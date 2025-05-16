Самые ожидаемые фильмы Каннского фестиваля: с Крузом, Йоханссон, Хэнксом

На 78-м Каннском кинофестивале, который проходит с 13 по 24 мая, представят блокбастер с Томом Крузом, вестерн с Хоакином Фениксом, а также режиссёрский дебют звезды «Сумерек». «Рамблер» рассказывает о самых ожидаемых картинах и том, какие выйдут в российском прокате.

© Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Анджела Бассетт, Том Круз и Пом Клементьефф на Каннском кинофестивале, 14 мая 2025 года

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

© Skydance Media; TC Productions

Режиссёр Кристофер Маккуорри снял восьмой фильм франшизы про неуловимого Итана Ханта в исполнении Тома Круза, который снова будет спасать мир.

В картине с приставкой «Финальная расплата» главным врагом Ханта и всего человечества выступит непредсказуемый искусственный интеллект под названием «Сущность». Круз не изменял себе и самостоятельно исполнил все рискованные трюки — фильм будет таким же зрелищным и динамичным, как и предыдущие.

В Каннах традиционно вне основного конкурса представляют блокбастер, который обеспечивает красной ковровой дорожке звёздное присутствие. В прошлом году таким проектом стала «Фуриоса: Безумный Макс» с Крисом Хемсвортом и Аней Тейлор-Джой. В новой «Миссии» в кадре и на дорожке перед премьерой Крузу составят компанию «завсегдатаи» франшизы Саймон Пегг, Винг Рэймс, а также Пом Клементьефф, Хейли Этвелл, Анджела Бассетт и другие.

«Сентиментальная ценность»

© BBC Films, Zentropa, Film i Väst

Датский постановщик Йоахим Триер снял комедийную драму «Сентиментальная ценность» со Стелланом Скарсгардом, Эль Фаннинг и Ренате Реинсве.

Двукратный номинант на премию «Оскар» за фильм «Худший человек на свете» расскажет историю нескольких поколений одной семьи, живущей в Осло. Остальная часть сюжета держится в секрете.

Картина выйдет в российской прокат, дату релиза объявят позднее.

«Эддингтон»

© 828 Productions; A24; IPR.VC; Square Peg

Ещё одна комедия, но с элементами вестерна — «Эддингтон» от режиссёра фильма ужасов «Солнцестояние» Ари Астера.

Она повествует об амбициозном шерифе, который начинает борьбу с мэром маленького городка в Нью-Мексико во время пандемии. В их противостоянии оказывается замешана семейная пара, оказавшаяся там проездом.

Картина от студии A24, известной своими необычными и культовыми проектами («Все, везде и сразу», «Леди Берд», «Комната», «Лунный свет» и другие), собрала мощный актёрский состав. На экране — Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль, Хоакин Феникс.

«Финикийская схема»

© American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babelsberg

Соревноваться по количеству звёзд с картиной Астера будет «Финикийская схема» Уэса Андерсона («Французский вестник», «Отель “Гранд Будапешт”» и др).

В шпионской чёрной комедии, сценарий которой режиссёр написал с Романом Копполой, снялись Бенисио дель Торо, Скарлетт Йоханссон, Билл Мюррей, Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч, Риз Ахмед, Майкл Сера, Брайан Крэнстон и другие.

Сюжет расскажет о предпринимателе, занимающемся авиацией и вооружением. Будучи одним из самых богатых людей мира, он постоянно становится мишенью соперников. Также картина расскажет о дочери и наследнице главного героя, монахине, сестре Лизель.

«Умри, моя любовь»

© Excellent Cadave

Триллер с элементами хоррора сняла Линн Рэмси — автор культовых картин «Что-то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было». В фильме «Умри, моя любовь» снялись Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон, среди продюсеров значится Мартин Скорсезе.

Сюжет новой картины британской постановщицы основан на одноимённой книге Арианы Харвич. Действие происходит во французской сельской местности. Главная героиня в исполнении Лоуренс страдает от послеродовой депрессии и оказывается на грани безумия, но находит спасение в общении с близкими.

Рэмси известна своей непредсказуемой интерпретацией первоисточника (как было с её предыдущими картинами). Поэтому новый проект считается одним из самых ожидаемых на фестивале.

«Частная жизнь»

© Les Films Velvet; France 3; Cinéma

В фильме Ребекки Злотовски «Частная жизнь» снялись лауреатка «Оскара» Джоди Фостер, Вирджини Эфира и Даниэль Отой. Картину представят вне конкурса.

По сюжету врач-психиатр Лилиан (героиня Фостер) расследует гибель одного из пациентов, поскольку считает, что это было убийство. Несмотря на драматическую заявку, картина будет не просто детективом, но с вкраплениями комедии.

Фильм выйдет в российский прокат, дату уточнят позднее.

«Хронология воды»

© Scott Free Productions

Кристен Стюарт представляла свою короткометражку «Пойдём поплаваем» в Каннах в 2017 году. В этот раз она возвращается на Круазетт с полнометражным режиссёрским дебютом, тоже связанным с водной стихией, под названием «Хронология воды».

Мелодраматическая история — биографический фильм американской писательницы Лидии Юнкевич, основанный на её мемуарах. Она расскажет о взрослении в абьюзивном окружении. Стюарт поведает о женщине, которая находит исцеление детских травм через писательство и становится прославленным автором и учителем.

«Элеанор великая»

© 0 Films; Maven Pictures; Pinky Promise; These Pictures; Wayfarer Studios

Ещё один режиссёрский дебют — «Элеанор великая», который сняла Скарлетт Йоханссон. Его покажут во второй по значимости (после основного конкурса) программе «Особый взгляд». Фильм — призёр программы получает поддержку во французском прокате.

Для своего первого проекта актриса выбрала историю 94-летней женщины, которая теряет подругу и переезжает из Флориды в Нью-Йорк. Там она пытается наладить домашнюю рутину и знакомится со студенткой местного университета. Между ними завязывается дружба, которой предстоит выдержать разные испытания.

«Исчезновение Йозефа Менгеле»

© arte France Cinéma; CG Cinéma; Cimarrón Cine

Новый фильм Кирилла Серебренникова, как следует из названия, «Исчезновение Йозефа Менгеле», расскажет о нацистском враче в исполнении Августа Диля (актёр исполнил роль Воланда в картине «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина).

Картина не будет байопиком в классическим понимании. Серебренников, как и в истории про Виктора Цоя («Лето») или Эдуарда Лимонова («Лимонов, баллада об Эдичке»), сосредоточится на определённом отрезке жизни героя. В основе сюжета — одноимённый роман французского писателя Оливье Геза, когда Менгеле бежал в Южную Америку.

Картину покажут в рамках внеконкурсной программы «Каннские премьеры».

«Альфа»

© Frakas Productions; France 3 Cinéma; Mandarin & Compagnie

В своём новом фильме французская постановщица, получившая в 2021 году «Золотую пальмовую ветвь» за боди-хоррор «Титан», возвращается к своему любимому жанру.

Действие в картине «Альфа» будет происходить в вымышленном мегаполисе (который вдохновлен Нью-Йорком) 1980-х годов во время эпидемии СПИДа. Главная героиня, подросток Альфа, осознаёт свою смертность, когда заболевает один из её родителей. Главные роли в картине сыграли Гольшифте Фарахани и Тахар Рахим.