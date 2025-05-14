«Ещё одна простая просьба»: продолжение комедийного триллера с Блейк Лайвли

1 мая на стриминге Amazon Prime Video вышло продолжение криминальной комедии «Ещё одна простая просьба». Главные роли в фильме исполнили Анна Кендрик («Сумерки») и Блейк Лайвли (сериал «Сплетница» и «Век Адалин»). «Рамблер» рассказывает, каким вышло продолжение ироничного триллера по мотивам женского романа.

© Amazon Studios

В центре событий первого фильма была Стефани (Анна Кендрик) — мать-одиночка и успешный блогер, чей контент раскрывал базовые основы материнства (и был крайне популярен). Однажды Стефани знакомится с Эмили (Блейк Лайвли) — целеустремлённой и состоятельной женщиной, которая создаёт впечатление человека, который точно знает чего хочет.

Вместе девушки быстро находят общий язык, несмотря на диаметральную разницу характеров и образов жизни. Эмили просит новую подругу посидеть с её сыном несколько дней, чтобы «решить дела». Через некоторое время тело героини Лайвли обнаруживают в озере. Стефани, наблюдая бездействие полиции, решается на самостоятельное расследование обстоятельств гибели подруги… и обнаруживает жуткие тайны Эмили, связанные с нарушением закона.

Сиквел разворачивается через пять лет после событий первой части. Стефани — не только популярный блогер, но и известная писательница, и консультант полиции по сложным делам. Неожиданным гостем её литературной презентации становится… Стефани, вышедшая из тюрьмы. Доброжелательная подруга, казалось бы, не держит зла за дела минувших дней и приглашает Эмили на свою роскошную свадьбу с загадочным состоятельным мужчиной.

«Ещё одна простая просьба» — продолжение истории, которое отталкивается от первоисточника (одноимённый роман Дарси Белл, вышедший в 2017-м), но уходит далеко в сторону. Вторая часть уже не опирается на литературу, а представляет собой самостоятельное произведение. Казалось бы, это отличная возможность развивать образы главных героинь, наполнять окружающий их мир новыми деталями и контекстом. Именно это и старается делать Пол Фиг — режиссёр вернулся к сиквелу семь лет спустя.

К сожалению, довольно быстро продолжение скатывается к набору типовых детективных штампов и карикатурной иронии над происходящим. Женихом Стефани оказывается состоятельный мафиози, а на острове Капри в Италии, куда привезли всех гостей, строго-настрого запрещается снимать. Если в этот момент в уме складываются мафия и Италия, вы совершенно правы: нас ждут клубок семейных неурядиц, противостояние двух старинных кланов и скрытые мотивы членов семей, которые пробиваются наружу почти в самом начале. Немного «Ромео и Джульетты», немного «Рабыни Изауры».

© Amazon Studios

Впрочем, предсказуемость — не главная проблема продолжения. К середине, когда атмосфера детективной загадочности и напускных интриг окончательно сформирована, действие заметно буксует. Пусть разгадка уже маячит на горизонте — в лице таинственной женщины без прошлого и внятных мотивов — персонаж Анны Кендрик не торопится делать выводы. Вторая часть картины и вовсе заставит зрителя скучать из-за событий, которые топчутся на месте.

Карикатурный юмор — то, на что пытаются опереться сценаристы, выписывая в том числе и второплановых персонажей. Вики, литературный агент Стефани, не отличается ни умом, ни обаянием — девушка вечно кривляется и несмешно шутит, что подмечают и другие участники торжества. Мать жениха Эмили (Элена София Риччи) — карикатурный образец суровой главы семьи (Италия, матриархат), которая выделяется гиперопекой и знанием, что будет лучше для сына.

Единственное светлое пятно фильма — яркий, пусть и предсказуемый сюжетный твист о сёстрах Эмили и тёмных тайнах прошлого, которые омрачили жизнь всех членов семьи Макланедов. Благодаря объёмному раскрытию этой части истории к героине Блейк Лайвли проникаешься эмпатией. Увы, внятный акцент Пол Фиг на этом не делает, переводя историю в сомнительное комедийное русло.

К финалу многим героям просто не хватает хронометража — объяснить мотивы, добавить происходящему на экране причинно-следственных связей. Впрочем, вряд ли это спасает общее восприятие от «Ещё одной простой просьбы» как не слишком выразительного и попросту не очень-то необходимого продолжения. Если первая часть отличалась выстроенным темпоритмом и лёгкой сатирой, то продолжение значительно уступает оригиналу по всем фронтам. Хотя фанаты Кендрик и Лайвли это кино точно посмотрят, несмотря ни на что.

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