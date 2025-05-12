Мститель из Кореи: вышел новый фильм о киллере, который убивает преступников

С 1 мая в российском прокате идёт криминальный детектив «Мститель: Игра на выживание». По сюжету оперативная группа ведёт охоту на неуловимого мстителя, который карает ушедших от наказания преступников. «Рамблер» рассказывает, каким получился новый фильм корейского кинематографиста Рю Сын-вана.

© CJ Entertainment, Рамблер

Уважаемый и опытный следователь Со До-чхоль (Хван Джон-мин, звезда «Переговорщика», «Убить Пок-сун», «Охоты» и других корейских хитов) руководит небольшой оперативной группой, которая удачно проводит одну операцию за другой. Преступники оказываются под следствием, а позже в местах не столь отдаленных. Казалось бы, всё идёт хорошо: показатели растут, начальство довольно. Но всё меняется, когда появляется Хэчи.

Неизвестный мститель, который получил прозвище в честь мифического существа, наказывающего грешников в толпе, бросает вызов правоохранителям. Хэчи — серийный убийца, жертвами которого становятся люди, которые либо избежали наказания, либо получили слишком мягкое наказание за содеянное злодеяние. Одну из его потенциальных жертв — мерзавца, что стал виновником гибели беременной женщины, — поручают охранять отряду Со До-чхоля.

© CJ Entertainment

Опергруппа допускает ряд просчётов, из-за которых Хэчи убивает преступника, а сам скрывается. Популярный в народе блогер Правдоруб (Щин Сын-хван, «Корабль в Пусан»), рассказывающий о жертвах Хэчи, потешается над неудачей правоохранителей и поддерживает истинную справедливость, приверженцем которой считает таинственного «героя».

Во время одной из миссий Со До-чхоль знакомится с патрульным Паком Сан-ву (Чон Хэ-ин, «Демон») — отважный полицейский присоединяется к группе следователей, он подаёт надежды как молодой, амбициозный оперативник. Новичок быстро вливается в коллектив, но кажется немного странным, будто что-то скрывает от товарищей по службе.

«Мститель: Игра на выживание» — де-юре не вполне самобытное произведение, это сиквел полицейского триллера «Мститель: Охота началась», премьера которого состоялась в 2015 году. Режиссёр обоих фильмов Рю Сын-ван за прошедшие годы выпустил немало историй криминального толка — от авантюрной комедии «Контрабандистки» до драмы по реальным событиям в Сомали «Побег из Могадишо».

Но если не знать о существовании первой части, де-факто новый «Мститель» выглядит не слишком привязанным к оригиналу. Из первого фильма во второй перешёл лишь главный герой, следователь Со До-чхоль (и исполнитель роли соответственно); все остальные составляющие ничем с сюжетом оригинальной картины не связаны. Эти обстоятельства, к слову, позволяют и российскому прокатчику дистанцироваться от оригинала, вольно переводя название картины, — в оригинале первый фильм назывался «Ветеран», второй — «Ветеран 2».

Наряду с центральной линией сюжета — поиском мстителя и выявлением его личности (в отличие от первого фильма, убийца здесь скрывается под маской) — Рю Сын-ван поднимает немало других тем, по сути продолжая славную традицию корейских боевиков. На фоне динамичного экшена, зрелищных поединков и погонь режиссёр старается говорить о том, что волнует корейское (да и не только) общество. Здесь и школьный буллинг, и пропасть в отношениях детей и родителей, и огрехи правоохранительной системы, и ужасающее влияние социальных сетей.

Пусть некоторые из этих тем раскрываются не в полной мере, кино всё-таки смотрится цельным, если не сказать сбалансированным. Зрителя планомерно ведут по тёмным коридорам полицейских участков, мрачным закоулкам корейского мегаполиса, мокрым от дождя крышам, грязным туалетам и шумным забегаловкам — быт и антураж происходящих событий выразителен и насыщен.

© CJ Entertainment

Похвастаться «Мститель: Игра на выживание» может и головокружительными трюками, исполнение которых на достаточно высоком уровне. В эпоху, когда каждый второй высокобюджетный боевик на Netflix и Prime Video снимается на «зелёном» экране и дорисовывается на постпродакшене, проект Рю Сын-вана и снят, и исполнен более чем натурально. И в погонях, и в драках удивительным образом сочетаются сложная хореография и чёрный юмор.

Детективная интрига, впрочем, прописана слабее, чем в первом фильме. Догадаться, кто здесь главный антагонист, не составляет труда уже в середине картины. Попытку режиссёра запутать зрителя ближе к финалу и добавить намёки на ещё одного злодея успешной не назвать. Стройное повествование и плюс-минус логичные причинно-следственные детективные связи будто бы спотыкаются о несуразное прояснение мотивов антагониста.

К второстепенным темам, конечно, можно предъявлять претензии — например, линию рефлексии о самосуде и жестокости полицейских до развязки не довели. Но в целом «Мститель: Игра на выживание» — кино зрелищное и увлекательное. Вечная дилемма о минимальной разнице между преступником и правоохранителем получает нетривиальную репрезентацию — содержательно изощрённую, визуально изобретательную.

«Дело “Мальдорор”»: жуткий триллер из Бельгии, основанный на реальных событиях