Роуд-муви с Ириной Старшенбаум и экофестиваль: куда сходить в Москве 17–18 мая

Комедия «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Фёдоровым, постановка «Семейный шкаф и его обитатели» с Еленой Прокловой и юбилейный концерт группы «Технология». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Базелевс Продакшн, Рамблер

Что посмотреть

Фильм «Туда» с Ириной Старшенбаум

В прокат выходит комедийное роуд-муви «Туда», главные роли в котором сыграли Ирина Старшенбаум и Пётр Фёдоров. Актриса Вера, жизнерадостная и разговорчивая девушка, едет на такси из Москвы в Уфу. За рулём — сосредоточенный и молчаливый Вадим, полная противоположность Веры. Вместе им предстоит проехать более тысячи километров, увидеть Владимир, Нижний Новгород и Казань, несколько раз поругаться и в итоге проникнуться друг к другу романтическими чувствами.

Режиссёром картины стал Иван Петухов, ранее снявший психологический хоррор «Сёстры» — тоже с Ириной Старшенбаум. Премьера «Туда» состоялась на 47-м Московском международном кинофестивале.

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

© Базелевс Продакшн

Фильм «Загадочное убийство Белль» с Шарлоттой Генсбур

Ещё одна новинка кинопроката — французский триллер «Загадочное убийство Белль» с Шарлоттой Генсбур и Гийомом Кане. Учитель Пьер Констанс и его жена, заведующая аптекой Клеа, живут в небольшом французском городе. Однажды в гости к супругам приезжает дочь их друзей, юная Белль. Через некоторое время девушку обнаруживают задушенной в доме Пьера и Клеа.

Подозрение падает на учителя, поскольку он в момент убийства находился дома. Жизнь главного героя превращается в ад, и теперь ему нужно доказать, что он не причастен к преступлению. В основу картины лёг детективный роман Жоржа Сименона «Смерть красавицы».

Режиссёром фильма стал Бенуа Жако, известный по драмам «Маркиз де Сад» с Даниэлем Отоем и «Школа плоти» с Изабель Юппер. Последняя из этих работ была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1998 году.

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Семейный шкаф и его обитатели» в Театре на Трубной

17 и 18 мая в 19:00 в Театре на Трубной покажут спектакль «Семейный шкаф и его обитатели». 40-летний Сэмюэл собирается жениться, и его родители Ширли и Джон готовятся к знакомству с невестой сына Мэлори. Ширли — настоящая стерва, которая заранее относится к девушке с предубеждением. Джон — подкаблучник, боящийся возразить своей властной супруге. Знакомство с родителями превращается в допрос с пристрастием.

Спектакль поставлен по пьесе «Выживание» канадско-израильского драматурга и сценариста Орена Сафди. «Эта пьеса — одна из тех пьес, одно из редких произведений драматического искусства, где и про любовь, и со смыслом», — отзывался о «Выживании» режиссёр постановки Роман Самгин, чьи слова приводятся на официальном сайте Театра на Трубной. В спектакле играют Елена Проклова, Александр Овчинников, Екатерина Олькина, Юрий Чернов.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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Спектакль «Беги, Алиса, беги» в Театре на Таганке

18 мая в 19:00 в Театре на Таганке покажут спектакль «Беги, Алиса, беги». Премьера этой постановки состоялась в 2018 году и была приурочена к 80-летию Владимира Высоцкого — актёра Театра на Таганке и автора стихов и мелодий к аудиоинсценировке «Алиса в Стране чудес» (1976) Олега Герасимова, выпущенной на двух пластинках фирмой грамзаписи «Мелодия». Эти стихи, переложенные на музыку современного композитора Ивана Кушнира, звучат и в «Беги, Алиса, беги».

