-го Каннского кинофестиваля

78-й Каннский кинофестиваль объявил программу, указано на официальном сайте смотра. В основной конкурс вошли 19 картин, в том числе «Финикийская схема» Уэса Андерсона, «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Два прокурора» Сергея Лозницы, «Молодые матери» Жана-Пьера и Люка Дарденнов и «В результате несчастного случая» Джафара Панахи.

В конкурсе «Особый взгляд» представлено 16 фильмов. Среди них дебютная полнометражная режиссёрская работа актрисы Скарлетт Йоханссон «Великая Элеонор» и режиссёрский дебют британского актёра Харриса Дикинсона «Урчин». В рамках «Каннских премьер» будут демонстрироваться «Амрум» Фатиха Акина и «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова.

Также вне конкурса состоится мировая премьера восьмой части франшизы «Миссия невыполнима» — «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом в главной роли. Фильмом-открытием фестиваля станет картина «Уехать однажды» Амели Боннен.

78-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 13 по 24 мая 2025 года. Председателем жюри смотра станет французская актриса Жюльетт Бинош.

© IMAGO/Serge Arnal/Starface/www.globallookpress.com

Пресс-конференция 78-го Каннского международного кинофестиваля

Онлайн-кинотеатр Okko проведёт масштабный квест по «Гипнозису»

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с театрально-продюсерской компанией «импресāрио» запустят масштабный квест по мотивам нового сериала Okko «Гипнозис». Об этом сообщается в блоге на официальном сайте онлайн-кинотеатра. «Гипнозис. Квест, захватывающий разум» стартует 11 апреля и продлится до 20 апреля, местом проведения станет московское гастропространство «Три вокзала. Депо».

Участникам нужно будет найти на фуд-корте гастропространства загадочный артефакт. Через наушники они получат подсказки главной героини сериала Лии (Анастасия Куимова). Квест проводится бесплатно для лиц старше 18 лет. Обязательное условие для участия — наличие действующей подписки на Okko.

Зарегистрироваться на квест можно на Timepad или на специальной стойке в пространстве «Три вокзала. Депо».

© Look Film; «Место силы»

Вернер Херцог получит почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Немецкий режиссёр Вернер Херцог получит почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Церемония награждения состоится в ходе 82-го Венецианского кинофестиваля, который пройдёт в этом году с 27 августа по 6 сентября. «Для меня большая честь получить почётного “Золотого льва”. Я всегда старался быть хорошим солдатом кино, и это похоже на медаль за мою работу», — прокомментировал награду сам режиссёр, чьи слова приводятся на официальном сайте фестиваля.

Директор смотра Альберто Барбера в заявлении на сайте отметил, что Херцог никогда не переставал исследовать пределы киноязыка, и назвал режиссёра «последним наследником великой традиции немецкого романтизма» и «визионером-гуманистом».

Вернер Херцог родился в 1942 году. Снял более 70 художественных и документальных фильмов. В числе его самых известных работ — картины «Агирре, гнев божий», «Носферату: Призрак ночи», «Фицкарральдо», «Человек-гризли».

Обладатель множества наград, включая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за «Фицкарральдо». В 2009 году был номинирован на «Оскар» за лучший документальный фильм «Встречи на краю света».

© Annette Riedl/dpa/www.globallookpress.com

Вернер Херцог

Сериал «Одни из нас» продлён на третий сезон

Постапокалиптический сериал канала HBO «Одни из нас» продлён на третий сезон. Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Решение о продлении было принято ещё до премьеры второго сезона, которая состоится 13 апреля этого года.

«Одни из нас» снят по мотивам серии одноимённых видеоигр. В первом сезоне, вышедшем в январе 2023 года, речь шла о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), потерявшем дочь во время массовой вспышки эпидемии, вызванной инфекцией грибка кордицепса. Эта инфекция превращает людей в зомби. Джоэл живет в строго охраняемой зоне и мечтает воссоединиться со своим братом, находящимся за её пределами. Герой получает такой шанс, когда группа сопротивления просит его вывезти из зоны 14-летнюю девочку Элли (Белла Рэмси).

