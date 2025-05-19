Политическая сатира: как фильм «Эддингтон» развенчивает мифы об Америке и её жителях

Режиссёр Ари Астер, автор фильма «Солнцестояние», представил на 78-м Каннском кинофестивале свой фильм «Эддингтон». Действие в неовестерне — поджанр фильмов, в которых используются темы и мотивы классических вестернов, но действие происходит в современную эпоху, — с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем, Эммой Стоун и Остином Батлером происходит во время пандемии в небольшом городке Нью-Мексико. Режиссёр собрал в одной картине не только удивительно звёздный состав, но и целый список вопросов, на которые не даёт ответов. «Рамблер» рассказывает, чего ожидать от этой политической сатиры и почему Астеру не удалось превзойти себя.

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В «Эддингтоне» автор «Солнцестояния» и признанный мастер хорроров Ари Астер вступает на территорию жанровых экспериментов. Его почти трёхчасовая картина заключает в себе элементы драмы, абсурдистской комедии, триллера, но едва ли саспенса. Постановщик поднимает неудобные и зачастую безумные вопросы, но не даёт на них ответов. В результате зрители на финальных титрах остаются в некотором недоумении.

В своих предыдущих картинах режиссёр старательно пугал аудиторию (в «Реинкарнации» и «Солнцестоянии»), а также переизобретал роуд-муви в ленте «Все страхи Бо», размышляя на тему безумия. Последнего в новом проекте Астера тоже предостаточно. Постановщик концентрируется на актуальных (в основном для американского общества) проблемах, но которые активно обсуждаются в мировых новостях и всех возможных соцсетях. Поэтому зрителям будет интересно посмотреть, какой страну видят сами американцы.

К слову, критике медиа в фильме отводится отдельное место: Астер высмеивает общество потребления, консьюмеризм с особым извращённым и язвительным смакованием. Второстепенные герои деградируют за просмотром бессмысленных роликов на YouTube, зачитываются спекулятивными статьями о причинах пандемии, дистанцируясь от реальной жизни общества. Сюрреалистичности действию придаёт время, в которое развивается история, — пандемия добавляет абсурда и ещё ярче подсвечивает скрытые страхи, желания и противоречия героев.

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Ари Астер, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Майкл Уорд, во время 78-го Каннского кинофестиваля, 17 мая 2025 года

Главный герой «Эддингтона» — шериф одноимённого вымышленного городка в Нью-Мексико. Его зовут Джо (Хоакин Феникс), он живёт с обожаемой супругой Луизой (Эмма Стоун) и её не столь обожаемой матерью. Вынужденное соседство — из-за пандемии и строгих ограничений. Джо враждует с прогрессивным мэром города Тедом (Педро Паскаль), который баллотируется на второй срок. Не только из-за разницы во взглядах (вроде ношения масок), но и личного конфликта: в прошлом Тед встречался с Луизой, а когда она забеременела, то была вынуждена сделать аборт.

Пока жители городка коротают время в соцсетях и зачитываются теориями заговора, Джо следит за порядком и яростно противится официальным предписаниям: отказывается носить маску в общественных местах и не требует этого от подчинённых и местных жителей. Тед — его полная противоположность — соблюдает всё, даже абсурдные требования и демонстрирует образ практически идеального политика, от которого иногда сводит скулы. Когда накал страстей между героями достигает апогея, Джо тоже решает баллотироваться в мэры, записав и распространив соответствующее обращение в соцсетях. Этот шаг не встречает поддержки ни у его друзей-полицейских, ни у супруги и даёт старт череде кровавых событий.

В самом начале картины Астер, известный мастер поднимать тревожные вопросы, расставляет сети будущих конфликтов. Это ношение оружия, жестокость, буллинг, фейк-ньюс, конспирологические теории, секты, противостояние либералов и консерваторов и не только. «Эддингтон» — своеобразное зеркало современного общества, призывающее зрителя посмотреть в него и сделать выводы. У каждого они, безусловно, будут своими.

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Остин Батлер и Хоакин Феникс во время 78-го Каннского кинофестиваля, 17 мая 2025 года

Чтобы ярче подсветить проблемы американского общества, Астер помещает героя на «рубеже» — и территориальном, и политическом. Эддингтон с преимущественно белым населением находится по соседству с территорией коренных индейцев. Жители города разделены на два лагеря — либеральный и консервативный. Одни протестуют, выражая солидарность с Black Lives Matter, другие выбирают молчание, кого-то устраивает тихая жизнь в глубинке, а другие хотят сделать из города технологический центр.

Астер не занимает сторон: он высмеивает как наигранный либерализм, так и консервативные заблуждения. Не упускает возможности отточить сарказм на слухах и клише об американцах, их одержимости оружием, всеобщей тревожности, а ещё насилии со стороны тех, кто обладает властью. Режиссёр обыгрывает всё это так, что современное общество предстаёт перед зрителями как безумный, фантастический и довольно мрачный эксперимент.

Всё это приправлено визуалом в классических традициях Дикого Запада: Джо и Тед встречаются на пустынных улицах под звуки протяжного саундтрека, долго смотрят друг на друга и обмениваются подколами. Джо не расстаётся с ковбойской шляпой, а для полной картины не хватает только перекати-поля и перестрелки в баре. Впрочем, и бар, и перестрелка будут, но по отдельности и не сразу.

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Кажется, что «Эддингтон» состоит из трёх мини-фильмов: первые полтора часа действие развивается неспешно, зрителей знакомят с основными героями. Хотя главные персонажи — Джо, Луиза и Тед, больше всего времени именно у шерифа — картина стала практически бенефисом Хоакина Феникса. Но когда прозвучит первый выстрел, картина быстро сменит формат на шутер в духе жестоких компьютерных игр. Астер не упускает возможности показать, до чего человека могут довести тревожность и долгий стресс, а также как легкодоступное огнестрельное оружие мгновенно превращает человека в монстра.

Кровавая бойня, которая происходит почти полчаса, затронет жизни каждого в Эддингтоне. Она трансформирует фильм в драму, а та в финальные пять-десять минут изменится на мрачную трагедию. В итоге из фильма складывается пародия на современную реальность, которая развенчивает миф о благополучной стране и американской мечте. Фильм определённо вызовет не меньше споров, чем дебаты о пользе ношения масок и вакцинации.

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