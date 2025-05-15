Насильно мил будешь: чем удивит комедийный триллер «Ночь с психопатом» о фанате-преследователе

В прокате идёт комедийный триллер «Ночь с психопатом», главные роли в котором исполнили Самара Уивинг («Я иду искать») и Рэй Николсон («Улыбка 2»). Режиссёром картины выступил дебютант Джимми Уорден. В центре сюжета — история поп-дивы и преследующего её фаната. «Рамблер» рассказывает о том, каким получился фильм.

© LuckyChap Entertainment

Середина 1990-х. По улицам Лос-Анджелеса, надев папин пиджак и узорчатый галстук, с красной розой в руке бредёт влюблённый Пол (Рэй Николсон). Дома и здания города увешаны афишами с изображением поп-дивы Софии (Самара Уивинг), но парень не обращает на них никакого внимания. Пол держит маршрут прямиком к особняку, а заодно и сердцу звезды: влюблённый фанат собрался делать предложение. В шикарном поместье добродушного и безобидного на первый взгляд юношу встречает сердобольный секьюрити Белл (Эрик Дэйн). После непродолжительной беседы Пол наносит тяжёлое ранение охраннику, а затем вызывает скорую и сдаётся полиции.

Обезумевшего парня помещают в психиатрическую лечебницу. Спустя шесть месяцев заточения влюблённый совершает побег ради воссоединения с Софией. Прикупив свадебное платье и обручальное кольцо, Пол вместе с подельниками (Алба Баптишта и Патрик Кокс) отправляется на встречу к суженой. Сталкер-фанат решительно настроен услышать «согласна» и надеть кольцо на палец возлюбленной, даже если ради этого придётся держать девушку в заложниках.

Пока решить проблему сталкинга пытаются на законодательном уровне, кинематографисты продолжают осмыслять животрепещущую тему, прибегая к жанровой оболочке. В начале 1990-х вооружённая кувалдой Энни Уилкс из «Мизери» наглядно изобразила, где проходит грань между фанатской симпатией и фанатичной одержимостью кумиром. В конце 2010-х с картиной «Ингрид едет на Запад» режиссёр Мэттью Спайсер попытался рефлексировать на тему сталкинга в эпоху соцсетей, а в 2023 году Дональд Гловер с сериалом «Рой» продемонстрировал, что разница между серийными убийцами и одержимыми представителями интернет-фандомов не столь велика. «Ночь с психопатом» не предлагает для давно исчерпавшей себя темы ничего нового. Режиссёр намеренно дистанцируется от сегодняшнего дня на 30 лет назад, о чём сигнализирует не только титр, но и мерч по фильму «Джуниор», приобретённый героиней.

Для Джимми Уордена «Ночь с психопатом» стала полноценным режиссёрским дебютом. Но в жанре комедийного хоррора ему работать не впервой. Карьеру в большом кино Уорден начинал как сценарист фильмов «Няня. Королева проклятых» и «Кокаиновый медведь». Для первого фильма постановщик обратился к поднаторевшим в жанре актёрам: новой королеве крика — по совместительству супруге — Самаре Уивинг и обладателю демонической улыбки Рэю Николсону — сыну Джека Николсона, который отметился участием в прошлогодней «Улыбке 2».

© LuckyChap Entertainment

В основу сюжета легла реальная история, произошедшая с Мадонной. В 1995 году одержимый фанат угрожал исполнительнице, если та не ответит взаимностью на его чувства. В одной из сцен персонажи фильма сравнивают Софию с Мадонной, говоря о внешнем сходстве поп-див, что лишь сильнее подчёркивает связь фильма «Ночь с психопатом» со случаем 30-летней давности. Но картина Уордена отказывается представать инсценировкой событий 1995 года. Вместо этого автор предлагает зрителю во многом необязательный хулиганский слэшер (поджанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие убийцы-психопата, преследующего и убивающего людей разными изощрёнными способами — прим. «Рамблера») с прекрасными актёрскими выходами Уивинг и Николсона.

Первая в очередной раз проходит трансформацию от девушки в беде до залитой кровью обидчиков воительницы. Персонаж Николсона же несколько лет назад пережил страшную потерю, с которой не смог справиться по сей день. Боль от утраты близкого человека навсегда врезалась в память и застряла в обезумевшем взгляде. Не в силах противостоять жестокой реальности фанат отправился в мир грёз, где его всегда с улыбкой на лице и влюблёнными глазами встречает София. Актёрская органика Николсона-младшего позволяет Полу предстать не просто обезумевшим фанатиком, а уязвимым и сломленным юношей. Динамика отношений в паре порой выходит за стандартные рамки «жертва — агрессор», и именно харизма главных актёров страхует во многом схематичный сюжет.

«Ночь с психопатом» — не лишённая нахального очарования картина, в которой яркие музыкальные номера соседствуют с кровавыми сценами. За скромный хронометраж в полтора часа фильм успевает пройти трансформацию от камерного комедийного слэшера до экзистенциальной драмы. Новым словом в жанре дебют Уордена точно не станет. Но если заскучали по дьявольской органике Николсона (пускай и младшего) и, как в случае с «Я иду искать», противостоящей жестоким обидчикам героине Уивинг, то «Ночь с психопатом» может стать приятным, хоть и довольно вторичным сюрпризом.

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