Сюжет классической сказки Льюиса Кэрролла переосмыслил драматург Валерий Печейкин: в его версии Алиса (точнее, три Алисы — одна совсем юная и две взрослые) пытается сбежать в реальность из безрадостной Страны чудес, где живут погрязший в своих страхах Кролик, окончательно сошедший с ума Шляпник и впавший в депрессию Чеширский кот. К тому же у положительной главной героини появился антипод — злая Алиса Ночи.

В спектакле играют Алиса Смирнова, Дарья Авратинская, Екатерина Рябушинская, Марфа Кольцова, Никита Лучихин. Режиссёр спектакля — Максим Диденко. В 2019 году «Беги, Алиса, беги» получил премию «Золотая Маска» за лучшую работу художника по костюмам в музыкальном театре.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Что послушать

Опера «Тангейзер» в концертном зале «Зарядье»

17 и 18 мая в 18:00 в концертном зале «Зарядье» прозвучит опера Рихарда Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге». Композитор работал над ней около трёх лет: он сам написал либретто, а в апреле 1845 года закончил партитуру. В основу сюжета легло несколько средневековых немецких легенд. Главное действующее лицо, рыцарь-поэт Генрих Тангейзер, покидает грот богини любви Венеры и отправляется на Землю, надеясь обрести счастье с племянницей ландграфа Тюрингии Елизаветой. Премьера «Тангейзера» состоялась осенью 1845 года в Дрезденской королевской опере.

В «Зарядье» партию Тангейзера будут исполнять солисты оперной труппы Мариинского театра Михаил Векуа (17 мая) и Сергей Скороходов (18 мая). Партию Елизаветы исполнят Юлия Погребняк (17 мая) и Юлия Ситникова (18 мая).

Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт «Технология. 35 лет» в клубе «16 тонн»

17 мая в 20:00 в клубе «16 тонн» на Пресне одна из первых российских синти-поп-команд, группа «Технология», даст большой концерт в честь своего 35-летия. Команда была основана в 1990 году Романом Рябцевым, Леонидом Величковским и Андреем Кохаевым, а в качестве вокалиста музыканты пригласили Владимира Нечитайло. Дебютный альбом «Технологии» «Всё, что ты хочешь» вышел в 1991 году и запомнился благодаря песням «Странные танцы» и «Нажми на кнопку».

За 35 лет своего существования группа несколько раз меняла состав, успела поработать со знаменитым продюсером Юрием Айзеншписом и выпустила пять студийных альбомов. Последний на данный момент макси-сингл команды «Ты со мной» вышел в 2024 году. Как указано на официальном сайте клуба, гостей юбилейного концерта ждут оригинальный видеоряд, фирменная подача и главные хиты.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© «16 тонн»

Концерт «Тима ищет свет» в клубе «Урбан»

18 мая в 19:00 в клубе «Урбан» состоится концерт проекта «Тима ищет свет». Он был основан вокалистом Тимофеем Якимовым и барабанщиком Тимом Уайтом — оба музыканта учились в одной школе. В 2019 году Уайт уехал в США, и Якимов продолжил заниматься музыкой в одиночку. В дискографии проекта, балансирующего на стыке хип-хопа, рока и танцевальной музыки, значится пять студийных альбомов, а его песня «Вздорный» звучит в сериале «Солдаут» с Глебом Калюжным. Последний на данный момент сингл «Тима ищет свет» «Потанцуй со мной» вышел в марте 2025 года.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Eco Friendly Fest в «Три вокзала. Депо»

17 и 18 мая в фудмолле «Три вокзала. Депо» пройдёт фестиваль Eco Friendly Fest, посвящённый экологичному образу жизни. Посетителей ждут экоквест, во время которого они смогут ознакомиться с процессами переработки вторсырья, конкурс экопривычек и лекции о связи экологии и прав женщин. Кроме того, в программе заявлены мастер-классы, на которых участников научат создавать аксессуары из переработанных материалов и превращать старые джинсы и футболки в уникальные модные вещи. Вход на Eco Friendly Fest свободный.

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