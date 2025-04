В Москве покажут новый фильм Бессона и спектакль «Онегин»: афиша событий 26–27 апреля

Приключенческая мелодрама от одного из главных французских режиссёров, новая интерпретация классического произведения Пушкина и модное шоу на ВДНХ. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

© www.mmdm.ru; Рамблер

Что посмотреть

Фильм «Джун и Джон» Люка Бессона

Приключенческая мелодрама от одного из главных мейнстримовых режиссёров Франции. Джон – обычный парень, который ведёт обычную скучную жизнь. Каждый день он ходит на работу, где его достаёт вредный босс, бегает на беговой дорожке и сталкивается с мелкими неприятностями, вроде эвакуированной машины.

Однажды, стоя на перроне метро, он видит в поезде красивую девушку: когда двери закрываются, она пишет на стекле своё имя — Джун. Джон решает обязательно найти её, но вскоре она сама приходит к нему на работу, грабит компанию и вместе с главным героем пускается в бега. В фильме снялись Матильда Прайс, Люк Стэнтон Эдди и Райан Шус.

Посмотреть расписание в кинотеатрах и купить билеты можно по ссылке.

© EuropaCorp, Kinology

Спектакль «Онегин» в Доме музыки

27 апреля в 19:00 в Доме музыки покажут спектакль «Онегин» в постановке Натальи Семёновой. Классический пушкинский роман в стихах разыгран четырьмя персонажами — Онегиным, Ленским, Татьяной и Автором — и дополнен дерзкими эпиграммами самого Пушкина и современными комментариями. Отдельным героем становится музыка Алексея Айги и ансамбля 4'33", которая двигает и заряжает энергией весь спектакль.

В постановке играют звёзды отечественного театра и кино. Роль Автора исполняет Сергей Чонишвили, Татьяны — Алиса Гребенщикова или Ирина Пегова, Онегина — Даниил Страхов, Ленского — Сергей Шнырёв.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© www.mmdm.ru

Выставка «Что за ЦИ? И что за РК?» в Kupol Gallery

Выставка в галерее Kupol Gallery объединяет работы, связанные с темой цирка. В экспозицию вошли произведения более 50 художников. В их числе — фотографии Влада Мамышева-Монро, видеоарт Славы Волкова, живопись и графика Зураба Церетели, Натальи Нестеровой и Данилы Полякова.

Помимо них на выставке представлены советские цирковые афиши и коллекция обложек испанского журнала Nuevo Munde 1920-х годов. Тем, кто любит не только цирковое искусство, но и шоу-бизнес, наверняка будет интересно посмотреть на дизайнерские костюмы Филиппа Киркорова, которые также входят в число экспонатов.

Выставка продлится до 19 июня 2025 года.

© kupolgallery.ru

Что послушать

Концерт Offset в МТС Live Hall

26 апреля в 20:00 в МТС Live Hall выступит американский рэпер Offset. Свою музыкальную карьеру Киари Кендрелл Сифус (настоящее имя артиста) начинал в хип-хоп-трио Migos в 2008 году. Команда стала широко известна в 2013 году после выхода сингла Versace, а четыре года спустя её песня Bad and Boujee возглавила чарт Billboard Hot 100.

Параллельно Offset занимался сольными проектами и коллаборациями. Например, в 2017 году он наряду с Дрейком участвовал в записи сингла No Complaints рэпера Metro Booming и вместе с Metro Boomin и британско-американским рэпером 21 Savage выпустил альбом Without Warning.

В 2019 году Offset записал свой первый сольный лонгплей Father of 4. За ним последовал Set It Off, вышедший в 2023 году после распада Migos.

Московский концерт рэпера должен был состояться 18 апреля, но затем его перенесли. Остаётся надеяться, что на этот раз выступлению Offset не помешают никакие обстоятельства.

Купить билеты можно по ссылке.

© ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com

Концерт Евгения Маргулиса в Театре на Цветном

27 апреля в 19:00 в Театре на Цветом выступит Евгений Магулис — легенда русского рока, экс-участник группы «Машина времени» и ведущий музыкального телешоу «Квартирник на НТВ у Маргулиса». Свой первый сольный альбом 7+1 Маргулис записал в 1997 году с участниками группы «Шанхай», ещё будучи гитаристом и вокалистом «Машины времени».

С тех пор музыкант выпустил в общей сложности шесть сольных студийных и концертных альбомов. Последний на данный момент лонгплей Маргулиса «Туда-сюда!» вышел в 2018 году. Пришедших на концерт ждут атмосфера рок-н-ролла и любимые хиты — материала у исполнителя за эти годы накопилось достаточно.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© Страница Евгения Маргулиса в VK

Где погулять

Фэшн-шоу «СтильНО по-русски» на ВДНХ

26 апреля на ВДНХ состоится модное шоу, которое объединит народные традиции с современным дизайном. Показы российских дизайнеров пройдут на площадке между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов».

В 19:00 начнётся совместное шоу бренда одежды и аксессуаров «Дил» и марки обуви Voylok. Сопровождать показ будет танцевальный дуэт фигуристов: олимпийской призёрки Дины Авериной и чемпиона Олимпийских игр Дмитрия Соловьёва.

В 19:40 под музыку группы Veya и выступление ансамбля «Балет Гжель» состоится показ модного бренда Gapanovich.

В 20:40 зрителей ждёт шоу бренда Ornamentы под аккомпанемент группы Zventa Sventana и с танцевальным сопровождением от студии Nabka Dance Center. Завершится «СтильНО по-русски» показом бренда Beautiful Criminals под музыку Jazz Dance Orchestra.

Вход на мероприятие свободный.

© vdnh.ru

