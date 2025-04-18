Стали известны первые артисты Пикника «Афиши» и актёры сериала по «Гарри Поттеру» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Warner Bros.; Рамблер

Пикник «Афиши» x Сбер объявил первую волну артистов

Стали известны первые артисты, которые выступят на музыкальном фестивале Пикник «Афиши» x Сбер в Москве и Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля. В обоих городах на сцены выйдут электронный проект Cream Soda, рэпер Mnogoznaal, который представит особую программу вместе с группой Kasha, и R’n’B-поп-звезда Rozalia.

В Москве также выступит группа «Моя Мишель» и состоится сценический реюнион объединения Dopeclvb, куда входят рэперы Глебаста, Thomas Mraz, Basic Boy и i61. В Петербурге на сцену выйдут инди-рок-группа «Сироткин», хип-хоп-дуэт «Базар», проект «тима ищет свет» и электронное трио «Лауд». Список артистов будет пополняться.

Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» x Сбер пройдёт в Москве 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское», в Петербурге — 9 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© picnic.afisha.ru

Стали известны исполнители взрослых персонажей в сериале по «Гарри Поттеру»

Компания Warner Bros. Discovery объявила часть актёров, которые сыграют в сериале по вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Роль профессора Альбуса Дамблдора досталась дважды лауреату премии «Золотой глобус» Джону Литгоу (сериалы «Декстер», «Третья планета от Солнца», фильм «Конклав»). Профессора Минерву Макгонагалл сыграет обладательница «Золотого глобуса» Джанет Мактир (фильмы «Грозовой перевал», «Ханна Арендт», сериалы «Перекати-поле» и «Озарк»).

Роль профессора Северуса Снегга исполнит номинант на премии Emmy и BAFTA Паапа Эссьеду (сериалы «Чёрное зеркало» и «Банды Лондона», фильм «Убийство в Восточном экспрессе»). Актёр Ник Фрост (фильмы «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») сыграет Рубеуса Хагрида.

Роль Аргуса Филча досталась пятикратному обладателю премии BAFTA Полу Уайтхаусу, игравшему сэра Кэдогана в «Гарри Поттере и узнике Азкабана», а в образе профессора Квирелла предстанет Люк Таллон. Список актёров на детские роли пока неизвестен.

Режиссёром части эпизодов стал Марк Майлод, работавший над сериалами «Игра престолов» и «Наследники», шоураннером и исполнительным продюсером проекта — Франческа Гардинер, продюсировавшая сериалы «Убивая Еву» и «Тёмные начала».

Сериал по вселенной «Гарри Поттера» выйдет на телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре Max. Съёмки проекта должны начаться этим летом.

© Warner Bros. Discovery

Фильм «Батя 2. Дед» собрал в прокате более 1 миллиарда рублей

Картина Ильи Учителя «Батя 2. Дед» собрала в российском кинопрокате более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщило отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика». Фильм сумел достичь такого результата за 11 дней проката.

Сборы «Батя 2. Дед» почти вдвое превысили сборы первой части, вышедшей в 2021 году. Ей удалось заработать 507 миллионов рублей по итогам всего проката. В 2025 году до «Батя 2. Дед» отметку в 1 миллиард рублей преодолели пять релизов: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Домовёнок Кузя», «Ёлки 11», «Финист. Первый богатырь» и «Пророк. История Александра Пушкина».

Во второй части «Бати» главный герой Макс собирается развестись с женой, а их сын Дима сбегает от родителей к отцу Макса. Взрослые отправляются на поиски мальчика. По пути Макс вспоминает, как проводил лето в деревне у своего деда Анатолия и какие приключения ему довелось пережить в то время.

В картине сыграли Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Владимир Вдовиченков и Севастьян Бугаев.

© Good Story Media, ТНТ, «Централ Партнершип»

Объявлена дата начала проекта «Лето в Москве»

Общегородской проект «Лето в Москве» стартует 1 июня 2025 года. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Ежедневно на протяжении трёх месяцев во всех округах и районах Москвы будут проходить культурные, спортивные и благотворительные мероприятия. Большинство из них будет бесплатными.

Проект объединит все фестивальные события будущего сезона. Среди них — «Времена и эпохи», «Театральный бульвар», «Вкусы России», «Сады и цветы», «Усадьбы Москвы» и «Москва на волне. Рыбная неделя». В рамках «Лето в Москве» в кинопарке «Москино» впервые откроется творческий лагерь «Молодёжь Москвы». Его смены будут посвящены различным творческим направлениям: КВН, вокалу и музыке, оригинальному жанру, кино, продюсированию и организации событий.

© РИА Новости

Группа «Кино» выпустила анимационный клип на песню «Звезда»

Группа «Кино» представила анимационный клип на песню «Звезда». Он был выложен в официальный паблик команды в cоцсети VK. Главным героем клипа стал погибший лидер «Кино» Виктор Цой. В видео он катается на кабриолете мимо городских пейзажей, видит солнечное затмение и любуется звёздным небом.

Клип был создан режиссёром Павлом Погудиным и студией «Светлые истории». В сообщении в паблике участники группы поясняют, что они заказывали новые видео для концертов, вышли на студию и увидели её клип на «Звезду». Видео так поразило и вдохновило музыкантов, что они почти сразу решили, что «не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно».

Сама песня звучит в клипе в новой аранжировке, созданной участниками оригинального состава «Кино» Игорем Тихомировым, Юрием Каспаряном и Александром Титовым и новыми музыкантами проекта Олегом Шунцовым и Дмитрием Кежватовым.

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Группа «Кино» была основана в 1981 году Виктором Цоем и Алексеем Рыбиным. В 1990 году, после гибели Цоя в автокатастрофе, команда прекратила своё существование. В 2019 году сын музыканта, Александр Цой, предложил проводить концерты, в которых бы использовался голос Виктора Цоя из старых песен, но под живую музыку участников «Кино». Первые выступления обновлённой команды прошли в мае 2021 года.

Песня «Звезда» вошла в «Чёрный альбом» (1991). Это восьмой и последний студийный лонгплей, записанный «Кино» с Виктором Цоем.

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