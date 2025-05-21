Тёмная сказка: за что фильму «Финикийская схема» долго аплодировали в Каннах

Новую картину Уэса Андерсона «Финикийская схема» с неизменно внушительным звёздным кастом 19 мая показали на 78-м Каннском кинофестивале. Фильм, удостоившийся 7,5-минутных оваций, получился противоречивым и не слишком новым в плане сюжета. Режиссёр в типичной для себя манере рассуждает об экзистенциальных вопросах при помощи Билла Мюррея, Бенисио дель Торо, Бенедикта Камбербэтча, Скарлетт Йоханссон и других. «Рамблер» рассказывает, каким получился новый проект знаменитого визионера, чего ему не хватает и кому он может понравиться.

© American Empirical Pictures; Indian Paintbrush; Studio Babelsberg

Уэс Андерсон — частый гость Каннского кинофестиваля: он приезжал на Лазурный Берег с фильмом «Королевство полной луны» (который многие справедливо считают лучшим в его карьере), с картинами «Французский вестник» и «Город астероидов». Новый проект «Финикийская схема» сделан как будто специально для именитого смотра. На месте все любимые режиссёром актёры, а также новые лица (например, Миа Триплтон, дочь Кейт Уинслет), относительно лёгкий сюжет, светлые, практически летние, кадры, предвосхищающие солнечные дни.

При этом, как обычно бывает у Андерсона, за визуально приятной картинкой и идеально выверенным антуражем скрываются гораздо более тёмные и жестокие темы. Главный герой картины, происходящей в условные 1950-е годы, — Жа-Жа Корда (Бенисио дель Торо), миллиардер, магнат и совсем не филантроп. Он занимается сомнительными делами в Восточной Европе, спекуляциями на мировых рынках и пытается остаться в живых от постоянно совершаемых на него покушений со стороны конкурентов и врагов. Его, одного из самых богатых людей мира, вечно пытаются то отравить, то взорвать или застрелить и далее по списку.

© Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Билл Мюррей на 78-м Каннском кинофестивале, 19 мая 2025 года

Накануне новой аферы, строительства масштабного проекта в обедневшей Финикии, с целью обезопасить себя Жа-Жа решает официально назначить своего наследника. А вернее, наследницу, дочь Лизель в исполнении Мии Триплтон, в обход 11 приёмных сыновей. Магнат намеревается передать ей дела, чтобы в случае успешного покушения она смогла бы продолжить его специфический бизнес. Только вот незадача — у Лизель другие планы и этические принципы: она намеревается стать монахиней, выступает против рабства и незаконных сделок. Чтобы достичь своего, Жа-Жа придётся втереться в доверие к дочери, а для этого ему предстоит узнать её получше и заодно измениться самому.

Параллельно Жа-Жа будет мешать скромный шведский учитель Бьёрн (Майкл Сера), которого сам Корда нанял для своих отпрысков. Тьютор подозрительно много знает о делах Жа-Жа и всегда оказывается в нужном месте в нужное время. По мере развития сюжета главный герой картины оказывается в совершенно разных, непредсказуемых (а иногда совершенно фантастических) местах, встречая любопытных персонажей. В кадре появляются любимец Андерсона Билл Мюррей, таинственный Уиллем Дефо, импозантный Риз Ахмед, а Бенедикт Камбербэтч не оставит никого равнодушным. Он перевоплотился в брата и противника Корды — с длинными кустистыми бровями и ещё более длинной бородой актёр походит на своеобразного джинна. Его появление, как и мифического персонажа из волшебной лампы, будет не менее эффектным и оглушающим.

© Isabelle Vautier/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Бенедикт Камбербэтч на 78-м Каннском кинофестивале, 19 мая 2025 года

Роль Жа-Жа для дель Торо — невероятно «сочная» и колоритная: драматический талант актёра играет разными красками в этом образе. Герой, полный противоречий, на протяжении всей картины меняется как хамелеон, приходя к финалу своей полной противоположностью. На примере Корды Андерсон откровенно и без прикрас рассуждает о часто непростых отношениях отдельно взятых отца и дочери. Исследование их чувств, недомолвок, обид и уступок создаёт довольно мрачный флёр. Но Андерсон не был бы собой, если бы не завершал историю во всех смыслах в светлых тонах.

© American Empirical Pictures; Indian Paintbrush; Studio Babelsberg

Кадр из фильма «Финикийская схема»

«Финикийская схема» не стала новым словом в фильмографии режиссёра. Можно пошутить, что постановщик годами продолжает снимать одно и то же кино, но это не совсем так. Как несколько раз подчеркнул сам Андерсон на пресс-конференции во время фестиваля, каждый его фильм — отдельное произведение, не связанное с другими. И хотя при желании в его послужном списке можно найти схожие паттерны и проблемы, новый проект стоит особняком. Заметно, что тема семейных отношений глубоко трогает режиссёра, поэтому он не устает рассматривать её с разных сторон.

© American Empirical Pictures; Indian Paintbrush; Studio Babelsberg

Кадр из фильма «Финикийская схема»

Эта история скроена режиссёром по довольно простому лекалу, разделена на смысловые главы, упрощая понимание сюжета. В отличие от предыдущих последних фильмов, «Финикийская схема» не загружает многочисленными сложносочинёнными линиями героев, позволяя сосредотачиваться не только на них, но и на картинке. А она, как всегда у Андерсона, выверена до маниакальной точности. Например, шикарное палаццо, в котором живёт Корда, заполнено уникальными произведениями искусства, плитка на полу создаёт повторяющийся рисунок, от которого рябит в глазах, древнеримские статуи стоят невыносимо симметрично. Таким же шедевром стал саундтрек: в картине звучат музыка Александра Деспла, произведения Петра Чайковского и других композиторов.

В картине всё тот же типичный для Андерсона суетливый темп, герои говорят рублеными фразами, скупо проявляя эмоции на лицах, торопливо передвигаются, словно по чётким прямым линиям, и шутят. Часто неуклюже, иногда забавно, придавая повествованию теплоты и душевности. Преданные фанаты творчества режиссёра останутся довольны «Финикийской схемой», а критики как минимум получат удовольствие от приятной картинки.

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