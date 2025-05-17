Том Круз на русской подлодке: чем удивит финал франшизы «Миссия невыполнима»

На 78-м Каннском кинофестивале представили восьмую часть фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Режиссёр Кристофер Маккуорри отправил Итана Ханта, которого играет Том Круз, сражаться со зловещим искусственным интеллектом в Северный Ледовитый океан и жаркие леса Конго. Круз исправно исполняет сложные трюки и успевает отыгрывать драматические сцены. «Рамблер» рассказывает, какой получилась новая история о коллеге Джеймса Бонда.

© Paramount Pictures, Skydance Media; Рамблер

Предполагается, что новая часть франшизы «Миссия невыполнима» станет финальной и завершит историю неуловимого агента Итана Ханта, которого Том Круз играет на протяжении уже 30 лет. К этому отсылают название и намеки студии Paramount, отвечающей за производство. Неудивительно, что создатели решили с размахом закончить арку, начатую в предыдущем фильме «Смертельная расплата». Реакция первых зрителей на премьере картины в каннском Дворце фестивалей — пятиминутные овации — стала подтверждением того, что миссия удалась.

Начинается восьмая часть с 20-минутной сцены, в которой зрителям напоминают о том, что новый враг Харта и всего человечества — инновационный искусственный интеллект «Сущность», угрожающий подчинить себе весь мир. Исходный код «Сущности» хранится на борту затонувшей российской подводной лодки «Севастополь», местоположение которой неизвестно.

© Paramount Pictures, Skydance Media

В этот раз Ханту предстоит снова сделать невозможное и не просто найти подлодку, но и попасть на неё, причём опередив спецслужбы других стран. Ведь те охотятся за «Сущностью», чтобы контролировать весь мир. Кроме того, герою нужно успеть разобраться со злодеем Габриэлем, который в прошлом убил несколько близких Итану людей.

В самом начале картины неспроста показывают фрагменты предыдущих миссий Ханта, начиная с самой первой (в том числе легендарный «прыжок», когда герой, балансируя на тросах, копировал коды из памяти засекреченного компьютера). Оказывается, что все задания Итана были связаны между собой и вели именно к нынешней развязке. Не зря в трейлере звучит фраза ИИ о том, что всё, что Хант делал, «привело к этому».

Вообще, на всём протяжении фильма рассыпаны пасхалки, отсылки к предыдущим частям, которые порадуют фанатов. Но при этом картина не скатывается в фансервис и не повторяет себя. Например, каждая драка поставлена ювелирно точно и выверенно, словно огранённый бриллиант или тщательно продуманный подарок зрителям. Видно, что создатели долго продумывали каждую сцену.

© Paramount Pictures, Skydance Media

Конечно, не обходится без конфузов: пробежка Итана Ханта ночью по абсолютно пустому мосту перед Биг-Беном кажется малореалистичной. Также как тот факт, что на стихийное задержание Ханта приезжают агенты в идеально отглаженных смокингах и белоснежных рубашках. Но это скорее исключение в череде эффектных событий картины.

Завершить франшизу создатели решили с помпой: по слухам, бюджет составил баснословные 400 миллионов долларов (из-за пандемии, голливудской забастовки продюсеров, задержек и перерывов в съёмках), и это заметно почти в каждом эпизоде. От фильма к фильму в «Миссии невыполнима» повышаются не только накал страстей, но и масштаб сцен со статистами. А трюки 62-летнего Круза, который он выполняет самостоятельно, сделав из этого настоящий бренд, становятся всё более трудновыполнимыми и зрелищными. В этом заключается также мастерство постановщика Кристофера Маккуорри, для которого «Финальная расплата» стала уже четвёртым фильмом франшизы.

© Paramount Pictures, Skydance Media

Маккуорри знает толк в шпионских историях и драках — он снимал картины «Джек Ричер», «Операция “Валькирия”», «Путь оружия». Неудивительно, что «Финальная расплата» похожа на визуальный аттракцион, в котором спокойные, но высокопарные диалоги сменяются головокружительными драками, за которыми следуют громкие перестрелки. Спокойно усидеть за просмотром почти трёхчасового фильма едва ли удастся. А сцены в затонувшей подводной лодке определённо вызовут дискомфорт у страдающих клаустрофобией зрителей.

Можно сказать, что в этот раз Том Круз прошёл воду и медные трубы (в огне побывали его коллеги по команде в исполнении Саймона Пегга, Хейли Этвелл, Пом Клементьефф). Ханту пришлось спускаться в специальном акваланге в глубь Баренцева моря к затонувшей подлодке и летать на крыле самолета, балансируя на одном ремне. А ещё бегать по пустынному мегаполису и лабиринтам подземных лабораторий — то спасая друзей, то убегая от взрывов.

© Paramount Pictures, Skydance Media

Несмотря на то что восьмой фильм предполагает завершить франшизу, сам Круз неоднократно говорил о том, что готов продолжать играть Итана Ханта на экране. Заключительная сцена «Финальной расплаты» оставляет свободу интерпретации — вероятно, что кассовые сборы фильма определят, ждать ли фанатам франшизы её продолжения или спин-оффов.

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