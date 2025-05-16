Гаррель снимется у Серебренникова, «Трассу» признали лучшим онлайн-сериалом — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Serge Arnal/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль

© Terence Baelen/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Звезды на красной дорожке открытия 78-го Международного Каннского кинофестиваля, 13 мая 2025 года

13 мая на Лазурном Берегу Франции открылся 78-й Международный Каннский кинофестиваль, сообщается на официальном сайте смотра. В основном конкурсе в этом году заявлено 22 картины, в том числе «Финикийская схема» Уэса Андерсона с Бенисио дель Торо и Биллом Мюрреем, «Новая волна» Ричарда Линклейтера с Зои Дойч, «Два прокурора» Сергея Лозницы с Александром Кузнецовым и Александром Филиппенко, «Эддингтон» Ари Астера с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем. В программе «Каннские премьеры» в числе прочих представлены фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», полнометражный режиссёрский дебют актрисы Скарлетт Йоханссон «Великая Элеонор» и дебютная режиссёрская работа актёра Харриса Дикинсона «Урчин».

Почётную «Золотую пальмовую ветвь» смотра в этом году вручили актёру Роберту Де Ниро. Звезда фильмов «Таксист» и «Однажды в Америке» принял награду из рук своего американского коллеги Леонардо Ди Каприо. Председателем жюри основного конкурса смотра стала французская актриса Жюльетт Бинош. Победители и призёры кинофестиваля станут известны 24 мая.

Пикник «Афиши» х Сбер объявил вторую волну артистов

© Предоставлено организаторами фестиваля

Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» х Сбер объявил вторую волну артистов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фестиваля. Состав исполнителей московского Пикника пополнился поп-группой «Руки Вверх!», поп-рок-командой Uma2rman, рэп-исполнителем GONE.Fludd (Александр Овчинников), инди-поп-певицей Лизой Громовой, постпанк-группой «Сова». Также на фестивале в столице выступят российско-сербский музыкант Петар Мартич, в чьих песнях сочетаются инди-рок и рэп, звезда электронной музыки SP4K (Алексей Сущик), рэп-исполнительница и видеоблогер Kill Eva (Нелли Виджесингх), электронный проект «Лауд» и инди-рок-группа Sirotkin, которая также будет выступать на фестивале в Петербурге.

На петербургском Пикник «Афиши» х Сбер выступят рок-группа «Танцы Минус» и рэпер Markul (Маркас Маркулис). Третья волна артистов будет объявлена позднее.

В 2025 году фестиваль Пикник «Афиши» х Сбер пройдёт в Москве 21 июня на территории музея-заповедника «Коломенское», в Санкт-Петербурге — 9 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Определились все финалисты «Евровидения-2025»

© Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com

Shkodra Elektronike из Албании в первом полуфинале «Евровидения-2025», 13 мая 2025 года

13 мая в швейцарском Базеле стартовало «Евровидение-2025», сообщается на официальном сайте конкурса. В этом году в «Евровидении» участвует 37 стран. По результатам первого полуфинала, состоявшегося также 13 мая, в финал прошли Shkodra Elektronike (Албания), Томми Кэш (Эстония), Væb (Исландия), Claude (Нидерланды), Кайл Алессандро (Норвегия), Юстина Стечковская (Польша), Napa (Португалия), Габри Понте (Сан-Марино), KAJ (Швеция) и Ziferblat (Украина).

Второй полуфинал прошёл 15 мая. По его итогам в финале будут участвовать Tautumeitas (Латвия), Парг (Армения), JJ (Австрия), Клавдия (Греция), Katarsis (Литва), Мириана Конте (Мальта), Сиссаль (Дания), Лаура Торн (Люксембург), Юваль Рафаэль (Израиль) и Эрика Викман (Финляндия).

Победитель конкурса станет известен 17 мая.

Луи Гаррель и Фанни Ардан сыграют в новом фильме Кирилла Серебренникова

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кирилл Серебренников на церемонии вручения ежегодной премии GQ Men of the Year 2021

Французские кинозвёзды Луи Гаррель («Мечтатели»), Фанни Ардан («8 женщин»), Людивин Санье («Молодой папа»), Гийом Гальенн («Ив Сен-Лоран») и Венсан Макен («Вне времени») сыграют в первом франкоязычном фильме Кирилла Серебренникова Après («После»). Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Продюсировать картину будут сам режиссёр, а также Илья Стюарт и Александр Фомин из Hype Studios. Сопродюсерами выступят Юлия Зайцева и Игорь Пронин из Forma Pro Films, а также продюсерская компания Umedia. Сюжет и дата выхода картины пока неизвестны.

Кирилл Серебренников — российский театральный и кинорежиссёр. Его киноработы неоднократно участвовали в различных международных кинофестивалях. В 2012 году картина Серебренникова «Измена» была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Фильм «Ученик» в 2016 году получил премию Франсуа Шале на киносмотре в Каннах. В 2018 году кинолента «Лето» участвовала в основной программе Каннского кинофестиваля и была отмечена наградой за лучший саундтрек. Картина «Петровы в гриппе» была представлена в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2021 году — работавший над ней оператор Владислав Опельянц был удостоен приза Высшей технической комиссии смотра. Также в основном конкурсе Каннского кинофестиваля участвовали фильмы «Жена Чайковского» (в 2022 году) и «Лимонов, баллада об Эдичке» (в 2024 году).

