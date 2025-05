Фэнтези с Никитой Ефремовым и мюзикл «Парфюмер»: куда сходить в Москве 24–25 мая

Семейный блокбастер «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым в роли сказочного злодея, концерт «русской француженки» Жени Любич и фестиваль для любителей домашних животных. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Семейный блокбастер «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым

В прокат выходит семейное фэнтези «Соловей против Муромца», главные роли в котором играют Никита Ефремов и Владимир Любимцев. В давние времена Соловей-разбойник (Ефремов) обманом одолел Илью Муромца (Любимцев), воспользовавшись страхом богатыря перед пауками. Благодаря этому Соловей переписал историю, сделав себя героем, а Илью — злодеем. С помощью эликсира молодости разбойник дожил до наших дней: в современном мире он успешный бизнесмен Андрей Знаменский, создатель и участник боёв роботов на «Робоарене». Он хочет оживить тёмного бога Велеса, которому продал душу.

Противостоять ему будет всё тот же Илья Муромец, которого профессор Киселёв обнаружил в ледяной пещере на севере, где проходил последний поединок богатыря и разбойника. Учёному удаётся вернуть Илью к жизни благодаря своей разработке — стальному сердцу. Максим и Егор, сыновья-подростки профессора, готовят былинного героя к поединку с Соловьем на «Робоарене». Режиссёром картины стал Карен Оганесян, известный по фильмам «Я остаюсь» и «Грозный папа» и сериалам «Любопытная Варвара» и «Пассажиры».

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и приобрести билеты можно по ссылке.

Триллер «Крутой поворот» с Беном Фостером

На экраны выходит триллер канадского режиссёра Джейсона Бакстона «Крутой поворот» с Беном Фостером в главной роли. Фостер играет менеджера среднего звена Джоша, который переезжает в новый дом в пригороде вместе с женой Рейчел и сыном Максом. Место кажется идеальным для жизни, но в первую же ночь во дворе дома разбивается машина.

Оказывается, прямо перед жилищем находится опасный участок дороги, на котором водители не успевают затормозить. После второй аварии Рейчел предлагает переехать, а Джош становится одержимым мыслью, что он мог бы спасти пострадавших. Герой начинает ходить на курсы первой помощи и настолько увлекается ими, что это начинает рушить его семейную жизнь.

В основу фильма лёг одноимённый рассказ канадского журналиста и писателя Расселла Вангерски. Премьера картины состоялась в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто. Помимо Фостера, в «Крутом повороте» играют Коби Смолдерс («Человек-паук: Вдали от дома») и Гэвин Дреа («Оленёнок», «Алиенист»).

Посмотреть расписание сеансов в кинотеатрах и купить билеты можно по ссылке.

Мюзикл «Парфюмер» в Театре Терезы Дуровой

25 мая в 20:00 в Театре Терезы Дуровой покажут мюзикл «Парфюмер», в основу которого лёг культовый роман немецкого писателя Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы».

Действие происходит во Франции в XVIII веке. Жан-Батист Гренуй с младенчества не обладает собственным запахом, чем отпугивает окружающих его людей. Зато у него тончайшее обоняние, благодаря чему он становится парфюмером и начинает создавать удивительные ароматы. Но для того чтобы сделать их совершенными, Греную нужны запахи юных девушек. Для достижения своей цели он готов пойти на убийство.

«Парфюмер» поставлен по либретто Андрея Носкова на музыку композитора Сергея Кузьмина. В главной роли занят обладатель премии «Золотая маска» за роль в мюзикле «Призрак оперы» Дмитрий Ермак. Также в постановке играют Наталья Андронова, Мария Паротикова, Роман Рассказов и другие.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Границы видимости» на «Винзаводе»

В Центре современного искусства «Винзавод» проходит выставка «Границы видимости», на которой представлены работы 42 современных художников. В числе авторов — Леонид Цхэ, Егор Кошелев, Платон Инфанте, Саян Байгалиев, Миша Гудвин и другие. «К участию приглашены многие представители разных поколений, связанных с объектно-ориентированным искусством, — от мэтров до зумеров и выпускников открытых студий “Винзавода”. Главный критерий отбора: необычайная способность каждого наблюдать неочевидное и видеть незримое», — поясняет куратор выставки Сергей Хачатуров, чьи слова приводятся на официальном сайте «Винзавода».

Концепция «Границ видимости» — исследование вопросов зрения и видимого, попытка сместить зрение с центрального на периферийное и таким образом открыть миры, которые нельзя увидеть прямым взглядом. Авторы затрагивают разные аспекты этой темы: потребление информации в современном мире, отпечаток художественного образа на сетчатке глаза, световое преломление.

Выставка продлится до 29 июня 2025 года.

Что послушать

Концерт Жени Любич в «Мумий Тролль Music Bar»

24 мая в 20:00 в «Мумий Тролль Music Bar» начнётся концерт инди-поп-певицы Жени Любич. Петербургскую исполнительницу часто называют «русской француженкой»: она учила французский и записывала песни на этом языке, а также сотрудничала с французским коллективом Nouvelle Vague в качестве приглашённой вокалистки.

