«Кракен»: чем удивит фильм о подводном монстре с Александром Петровым

С 17 апреля в прокате фильм «Кракен» — фантастический боевик со звездой российского кино Александром Петровым. Это история о путешествии подводной лодки, экипажу которой приказали разыскать другую подлодку, которое исчезло во время секретной миссии. «Рамблер» рассказываем, каким получился новый фильм режиссёра Николая Лебедева.

© Телеканал «Россия 1»; Централ Партнершип; cтудия «Тритэ»; Рамблер

Командир подлодки «Ермак» Александр Воронин (Виктор Добронравов) дает указание придерживаться курса. Подлодка находится в Гренландском море неподалеку от международной исследовательской миссии, ученые которой (Антон Риваль и Диана Пожарская) сбрасывают под лед взрывоопасные снаряды. «Опять ученые что-то взрывают», — сетует Воронин. Через некоторое время происходит необычная катастрофа: льды трескаются, научная станция уходит под воду, а подлодка терпит бедствие из-за «объекта органического происхождения».

Командование Военно-морского флота (ВМФ) России отправляет на поиски «Ермака» еще одну подлодку, ей управляет Виктор Воронин (Александр Петров). Да, он младший брат Александра и доверить такую миссию — определенный риск. «Помогут ему эмоции или нет, покажет время», — выносит вердикт командующий ВМФ Белоусоф (Сергей Гармаш). Вместе с Виктором на борт подлодки поднимается заместитель командующего и по совместительству старый друг отца Александра и Виктора (Алексей Гуськов) — проследить, чтобы принимались исключительно «правильные решения».

«Кракен» — новый фильм-катастрофа от режиссёра Николая Лебедева. В 2016 году он выпустил экстремальный блокбастер о спасении пассажиров самолета с Данилой Козловским «Экипаж». Сценарий новой картины написал Алексей Сидоров, который работал над сериалом «Бригада» и над трилогией «Бой с тенью». Примечательно, что в феврале 2025 года в прокате уже была история о путешествии подводной лодки на Север, однако в фильме «Северный полюс» события разворачиваются в начале 1960-х, а в «Кракене» в наши дни.

© Телеканал «Россия 1»; Централ Партнершип; cтудия «Тритэ»

Выглядит кино как масштабный блокбастер, который, возможно, мог бы потягаться с другими релизами во время «новогодней битвы». Картинка «Кракена» сочная и яркая, причем в разных локациях. И облупленные стены домов в северном порту, и потертые стенки ящика в провиантом, и интерьеры навороченной современной техникой компьютеры — все смотрится узнаваемо и фактурно. Не подводит и сам монстр: сначала в кадре мелькают лишь его части, скрытые в темноте, но ближе к середине истории кракена показывает в более крупном плане, но не во весь «рост». Спецэффектами новый фильм Лебедева может хвастаться умеренно — с графикой в российском кино по-прежнему нестабильно.

Чего картине не хватает, так это внятной истории. Что за секретное оружие было на борту «Ермака»? Как маленькие снаряды ученых могли пробудить спящее на протяжении сотен лет мифическое существо? Если Кракен реагирует на звуковой раздражитель электронного спутника, то почему в прежние времена чудище тащило на дно обыкновенные деревянные корабли? Почему субмарина выдерживает глубину, многократно превышающую допустимую? На эти и многие другие вопросы фильм не отвечает, предлагая зрителям не вдаваться в детали, а наслаждаться аттракционом.

© Телеканал «Россия 1»; Централ Партнершип; cтудия «Тритэ»

События разворачиваются довольно прозаично, предугадать развязку в финале «Кракена» совсем нетрудно. К счастью, фильму удается избегать как милитаристских, так и шпионских нарративов (тот же «Северный полюс» на этом серьезно погорел). Тут даже ученые-иностранцы, которых экипаж второй подлодки берет на борт, не выглядят карикатурно и злобно — в определенный момент они начинают помогать русским подводникам в противостоянии с загадочным чудищем. По-своему «Кракен» продвигает идею солидарности самых разных сил перед лицом общего зла.

Достаточно в картине и странностей, и невнятных ляпов. Совершенно не нужная никому пасхалка — том «Двадцати тысяч лье под водой», который персонаж Петрова берет в плавание. Невнятной выглядит романтическая линия, искры которой пролетают между героями Петрова и Пожарской (и ни к чему не приводят). С появлением Кракена в кадре всякий раз за кадром играет орган — необычное музыкальное решение, которое неизбежно напоминает о франшизе «Пираты Карибского моря».

© Телеканал «Россия 1»; Централ Партнершип; cтудия «Тритэ»

Это могло быть мощнейшее кайдзю-кино с русским духом, но к сожалению «Кракен» в эту сторону даже не смотрит, ограничиваясь щупальцами да парой глаз чудовища. Насладиться кошмарными разрушениями и яростным противостоянием человека и монстра мешает и семейный подсюжет, на который то и дело переключаются создатели. Герой Петрова противостоит не только монстру, но и так называемой фигуре «отца». Сначала его третирует контр-адмирал, потом достается от старшего брата, отношения с которым натянутые.

Средний уровень графики, предсказуемая история и яркие актерские работы превращают «Кракена» в произведение сомнительного качества. Не вышло из этого кино ни русской «Годзиллы», ни отечественной версии «К-19».

© Телеканал «Россия 1»; Централ Партнершип; cтудия «Тритэ»

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