Фёдор Бондарчук снимется в сериале «Трудно быть богом»

© Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Онлайн-кинотеатр Wink и телеканал НТВ объявили о начале съёмок сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноимённой повести Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». Одну из главных ролей в проекте сыграет Фёдор Бондарчук. Он также выступает продюсером сериала наряду с Тимуром Вайнштейном, Дмитрием Табарчуком и Теймуразом Джафаровым. Остальной актёрский состав пока не разглашается. Режиссёром «Трудно быть богом» стал Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия»).

Как отмечается в релизе, проект станет первым сериалом, основанным на знаменитом произведении Стругацких. По сюжету сериала земляне в отдалённом будущем помогают менее развитым цивилизациям пережить тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый город Арканар на планете Кеплер-4047, где ему предстоит жить под именем Руматы Эсторского — знатного дона, любящего женщин и выпивку. Антон — прогрессор, чья задача не вмешиваться в естественный ход истории напрямую, а помогать отдельным просветителям избежать гибели. Но у героя есть и личный интерес, поскольку в Арканаре без вести пропал его отец.

В проект войдёт восемь эпизодов длительностью 48 минут каждый. Часть съёмок пройдет в Иране, где команда проведёт несколько месяцев, а затем вернётся в Москву и продолжит съёмки в кинопарке «Москино». Премьера «Трудно быть богом» состоится в онлайн-кинотеатре Wink, а после — на телеканале НТВ. Дата выхода пока неизвестна.

Звезда сериала «Сёгун» сыграет молодого Сталина

© Gregor Fischer/dpa/www.globallookpress.com

Британский актёр Космо Джарвис, известный по сериалам «Сёгун», «Воспитанные волками» и «Острые козырьки», сыграет Иосифа Сталина в байопике «Молодой Сталин», сообщило отраслевое издание Variety. Постановщиком картины выступит грузинско-французский режиссёр Гела Баблуани, снимавший фильм «13» с Сэмом Райли и сериал «Секта» со Светланой Ходченковой.

В основу «Молодого Сталина» ляжет одноимённая книга английского историка и писателя Саймона Себаг-Монтефиоре, впервые опубликованная в 2007 году. Речь в картине пойдёт о становлении будущего советского вождя в дореволюционной России, в том числе о самом громком ограблении банка в истории Российской империи, в котором участвовал Сталин. «Меня всегда привлекали истории, живущие в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти — это погружение в огонь, который её выковал. В лице Космо мы получили ведущего актёра, который понимает опасность, шарм и переломы личности», — заявил Гела Баблуани в комментарии Variety.

Съёмки байопика начнутся в июле этого года в Тбилиси. Дата выхода фильма пока неизвестна.

«Трасса» и «Внутри убийцы» признаны лучшими онлайн-сериалами

© Алексей Майшев/РИА Новости

Съемочная группа сериала «Трасса» на церемонии вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, 13 мая 2025 года

13 мая в Москве состоялась XII церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект онлайн-кинотеатра Okko «Трасса» был признан лучшим онлайн-сериалом в категории «7 и более серий», сообщается в официальном Telegram-канале АПКиТ. Сценарист «Трассы» Олег Маловичко получил приз за лучший сценарий, а оператор проекта Батыр Моргачёв — за лучшую операторскую работу. Лауреатом в номинации «Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)» стал проект «Кинопоиска» «Внутри убийцы».

Лучшим многосерийным телефильмом (20 и более серий) был признан сериал телеканала НТВ «Невский. Близкий враг». В номинации «Лучший телесериал (5–19 серий)» премию получил «Комитет», также транслировавшийся на НТВ. 2-й сезон сериала «Изгой. Нечисть», показанный по Пятому каналу, стал лауреатом в категории «Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии)». Лучшим полнометражным художественным фильмом жюри признало «Сто лет тому вперёд».

Призом за лучшую режиссёрскую работу наградили Клима Козинского (сериал Kion «Первый номер»). В номинациях «Лучший актёр сериала» и «Лучшая актриса сериала» победили Алексей Гуськов и Юлия Снигирь — оба были отмечены наградами за роли в сериале «Золотое дно». Полный список номинантов и призёров опубликован на официальном сайте АПКиТ.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения была основана в 2009 году. Согласно данным на официальном сайте организации, сегодня в АПКиТ состоит 46 крупнейших российских кинокомпаний, которые в общей сложности производят более 70% всего российского аудиовизуального контента, в том числе сериалы, полнометражные фильмы и телешоу.

Названа самая посещаемая выставка в России за последние пять лет

© russmuseum.ru

Выставка работ художника Карла Брюллова «Великий Карл» в Русском музее в Петербурге стала самой посещаемой экспозицией в России за последние пять лет. Об этом рассказала в своём официальном Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. По данным Любимовой, выставку посетили свыше 477 тысяч человек. «Проект стал абсолютным рекордом, как в 130-летней истории Русского музея, так и в музейном деле Санкт-Петербурга и всей страны», — отметила министр культуры.

Выставка проходила в Русском музее с 18 октября 2024 года до 12 мая 2025 года и была приурочена к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. В экспозицию вошло более 300 произведений художника. Часть работ выставлялась на публике впервые. Знаковым экспонатом стала картина «Последний день Помпеи», представленная после первой за почти 200 лет комплексной научной реставрации. Как отметила Ольга Любимова, выставка «Великий Карл» стала самой масштабной ретроспективой художника в России.

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