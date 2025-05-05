Неотесанные мужланы: чем удивит новый фильм «Сёрфер» с Николасом Кейджем

С 1 мая в российском прокате идёт психологический триллер «Сёрфер». Главную роль в фильме исполнил Николас Кейдж. «Рамблер» рассказывает, как в захватывающем кино реальность уступает место фантастически абсурдным галлюцинациям.

© Arenamedia, Рамблер

Главный герой, имя которого ни разу не упоминают, возвращается из США в Австралию. Судя по внешним атрибутам — дорогой автомобиль, модный костюм, iPhone последней модели, — персонаж в Америке добился определённого финансового успеха. Но, как говорят, потянуло к корням: в Австралии он родился и вырос, здесь его бывшая жена и сын, с которым герой видится редко.

Во время одной из встреч с подростком персонаж Николаса Кейджа отправляется на пляж, причём в конкретное место — Лунную бухту. Эта часть пляжа ему особенно дорога — здесь, по мнению героя, открывается лучший вид на домики у побережья. Один из них (тот, где когда-то жил его дед) он намеревается купить, как только получит от банка положительное решение об ипотеке. Дорогу на пляж мужчине преграждает группа местных сёрферов, которые недовольны его появлением, — чужаков здесь не любят.

Стильному щеглу из США советуют выбрать другой пляж и больше здесь не появляться, иначе будут проблемы. Группу местных сёрферов возглавляет Скалли (Джулиан Макмэхон, звезда сериала «Зачарованные») — своего рода гуру этой тусовки. Он зачитывает единомышленникам тезисы о необходимости страданий, прежде чем вставать на доску, и, кажется, подталкивает членов группы к употреблению запрещённых веществ. Герой Кейджа решает бросить вызов Скалли, но это оборачивается настоящим кошмаром.

«Сёрфер» — новый фильм ирландского режиссёра Лоркана Финнегана, который уже второй раз возвращается на Лазурный Берег. Впервые в Каннах Финнеган оказался в 2019 году в секции «Неделя критики» Каннского кинофестиваля с лентой «Вивариум», главные роли в которой исполнили Имоджен Путс и Джесси Айзенберг. В 2024 году режиссёр вместе с Николасом Кейджем представлял «Сёрфера» во внеконкурсной программе Midnight Screening («Полуночный показ»).

© Arenamedia

Из проекта в проект Финнеган работает в нише необыкновенных хорроров, смешанных то с жанром триллера («Дурной глаз» с Евой Грин), то с экологической повесткой, в частности родной Ирландии («Без имени» с Аланом Маккенной). «Сёрфер» на первый взгляд выходит за рамки излюбленного формата режиссёра. От бытового реализма и обманчиво предсказуемой драмы о борьбе одиночки за доступ к волнам кино сворачивает в сторону абсурдистского триллера с налётом фантастики.

Выглядит фильм довольно эффектно. Финнеган практически с первых минут использует самые разные эффекты и приёмы. Нужно надавить на тревожность, накалить страсти? Миксует звуки дикой природы с человеческими конфликтами, добавляет стрекот насекомых, шипение змей и ночной гул, раздающийся неведомо откуда. Не забываем о палящем солнце, которое оказывает как физический (у Кейджа медленно, но верно краснеет лицо), так и психологический эффект (нам показывают мир глазами главного героя, который время от времени теряет зрительный фокус).

Цветовая палитра картины будто бы навеяна эпохой 80-х и 90-х годов. На экране разворачиваются события, напоминающие одновременно и сериал «Спасатели Малибу» (без Памелы Андерсон, но с аналогами Дэвида Хассельхоффа и Джереми Джексона), и боевик «На гребне волны» (опять же, есть тут свои версии Патрика Суэйзи и молодого Киану Ривза). Но в центре внимания, конечно, Николас Кейдж.

За последние 5–10 лет творческий путь актёра заметно изменился. Кейдж стал выходить за рамки амплуа героя боевиков и всё чаще появляться в ролях, которые требовали от него, казалось бы, невозможного. Началось это, кажется, с «Мэнди» — ужастике о том, как лесник мстит сектантам за смерть своей девушки. Именно тогда Кейдж, по одной из версий, «свернул не туда», по другой (и более популярной) — шагнул на новую ступень в карьере.

Наблюдать за трансформацией главного героя в «Сёрфере» — одно удовольствие. За считаные минуты из стильного американца с модным телефоном и хорошей зарплатой Кейдж превращается в нищего психопата, у которого нет ни воды, ни еды, ни денег, ни средства связи. Остаётся только путь — следить по возможности за сёрферами, оккупировавшими пляж, и найти возможность встать на доску во что бы то ни стало. Казалось бы, цель абсурдна, но только не для персонажа Николаса Кейджа, переживающего ближе к концу ни много ни мало второе рождение.

За ширмой физических истязаний и лишений, конечно, кроется и нечто более глубокое. «Сёрфер» отлично иллюстрирует мужскую слабость взрослого человека, который не в состоянии словесно выразить юношеские лишения и травмы. Фильм также критикует дикую, гипертрофированную токсичную маскулинность, чьи базовые каноны, кажется, стоит всё-таки оставить в прошлом.

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