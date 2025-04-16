«Семейное счастье» с Цыгановым и Саша Петров в роли аутиста: что смотреть на ММКФ

С 17 по 24 апреля в Москве пройдёт 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Это второй старейший в мире киносмотр после основанного в 1932 году Венецианского кинофестиваля.

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Впервые он прошёл с 21 февраля по 1 марта 1935 года под названием «Советский кинофестиваль в Москве», председателем жюри был режиссёр Сергей Эйзенштейн. После этого смотр не проводился вплоть до 1959 года в связи с осложнением обстановки в Европе, Второй мировой войной и её последствиями.

В 1959 году смотр был возобновлён. Гостями фестиваля становились зарубежные кинозвёзды: актрисы Софи Лорен и Элизабет Тейлор, актёры Ричард Бартон, Жан Маре и Ив Монтан, в программе ММКФ участвовали картины таких признанных киномастеров, как Федерико Феллини, Кшиштоф Занусси, Акира Куросава и Стэнли Крамер.

До 1995 года фестиваль проходил раз в два года. В 1995 году было объявлено, что он станет ежегодным, однако смотр не проводился в 1996 и 1998 годах из-за проблем с финансированием. С 1999 года он проходит ежегодно.

Как попасть на ММКФ

На церемонию открытия с красной ковровой дорожкой, равно как и на показ фильма—открытия фестиваля в рамках церемонии, рядовому зрителю попасть почти невозможно. Как пояснил «Рамблеру» представитель пресс-службы ММКФ, приглашения на церемонию открытия предназначены для участников и гостей смотра, в продаже билетов на церемонию нет. Но в Telegram-канале смотра проводился официальный розыгрыш двух пар билетов на открытие, чтобы у четырёх счастливчиков появился шанс попасть на красную ковровую дорожку и посмотреть фильм- открытие, добавил представитель пресс-службы ММКФ. Также зрителю со стороны невозможно попасть на церемонию закрытия фестиваля с показом фильма-закрытия, отметил представитель пресс-службы смотра.

Чтобы посмотреть любой другой фильм из программы ММКФ, достаточно купить билет на показ. Билеты есть в свободной продаже на официальном сайте смотра и кинотеатров — площадок проведения ММКФ. Стоимость билетов устанавливается самими кинотеатрами и варьируется от 350 до 550 рублей.

В этом году смотр проводится на 9 площадках. Основная — «Каро 11 Октябрь». Также показы будут проходить в «Художественном», «Иллюзионе», кинотеатре «Поклонка», кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и кинотеатрах сети «Москино»: «Салют», «Юность», «Молодёжный», «Факел».

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Что вошло в программу ММКФ в 2025 году

В этом году в ММКФ участвуют более 200 фильмов из 50 стран. В основную конкурсную программу вошли 12 картин из разных стран: России, Индии, Аргентины, Испании, Южной Кореи, Турции и так далее. В конкурсе документального кино участвуют 7 фильмов режиссёров из России, Мексики, Аргентины, Китая, Индии.

В конкурс короткометражного кино вошли 13 работ из Японии, Испании, Бангладеш, Аргентины, Мексики, Китая, России. В конкурс «Русские премьеры» вошло 7 полнометражных отечественных картин. В их числе — мелодрама «Мужу привет» с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым, комедийное роуд-муви «Туда» Ивана Петухова с Петром Фёдоровым и Ириной Старшенбаум, военная драма «Почтарь» Андрея Разенкова с Александром Петровым и другие.

Фильмом открытия фестиваля станет военная драма «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым в главной роли. Закрывать смотр будет драма известного аргентинского режиссёра Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть».

Во внеконкурсную программу вошли 13 секций. Например, «Свободная мысль. Программа документального кино» включает в себя документальные картины из разных стран мира. В программу «Русский след» входят фильмы, где прослеживается связь с российской культурой и литературой. В «Арт-кор» участвуют картины, которые, с одной стороны, посвящены людям творческих профессий, а с другой — представляют собой экспериментальные работы, связанные с поиском новых средств выражения.

«Дикие ночи» включают в себя концептуальные триллеры и хорроры. Программа «Мультвселенная» — анимационные фильмы для зрителей разных возрастов.

Также в рамках фестиваля пройдут ретроспективные показы. Например, в секции «Неизвестное от известных» представлены малоизвестные работы классиков мирового кинематографа: от первой самостоятельной режиссёрской работы Федерико Феллини «Белый шейх» до драмы Леонида Гайдая «Долгий путь», ставшей режиссёрским дебютом кинематографиста, позднее прославившегося своими комедиями.

