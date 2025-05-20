В кинопарке «Москино» отсняли сцены пожара 1812 года для фильма об Александре I

В кинопарке «Москино» закончились съёмки эпизодов художественно-документальной картины об Александре I. Это четвёртая картина из цикла исторических фильмов «Русь», посвящённых личностям и событиям, которые сделали Россию великой страной. Об этом сообщает официальный сайт московского правительства mos.ru.

© Страница кинопарка «Москино» в VK

Художественно-документальный фильм «Александр I» выйдет вслед за предыдущими картинами цикла «Русь» — «Пётр I: Последний царь и первый император» (2022) и «Императрицы» (2023) Андрея Кравчука и «Екатерина Великая» (2025) Морада Абдель-Фаттаха. В комментарии «Рамблеру» режиссёр и оператор-постановщик «Александра I» Морад Абдель-Фаттах пояснил, что картина станет прямым продолжением «Екатерины Великой», вышедшей в феврале этого года. «Что касается выбора фигуры Александра I, то он продолжил дело Екатерины Великой. Одержал победу над Наполеоном, вошел в Париж — история расскажет, что всё это сделал русский император. При Александре I Россия стала ведущей мировой державой, расцвели русская словесность и культура, были совершены величайшие географические открытия», — отметил Морад Абдель-Фаттах.

В кинопарке «Москино» снимались сцены коронации императора и сцены московского пожара 1812 года. Для съёмок эпизодов коронации использовалась готовая натурная площадка «Соборная площадь Москвы» с воссозданным на ней Успенским собором. «Когда мы экранизировали поджог исторической Москвы, польза от кинопарка “Москино” была максимальной, потому что в любом другом месте это сделать было бы невозможно», — отметил Морад Абдель-Фаттах в комментарии mos.ru. По его словам, построенные площадки выглядят натурально и кинематографистам удобно здесь работать.

© Страница кинопарка «Москино» в VK

Ведущий продюсер картины Сергей Касатов рассказал «Рамблеру», что в сцене сожжения Москвы практическую съёмку комбинировали с доработкой компьютерной графикой. «Использовался контролируемый огонь, поверхности обрабатывались специальными средствами, рассеивался дым различных цветов, чтобы создать ощущение достоверности пожара на переднем плане», — добавил Сергей Касатов.

В «Александре I», как отмечает mos.ru, зрители увидят исторически достоверный образ этого правителя: он был сложной и противоречивой натурой, но смог одержать победу над Наполеоном и добиться укрепления авторитета России на международной арене. Александра I играет Сергей Горошко, его отца, императора Павла I, — Виталий Кищенко, также в картине заняты Полина Кутепова, Софья Лебедева, Дмитрий Карташов, Роман Калькаев и другие. Художественный руководитель проекта — Андрей Кравчук. Картину снимает кинокомпания 1-2-3 Production, дистрибьютором фильма станет компания «Централ Партнёршип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Как пояснила «Рамблеру» представитель PR-службы 1-2-3 Production, премьера фильма состоится в 2025 году, а в прокат он выйдет в 2026-м. Точные даты будут объявлены дополнительно.

Почему Александр I заинтересовал кинематографистов

Весной 2025 года вышел ещё один проект, посвящённый Александру I, — 12-серийный сериал «Александр I» режиссёра Артема Насыбулина с Евгением Романцовым, Фёдором Лавровым, Артёмом Ткаченко, Анной Чиповской и другими звёздами. Премьера состоялась в марте на онлайн-сервисе «Смотрим», а в апреле сериал начали транслировать на телеканале «Россия 1». Интерес кинематографистов к этой исторической личности доцент исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Аркадий Тарасов объясняет в первую очередь тем, что об императоре почти нет художественных кинопроизведений, в отличие от таких правителей, как Пётр I и Екатерина II. «В то же время это крупная, яркая фигура. Среди правителей России он известен как Александр Благословенный, человек, победивший Наполеона и ставший после этого, по сути, властителем Европы», — отмечает историк.

По его мнению, жизнь Александра I позволяет сделать очень зрелищный продукт. «Он был любимым внуком своей бабушки Екатерины Великой, воспитанником швейцарского просветителя Фредерика Лагарпа. Он вряд ли непосредственно был замешан в заговоре против своего отца, императора Павла I, но, скорее всего, знал о существовании этого заговора и не препятствовал ему. В начале XIX века император увлекался либеральными идеями, но под конец жизни гораздо больше придерживался консервативного курса, хотя именно в последнее десятилетие его жизни часть Российской империи, Царство Польское, имело вполне либеральную конституцию», — рассказывает Аркадий Тарасов.

Историк отмечает, что смерть этого правителя породила яркую легенду: Александр I скоропостижно скончался в Таганроге, впоследствии пошли слухи, что правитель инсценировал свою кончину и живёт в Сибири под именем старца-отшельника Фёдора Кузьмича. «Конечно, не хотелось бы, чтобы создатели фильма начали передёргивать факты: с исторической точки зрения нет никаких оснований говорить о том, что Александр I стал сибирским старцем-отшельником. А вот интерес императора к масонству и шире — развитие тайных движений в России в его царствование могли бы быть очень интересно поданы в художественном произведении», — считает Аркадий Тарасов.

© Страница кинопарка «Москино» в VK

Как побывать на месте съёмок в кинопарке «Москино»

«Соборная площадь Москвы» — одна из универсальных площадок кинопарка, на которых можно побывать, когда на них не ведутся съёмки. Также для просмотра частично доступны «Ковбойский городок», «Глухая деревня», «Москва 1940-х годов», «Уездный город», «Дальневосточный город», «Улицы Берлина», «Самолёт Ту-154» и так далее. В кинопарке есть восемь видов экскурсий для детей и взрослых.

Например, на полуторачасовой ознакомительной экскурсии «Киноэкспедиция» гости смогут прогуляться по русской деревне, довоенной Москве и Берлину, узнать, как снимают романтическую комедию и исторический детектив. Возрастное ограничение экскурсии: 10+. Стоимость: 1350 рублей за человека. В ходе детской экскурсии-квеста «Стоп! Снято!», которая длится два с половиной часа, посетителям нужно будет найти похитителя сценария фильма «Абракадабра». Попутно они узнают, почему сценарий считается главным документом в кино, как можно перемещаться по разным мирам с помощью хромакея и на каких шести «китах» базируется кинематограф. Возрастное ограничение: 10+. Стоимость: 1800 рублей за человека. На экскурсии «Мир кино», которая также длится два с половиной часа, гостям кинопарка покажут самый большой хромакей в Европе, как в кино снимают трюки и устраивают пожары и как на съёмочной площадке работают гримёры. Возрастное ограничение: 16+. Стоимость: 2790 рублей с человека.

© kinopark.moskino.ru

Локации Кинопарка: Соборная площадь

Записаться на экскурсию можно на сайте кинопарка kinopark.moskino.ru. Также любой желающий может посетить парк вне экскурсий в часы работы кинопарка — суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00, предварительно купив билет (цена — от 1350 рублей). «Москино» расположено по адресу: Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.

Добраться до кинопарка можно на личном авто или на общественном транспорте. От станции метро «Тёплый Стан» (выход № 6) до кинопарка и обратно каждые 25 минут (в часы работы кинопарка) курсирует Маршрут МК1. Еще один маршрут — МК2 курсирует от станции метро «Саларьево» (выход № 3).

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