Визитной карточкой Любич стал трек Russian Girl, выпущенный в России в 2011 году. В 2023 году он завирусился в соцсетях и обрёл новую волну популярности.

За свою карьеру певица записала пять студийных альбомов: последний на данный момент лонгплей «Будь что будет» вышел также в 2023 году. Кроме того, Любич сотрудничала с французским музыкантом Николя Комманом, выпускала совместные треки с группами «Наив» и «ГАФТ», а её композиции «Ритуальная», «Колыбельная в белых облаках» и «Колыбельная тишины» вошли в саундтрек фильма «Он — дракон».

16 мая Женя выпустила сингл «Песня невинности» на стихи Иосифа Бродского. В своём паблике в VK певица пообещала, что исполнит новую песню на концерте в Москве.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт Thomas Mraz в клубе 1930 Moscow

24 мая в 20:00 в клубе 1930 Moscow выступит российский рэп-исполнитель Thomas Mraz (Алмас Гатауллин). За свою карьеру он выпустил шесть студийных альбомов и пять мини-альбомов, был участником объединения Dopeclvb, основанного музыкантами из родного города певца Уфы, и активно сотрудничал с коллегами по цеху вне зависимости от их жанровой принадлежности. Например, он записывал совместные композиции с рэперами Gone.Fludd и Obladaet, инди-группой «СБПЧ» и рокерами Lumen.

В начале 2025 года Thomas Mraz поучаствовал в записи альбома Storytell 2 уфимского рэпера i61 и выпустил мини-альбом Almas с восточными мотивами.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт Матиаса Дюплесси и The Violins of the World в «Зарядье»

24 мая в 19:00 в концертном зале «Зарядье» в рамках фестиваля гитарной музыки Guitarmagfest 2025 выступит французский музыкант и композитор Матиас Дюплесси. Он играет на более чем 40 музыкальных инструментах, включая беримбау (бразильский однострунный ударный инструмент), варган и мориин хуур (монгольский смычковый инструмент). Композитор пишет музыку для фильмов и телесериалов, например за саундтрек к индийской мелодраме «В поисках Фэнни» (2014) он был номинирован на престижную индийскую кинопремию Filmfare Awards.

В России Дюплесси выступит впервые. Вместе с ним на сцену зала «Зарядье» выйдет его коллектив The Violins of the World, а специальным гостем концерта станет прославленный российский гитарист Дмитрий Илларионов. В программе заявлены собственные композиции Дюплесси и каверы на музыку других композиторов и исполнителей, например Эннио Морриконе и британской рок-группы Dire Straits.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Фестиваль «Сады и цветы»

В столице проходит ландшафтный фестиваль «Сады и цветы». В его рамках на площадях, улицах и бульварах города разбивают авторские сады, устанавливают водные и декоративные композиции и оборудуют тематические зоны отдыха.

Например, Гоголевский бульвар превратился в импровизированную шахматную площадку с чёрно-белыми беседками с шахматными фигурами на крышах и фотозонами с элементами шахматной доски. На Манежной площади разбили ботанический сад с редкими растениями и тропическим водопадом, а на Пушкинской площади — сад с южными кипарисами и розарием.

В Столешниковом переулке установили арки-фасады, украшенные в духе старинных московских особняков. Никитский бульвар оформили во французском стиле: установили кованые скамейки и беседки, утопающие в цветниках из лаванды, шалфея и роз.

Всего в этом сезоне в Москве появится около 70 цветочных зон, которые будут открывать постепенно до конца июня. Фестиваль, ставший частью проекта «Лето в Москве», продлится до 8 сентября.

Moscow Coffee Festival на «Хлебозаводе № 9»

24 и 25 мая в городском пространстве «Хлебозавод № 9» пройдёт кофейный фестиваль Moscow Coffee Festival. Любители кофе смогут попробовать разные виды этого напитка: от американо и капучино до флэт-уайта и рафа, а также различные авторские варианты от известных сетевых кофеен, купить кофе для дома у обжарщиков и приобрести на память бижутерию и керамические стаканчики. Также в программе заявлены мастер-классы по приготовлению этого напитка и лекции о кофе. Вход на фестиваль бесплатный.

Зоофестиваль «Лапки» в парке «Ходынское поле»

24 и 25 мая в парке «Ходынское поле» состоится фестиваль для любителей домашних животных «Лапки». Гостей ждут выступления артистов, например Mary Gu, Milana Star, Антохи МС и Seryabkina, встречи с pet-блогерами Hoootdogs, «Чапитосики и их хозяева» и Sofiadelmonstro, мастер-классы по созданию контента для соцсетей, лекции об уходе за животными, интерактивные игры и многое другое. Также владельцы смогут поближе познакомиться с московскими сервисами и проектами, связанными с четвероногими питомцами.

На фестиваль можно прийти вместе со своими домашними любимцами: собаками, кошками, кроликами, минипигами, то есть потенциально неопасными и социально адаптированными животными. Вход на «Лапки» бесплатный, по предварительной регистрации на официальном сайте или в VK-паблике мероприятия.