Ретроспектива «Армения. Документальные фрески Арутюна Хачатряна» приурочена к 70-летию знаменитого армянского режиссёра-документалиста. А в секцию «Любимые песни из забытых фильмов» вошли советские картины, запомнившиеся зрителям своими мелодиями: от ретродрамы «Друзья и годы» Виктора Соколова, где в исполнении Олега Анофриева звучит песня «Это было недавно», до «Цепной реакции» Ивана Правова, в которой Булат Окуджава поёт песню «Последний троллейбус».

Зачем идти на ММКФ

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В рамках фестиваля зрители могут увидеть российские новинки ещё до того, как они появятся в широком прокате, и посмотреть зарубежные картины, которые могут не выйти в российский прокат. «На фестивале показывают киноплёнки, которые впервые были оцифрованы, или ретроспективы, которые нельзя посмотреть в обычных кинотеатрах», — отмечает в разговоре с «Рамблером» представитель пресс-службы ММКФ.

«Рамблер» выбрал 15 картин из разных программ — от основного конкурса до внеконкурсных показов, — на которые стоит обратить внимание в ходе смотра.

Основной конкурс

«Семейное счастье» (Россия)

Режиссёр: Стася Толстая

В ролях: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова

Звезда отечественного кинематографа, обладатель премии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Мастер и Маргарита» Евгений Цыганов играет в этой картине Сергея Михайловича, опекуна юной девушки Маши (Евгения Леонова), потерявшей родителей. Главная героиня влюбляется в него, несмотря на большую разницу в возрасте. Сергей Михайлович отвечает взаимностью. Но когда герои вступают в брак, обнаруживается, что они далеко не всегда понимают друг друга.

Фильм режиссёра Стаси Толстой, известной по драме с Найком Борзовым «Тайное влечение», снят по одноимённому роману Льва Толстого. Одну из ролей в картине играет супруга Цыганова Юлия Снигирь.

Приобрести билеты на показы можно по ссылке.

© АМЕДИА

«Планета» (Россия)

Режиссёр: Михаил Архипов

В ролях: Сергей Гилёв, Дарья Мельникова, Виктория Соболь

1960 год. Режиссёр Николай Беренцев намеревается снять научно-фантастический фильм о полёте на Венеру. Он сам придумывает макеты космического корабля и планет, сам разрабатывает специализированные механизмы для комбинированных съёмок. Но в процессе работы ему приходится сталкиваться с недоверием коллег и научного сообщества, и режиссёр начинает сомневаться, нужен ли кому-то его фильм.

Прототипом главного героя «Планеты» стал режиссёр советской кинокартины «Планета бурь» Павел Клушанцев. Фильм стал дебютной художественной полнометражной работой Михаила Архипова — по первому образованию инженера по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение».

Приобрести билеты на показ можно по ссылке.

© Кинокомпания Артлайт

«Нестандартное мышление» (Аргентина)

Режиссёр: Мариано Уэтер

В ролях: Ициар Итуньо, Альберто Амман, Сесар Бордон

Психологический триллер от одного из ведущих молодых аргентинских кинематографистов, обладателя приза Гильдии режиссёров Аргентины и приза зрительских симпатий международного кинофестиваля в Валенсии за сценарий к мини-сериалу «Вкус тишины» (El Sabor del Silencio). Главную героиню, 45-летнюю психолога и преподавательницу Хулию похищают преступники, уверенные, что она владеет некоей важной информацией.

Через несколько дней Хулия начинает относиться к похитителям как к своим пациентам. Чтобы выжить, ей нужно проникнуть в их сознание. В процессе героиня раскрывает в себе самые неприятные стороны.

Билеты на показ доступны по ссылке.

© 16:9 Cine

«Дом в огне» (Испания)

Режиссёр: Дани де ла Орден

В ролях: Эмма Виларасау, Мария Родригес Сото, Энрик Окер

Трагикомедия от одного из лучших комедийных режиссёров Испании. Дани де ла Орден прославился у себя на родине фильмами «Лучшее лето в моей жизни» и «Пока свадьба не разлучит нас» и снял сериал «Элита» для стриминговой платформы Netflix. «Дом в огне» уже получил несколько кинопремий, в том числе награду национальной кинопремии Испании «Гойя» за лучший оригинальный сценарий.

Речь в картине идёт о женщине по имени Монтсе, которая предвкушает выходные с семьёй в доме на побережье Коста-Брава. Монтсе давно в разводе, дети живут своей жизнью, и, кажется, ничто не может испортить её настроения — даже если долгожданный отдых закончится пожаром.

Билеты на показ можно приобрести по ссылке.

