С 1 мая в прокате идёт фильм о героической обороне Брестской крепости «В списках не значился». Продюсером и одним из актёров картины стал Владимир Машков. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, почему высокобюджетный фильм не удался.

© Газпром-Медиа Холдинг

21 июня 1941 года 19-летний лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер) приезжает в Брест для прохождения службы. Едва сойдя с поезда, он слышит бесконечные пересуды о грядущей войне, но упрямо не верит глупым слухам. Он доверяет только официальной информации: с Германией подписан пакт о ненападении, а Красная армия сильна и не пустит врага на территорию страны.

© Газпром-Медиа Холдинг

Перед тем как обосноваться в крепости, Коля заглядывает в ресторан. Там у него завязывается разговор со случайным знакомым, поэтому на место службы лейтенант попадает только за полночь и не успевает доложить командованию о своём прибытии. Уже в 4 утра немецкие войска вторгаются в СССР, приграничный Брест оказывается под ударом, молодой офицер попадает в ад военной мясорубки. После гибели гарнизона герой на протяжении девяти месяцев практически в одиночку продолжает сопротивление.

«В списках не значился» — дорогое (с бюджетом около миллиарда рублей) военное кино, снятое режиссёром Сергеем Коротаевым («Горький 53») по классике советской военной прозы — одноимённому роману Бориса Васильева. Картина сделана под непосредственным руководством актёра и художественного руководителя двух московских театров Владимира Машкова. Он один из продюсеров проекта, и именно его мужественное лицо занимает две трети афиши фильма. Такое дизайнерское решение может ввести зрителя в заблуждение, поскольку, в отличие от афиши, на экране Машкова совсем немного. Он исполнил роль старшины Степана Матвеевича.

© Газпром-Медиа Холдинг

Авторы стараются бережно относиться к тексту романа, сохранить как можно больше сюжетных линий и не упустить никого из значимых действующих лиц. Стремление благородное, но, возможно, требующее чуть большей вдумчивости и изобретательности, чем смог себе позволить сценарист Олег Антонов. Повествование в картине просто механически шпарит по книжному тексту, не заботясь о драматургической целесообразности. Сценарист решил, что если в книге у Васильева мелькает такой-то персонаж, то и в фильме он должен непременно быть. Хоть на несколько секунд, но показать персонажа нужно. А раскрывать, какая у него в истории художественная функция, — уже необязательно.

Если смотреть «В списках не значился» в кинотеатре сразу после рекламных трейлеров, то первую минуту может показаться, что смотришь ещё один анонс предстоящего к выходу фильма. В кадре мелькают какие-то лица, обрывки реплик и характеров, закадровый голос Машкова с выражением зачитывает какие-то, будто случайно выбранные, фрагменты романа. Думаешь: вот сейчас это закончится и начнётся кино, но нет — это и есть фильм.

© Газпром-Медиа Холдинг

У Васильева Коля Плужников нередко вел себя как плакатный герой сталинского соцреализма — изъяснялся короткими рублеными фразами, периодически срывался на яростный крик («Молчать!», «Живо!») — но не был равен этому образу и не сводился к нему без остатка. Писатель-фронтовик выстраивал дистанцию по отношению к пафосу 19-летнего лейтенанта, это был нежный взгляд пожилого человека на свою юность. Создатели фильма эту дистанцию игнорируют — их Коля и впрямь такой, каким хочет казаться. К примеру, истерика героя на складе («Расстреляю! За трусость и предательство!») у Васильева была именно истерикой и заканчивалась громкими, навзрыд, детскими рыданиями на материнской груди тети Христи. В фильме это чистая ярость — праведная и священная.

Экранизируя лирический и «оттепельный» по духу роман 1974 года, авторы держат за образец скорее киновысказывания о войне и героизме из соцреализма 1940-х и демонстрируют очевидное неравнодушие к плакатной эстетике. Идти в атаку, подняв руку с пистолетом вверх, конечно, эффектно. Но все-таки целиться в небо, когда вооруженный враг буквально в десятке метров от тебя, кажется не очень разумным. Впрочем, если бы авторы последовательно и серьёзно поработали с соцреалистической образностью, реанимировав её для современного военного кино, результат мог бы оказаться очень даже любопытным.

Но авторы решили замахнуться на блокбастер. Точнее говоря, их кино должно по внешним признакам напоминать голливудский блокбастер, и поэтому они, чаще всего бездумно, копируют и воспроизводят формальные приёмы, которые, как они считают, должны быть свойственны дорогой американской ленте. Впадая при этом, заметим, во вредный формализм — худший из грехов с точки зрения соцреалистической критики.

© Газпром-Медиа Холдинг

Режиссёр Коротаев так озабочен внешней составляющей картины, что местами его кино напоминает клип. Он злоупотребляет визуальным приёмом рапидом, который даёт эффект замедленного течения времени. В результате этот приём быстро перестаёт работать и не производит нужного впечатления. Включает дерганное изображение в динамичных сценах. Делает и так и сяк, и, поскольку смысла в этих приёмах немного, местами кажется, что кто-то просто балуется с камерой, пробуя разные режимы съёмки. Монтаж ленты тоже вышел сумбурным — батальные сцены превратились в хаотичную нарезку кадров.

Разумеется, в фильме «В списках не значился» много компьютерной графики, и часто плохой. Когда от взрыва с купола здания отваливаются крупные куски штукатурки, выглядит это так, словно два гигантских пикселя выпали из картинки. Вдобавок картинку зачем-то покрасили в густой тёмный цвет, словно обработали в одном из фильтров запрещённой социальной сети.

В этом сумбуре тонут зачатки характеров. Плужников до самого финала так и не выходит за рамки схематичного героя-функции. Машков будто не может придумать, что ему делать с его Степаном Матвеевичем — персонажем слишком простодушным для его суровой актёрской харизмы. Иногда он не очень успешно пытается изобразить солдатскую мудрость и отеческую теплоту, но чаще просто тихонько сидит и ничего не пытается сыграть. Лучше всех получилась девушка Мирра (Алёна Морилова) — по сюжету её должно быть жалко, а потому в её образ постарались внести что-то человеческое.

На фоне многих халтурных фильмов о войне, сделанных в последние десятилетия, «В списках не значился» выглядит даже неплохо. Но всё-таки и роман Бориса Васильева, и 80-летие Победы, и зритель заслуживают более качественного кино.

Мститель из Кореи: вышел новый фильм о киллере, который убивает преступников