Во втором сезоне рассказывается о дальнейшей судьбе Джоэла и Элли, которые поселились в тихом городке, где их не трогают враги, правительство и заражённые. Но их спокойной жизни приходит конец, когда в городок приезжает одна из героинь первого сезона, желающая отомстить Джоэлу за смерть отца.

Глава подразделения драматических шоу и фильмов HBO Франческа Орви заявила, что шоураннеры сериала Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн и остальные участники съёмочной команды создали мастерское продолжение первой части, пишет Variety. «Мы в восторге от того, что сможем перенести силу повествования Крейга и Нила в столь же трогательный и выдающийся третий сезон», — отметила она.

© HBO

Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии — 2025

Организаторы Международной Букеровской премии объявили шорт-лист на награду. Об этом сообщается на официальном сайте премии. В короткий список вошли шесть книг. Это романы «Лодочка» Венсана Делекруа, «Шляпа из леопардовой шкуры» Энн Серр, «О подготовке первого тома» Сольвай Балле, «Под взглядом большой птицы» Хироми Каваками, «Совершенство» Винченцо Латронико и сборник рассказов «Горящее сердце» Бану Муштак.

Победитель премии будет объявлен 20 мая 2025 года в Лондоне. Призовой фонд для книги-победителя составляет 50 тысяч фунтов стерлингов: половина этой суммы предназначена автору, половина — переводчику или группе переводчиков. Авторы и переводчики книг, вошедших в шорт-лист, получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году как дополнение к существующей с 1969 года Букеровской премии. Она вручается ныне живущим авторам, чьи произведения переведены на английский язык и опубликованы в Великобритании и Ирландии.

В числе лауреатов Международной Букеровской премии — южнокорейская писательница Хан Ган (за роман «Вегетарианка»), израильский писатель Давид Гроссман (за роман «Как-то лошадь входит в бар») и болгарский писатель Георги Господинов (за роман «Времеубежище»).

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Тейлор Свифт установила рекорд по продажам виниловых пластинок

Альбом Midnights американской певицы Тейлор Свифт возглавил список самых продаваемых новых альбомов на виниле за прошедшее десятилетие. Об этом сообщается на официальном сайте британской музыкальной организации The Official Charts, занимающейся составлением музыкальных чартов в Великобритании. В список вошли альбомы, записанные с 2015 по 2025 годы.

Согласно данным компании, с момента выхода Midnights в октябре 2022 года было продано 130 тысяч виниловых записей релиза. В топ-5 вошли две другие работы Свифт: второе место заняла The Tortured Poets Department (2024), чьи виниловые копии были проданы тиражом 115 тысяч экземпляров, на четвёртом месте расположился 1989 (Taylor's Version), выпущенный в 2023 году — количество копий на виниле компания не указала.

Также в топ-5 вошли альбом певца Гарри Стайлса Harry's House (2022) и сборник лучших песен рок-легенды Дэвида Боуи Legacy (2016), выпущенный после смерти музыканта. Количество проданных виниловых пластинок компания не указала.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Великобритании откроется первый в Европе тематический парк Universal

Американская компания Comcast, которой принадлежит киностудия Universal Pictures, намерена открыть первый в Европе тематический парк Universal в британском городе Белфорд. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Планируется, что парк с аттракционами по мотивам кинофраншиз Universal Pictures, в числе которых — «Парк Юрского периода» и «Назад в будущее», будет построен в 2031 году. Также при нём будет открыта гостиница на 500 номеров.

По прогнозам создателей, в первый год работы парк посетят 8,5 миллионов человек. Таким образом Comcast надеется создать европейского конкурента парижскому «Диснейленду». Сейчас компания владеет пятью тематическими парками Universal: во Флориде, Калифорнии, Японии, Сингапуре и Китае.

© Universal Pictures

Кадр из фильма «Парк Юрского периода»

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