© 3Cat

Конкурс «Русские премьеры»

«Почтарь»

Режиссёр: Андрей Разенков

В ролях: Александр Петров, Фёдор Лавров, Инга Оболдина

Действие драмы происходит в маленьком городе в 1943 году. Саша Петров играет почтальона-аутиста — доброго парня, который тепло относится к тем, кому разносит письма. Однажды ему нужно вручить похоронку, но он не в силах этого сделать. Вместо этого главный герой пишет «письмо с фронта» и отдаёт его адресату.

После этого он начинает заменять похоронки письмами и тем самым защищает людей от плохих новостей. Но за почтой следит военное ведомство, и однажды правда всплывает наружу. В широкий прокат фильм выходит 25 апреля, поэтому у гостей ММКФ есть шанс посмотреть его раньше всех.

Билеты на показы можно приобрести по ссылке.

© KION

«Туда» (Россия)

Режиссёр: Иван Петухов

В ролях: Пётр Фёдоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков

Комедия от режиссёра Ивана Петухова, дебютировавшего в кино короткометражкой «Подарок» с Умой Турман и снявшего сериалы «Алиса», «Взаперти» и «Маркони для каждого». Вадим — хмурый и серьёзный московский таксист. Однажды к нему в машину усаживается весёлая и приветливая девушка Вера, которая просит отвезти её в Уфу.

Вместе им предстоит проехать 1,5 тысячи километров, увидеть Казань и Нижний Новгород и даже поучаствовать в драке. В широкий прокат картина выходит 15 мая.

Приобрести билеты на показ можно по ссылке.

© Базелевс Продакшн

Внеконкурсные программы

«Свободная мысль. Программа документального кино»

«Мой дневник сексуальных утех» (Испания)

Режиссёр: Патрисия Франкеса

Документальная картина об уязвимости в эпоху развития технологий и интернета. У Пати крадут компьютер и начинают шантажировать девушку его содержимым. Она в отчаянии и пытается обратиться в полицию, но быстро понимает, что разбираться с безжалостным хакером придётся самостоятельно.

Этот фильм был номинирован на ряд международных кинонаград и получил премию Каталонской киноакадемии Gaudi Awards как лучшая документальная картина.

Билеты на показ доступны по ссылке.

© Crea SGR

Программа «Русский след»

«Звездопад» (Китай)

Режиссёр: Чжан Далэй

В ролях: Лян Цзиндун, Чжан Нинхао, Ли Сюэкунь

Комедийное роуд-муви с элементами фантасмагории от китайского режиссёра Чжан Далэя, обладателя «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за короткометражку «День прошёл».

Главный герой, Старый Чжан, путешествует на своём пикапе в пустыню, где когда-то пытался посадить дерево. По пути он встречает подростка Сяо Вэя и девочку Цянь Цянь, которые хотят помочь вернуться в СССР некоему русскому «большому человеку». Они верят, что от китайской границы их туда довезёт синий поезд.

Чжан решает присоединиться к ним. Вместе с ним компанию ребятам составляют ворчливый студент Ли Мо и странный художник Вуд.

Билеты на показы доступны по ссылке.

© Dalei Zhang

Программа «Арт-Кор»

«Отель “Онегин”» (Россия)

Режиссёр: Ирина Евтеева

В ролях: Любовь Казарновская, Артур Ваха, Анастасия Филиппова

Новая анимационная работа Ирины Евтеевой, известной по фэнтези-драме «Арвентур», получившей в 2015 году специальный приз жюри ММКФ. Герой «Отеля “Онегин”» — иностранный режиссёр-аниматор Барри, который любит произведения Пушкина и мечтает экранизировать «Евгения Онегина». Вместе со своим котом он летит в Россию и останавливается в волшебном отеле «Онегин», где погружается в мир Пушкина.

Картина снята в авторской технике — покадровой обработке игровых заготовок на стекле с применением лессировки (так называется техника живописи, представляющая собой нанесение друг на друга тонких полупрозрачных красок). В фильме звучит музыка из оперы Чайковского «Евгений Онегин», а сама работа посвящена британскому кукольнику-аниматору Барри Первису.

Билеты на показы можно приобрести по ссылке.

© Московская студия М.И.Р.

Программа «Дикие ночи»

«Вампиры-зомби… из космоса!» (Канада)

Режиссёр: Майкл Стасько

В ролях: Джессика Антовски, Рашон Балдео, Ллойд Кауфман

Комедийно-фантастический фильм ужасов Майкла Стасько о том, как в 1957 году Дракула планирует превратить жителей маленького городка в вампиров-зомби. Этому пытается помешать странная компания: молодая девушка, заядлый курильщик и два детектива.

