Фильм «Туда»: увлекательное путешествие Ирины Старшенбаум и Петра Фёдорова

15 мая в российский прокат вышла мелодрама «Туда». Это новый фильм Ивана Петухова («Сёстры»), главные роли в котором исполнили Пётр Фёдоров и Ирина Старшенбаум. «Рамблер» рассказывает о роуд-муви, персонажи которого ищут силы начать новую жизнь.

© «Базелевс», «Кинопоиск»

Таксист Вадим из Москвы (Пётр Фёдоров) хмурит брови — с таким выражением лица герой проведёт большую часть фильма. Он приехал на очередной вызов, а пассажир не торопиться выходить. Наконец из подъезда появляется Вера (Ирина Старшенбаум) — легкомысленная девушка, которая садится в салон и без доли сомнения называет конечный пункт поездки — город Уфа.

Впереди у персонажей полторы тысячи километров пути в один конец. На протяжении необычного автопутешествия жизнь Вадима и Веры кардинально изменится — каждый откроет для себя нечто важное и по-другому взглянет и на полученный опыт, и, конечно, друг на друга.

Фильм «Туда» — искромётный жанровый микс, в котором наряду с мелодрамой прослеживаются детектив и комедия. Режиссёр Иван Петухов после триллера о домашнем насилии «Сёстры» — главную роль в нем также играла Старшенбаум — возвращается в большое кино с более лёгкой для восприятия, но отнюдь не легкомысленной историей. Пусть роуд-муви в лучших традициях жанра и отдаёт сентиментальностью, здесь фильм отражает авторский замысел и палку не перегибает, оставляя пространство для манёвра.

© «Базелевс», «Кинопоиск»

На уровне названия таится двойной смысл. С одной стороны, кажется, что направление задаёт строгость и прямолинейность формата картины. С другой — фильм вполне мог бы называться «Между» — не так важно куда, более интересно, что именно происходит между героями на каждом этапе поездки. Конструкция картины, казалось бы, предельно простая. Есть два персонажа, действие развивается в салоне автомобиля. По пути в Уфу герои заедут ещё в пять городов, в каждом из которых будет что-то происходить.

Контраст характеров персонажей Фёдорова и Старшенбаум приковывает к экрану и не отпускает до самого финала. Каждый из героев, как говорится, гнёт свою линию. Вадим — замкнутый, циничный, грузный, переживающий горе утраты. Вера — лёгкая на подъём, импульсивная, энергичная девушка, которая любит приключения. Два человека, что движутся по разным траекториям, учатся слушать и слышать не только мысли, но и дыхание друг друга.

Взаимодействие главных героев — совсем не про любовь, к которой, казалось бы, так легко можно было бы свести весь сюжет. Контакт Фёдорова и Старшенбаум как упругая тетива лука — лопнет, если натянуть слишком сильно. Персонажи с разных сторон переживают «сжатия и разрывы», ищут моменты, мгновения, эпизоды, во время которых обнаруживают рядом родную душу. Впоследствии таких отрывков становится всё больше, и в результате ощущение необходимости быть рядом без лишних слов затмевает бесконечную вереницу плюсов и минусов друг друга.

© «Базелевс», «Кинопоиск»

Это пример отечественного кино, в котором есть к чему придраться, но добродушная атмосфера происходящего и отменная химия между персонажами подталкивают закрыть глаза на шероховатые моменты. Не подводит и отлично работающий второй план: это одна из последних ролей Евгении Добровольской (актриса умерла в январе 2025 года), компанию которой составил Алексей Серебряков. Они играют роль родителей Вадима. Кажется, что в истории нет ни одной лишней сцены, ни одной провисающей — развитие планомерное, без резких поворотов и шок-контента.

Примечательно, что предсказуемостью картина «Туда» обделена, — угадывать, что произойдёт дальше, будто и не хочется. Пётр Фёдоров и Ирина Старшенбаум существуют будто бы в безвременье. Короткие диалоги, недолгие встречи, знакомые и незнакомые пейзажи российских городов, яркий и выразительный саундтрек, сопровождающий путешествие, — всё это отражает внутреннее состояние героев, шторм, который происходит внутри них. При этом во всём этом нет места случайностям — закономерности прослеживаются и усмиряют душевный хаос.

© «Базелевс», «Кинопоиск»

Неслучайным кажется и выбор музыки: каждый из треков, что звучат в салоне Вадима (от Маши Badda Boo и Андрея Губина до «внимание брусника!» и финального Михея), настраивает на эмпатию и глубочайшее подключение к судьбам главных героев. Ближе к финалу они для зрителя практически как родные: вместе с ними хочется и танцевать, и плакать, и смеяться, и удивляться всё новым и новым открытиям и чувственным проявлениям.

«Туда» — драйвовое дорожное кино, в котором есть всё, за что мы любим романтические истории. Здесь химия главных героев шагает нога в ногу с искромётным юмором, драматическим запалом и нешуточными откровениями. Кино подкупает если не идеальным, то более чем гармоничным миксом лёгкости, свободы и романтики. Пусть последний компонент и выглядит в 2025 году крайне редким и старомодным явлением.

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