«Вампиры-зомби… из космоса!» стал призёром множества фестивалей, например получил главную награду на фестивале фильмов ужасов в Нью-Йорке.

Билеты на показ можно приобрести по ссылке.

© THE DOT FILM CO.

«Гадкая сестра» (Норвегия, Дания, Польша, Швеция)

Режиссёр: Эмили Бликфельд

В ролях: Леа Мюрен, Теа Софье Лок Несс, Ане Даль Торп

«Золушка встречается с Кроненбергом» — так охарактеризовал этот жутковатый, но смешной боди-хоррор нью-йоркский киножурналист Маршалл Шеффлер в рецензии для киноиздания Slant Magazine. В своей дебютной полнометражной работе норвежский режиссёр Эмили Бликфельд рассказывает историю девочки-подростка Эльвиры, которая соперничает со своей очаровательной сводной сестрой Агнес за сердце принца.

Главная героиня идёт на эксперименты со своей внешностью: от болезненной операции на нос до попытки укоротить ступни. Фильм был показан на кинофестивале в Сандэнсе в начале 2025 года, а его европейская премьера состоялась на Берлинском кинофестивале.

Билеты на показы можно приобрести по ссылке.

© Lava Films

Программа «Фестивальный коктейль»

«Басилея» (Италия, Швеция, Дания)

Режиссёр: Исабелла Торре

В ролях: Эллиотт Кроссет Хоув, Анджела Фонтана, Кудус Сейхон

Итальянский режиссёр Исабелла Торре дебютировала в кино короткометражкой «Нимфы», которая была показана на Венецианском кинофестивале. «Басилея» — первая полнометражная работа Торре. Картину также демонстрировали на смотре в Венеции в программе «Венецианские дни».

Речь в фильме идёт об археологе, который вместе со своими помощниками ищет клад в горах Аспромонте на юге Италии. Раскопки приводят к пробуждению нимф, и жизнь маленькой деревни, рядом с которой идут работы, меняется навсегда.

Приобрести билеты на показ можно по ссылке.

© STAYBLACK PRODUCTIONS

«Один из дней, когда Хемме умрёт» (Турция)

Режиссёр: Мурат Фиратоглу

В ролях: Сефер Фиратоглу, Салих Ташчи, Гюнеш Сайин

Дебютная полнометражная режиссёрская работа Мурата Фиратоглу вошла в секцию «Горизонты» Венецианского кинофестиваля и получила специальный приз жюри. Главный герой Эйюп влезает в долги и в попытке рассчитаться с ними идёт работать сборщиком урожая на томатное поле. Из-за тяжёлых условий труда Эйюп ссорится со своим начальником Хемме и решает убить его.

Билеты на показ доступны по ссылке.

© LUXBOX

Программа «Мультвселенная»

«Непокой» (Россия)

Режиссёр: Леонид Шмельков

«Непокой» Леонида Шмелькова — история человека, застрявшего в гостинице маленького провинциального города. В гостинице происходят необъяснимые вещи, а её постояльцы умирают один за другим. В мультфильме звучит музыка советского и российского композитора-авангардиста, создателя группы «Поп-механика» Сергея Курёхина, скончавшегося в 1996 году.

Леонид Шмельков известен как режиссёр популярных мультсериалов «Ми-ми-мишки» и «Оранжевая корова». Одна из его предыдущих работ, короткометражный анимационный фильм «Мой личный лось», получила в 2014 году специальный приз «Хрустальный медведь» Берлинского кинофестиваля как лучший короткометражный фильм конкурса для юношества.

Билеты на показ можно приобрести по ссылке.

© Школа-студия «Шар»

Ретроспектива «Неизвестное от известных»

«Белый шейх» (Италия)

Режиссёр: Федерико Феллини

В ролях: Альберто Сорди, Брунелла Бово, Джульетта Мазина

Фильм великого итальянского режиссёра Федерико Феллини «Белый шейх», снятый в 1952 году и ставший первой самостоятельной режиссёрской работой Феллини (вышедшая до неё «Огни варьете» была снята в соавторстве с Альберто Латтуада).

Молодожёны приезжают из провинции в Рим, чтобы провести медовый месяц. Но жена сбегает от мужа на съёмочную площадку, чтобы посмотреть на своего любимого актёра, играющего роль Белого шейха. Муж, который собирался представить супругу своим родственникам, в панике ищет её по всему городу. За эту картину Феллини в 1952 году был номинирован на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Билеты на показ можно приобрести по ссылке.

© FilmStills.net/www.globallookpress.com

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