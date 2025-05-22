«Пара на пару»: романтическая комедия с Дмитрием Чеботарёвым и Ириной Горбачёвой

22 мая в прокат вышла романтическая комедия «Пара на пару» о преподавателе литературы, который пытается вернуть свою супругу. Главные роли исполнили Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром»), Ирина Горбачёва («Аритмия») и Александр Робак («Вечная зима»). Режиссёром картины выступил Владимир Котт («Карп отмороженный»). «Рамблер» рассказывает, каким получился фильм.

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Костя (Дмитрий Чеботарёв), скромный преподаватель литературы в юридическом университете, получил в наследство небольшую квартиру от родителей и проблемы с сердцем от деда. Он при любой возможности цитирует Солженицына и Грибоедова, выдумывает для сына сказки о храбром рыцаре, но сам в свои 30 с небольшим робок и застенчив. Неуверенность в себе и фанатичная любовь к литературе и своему ремеслу сыграли с молодым преподавателем злую шутку. Его жена Оля (Ирина Горбачёва) ушла от Кости к богатому и более респектабельному Сергею (Александр Робак). Устав от мужа-романтика, женщина променяла шалаш с милым на роскошную загородную виллу с мужчиной вдвое старше себя. В отчаянии Костя решил пойти на смелый шаг: назло всем завести роман с дочкой Сергея Соней (Ульяна Чжан) — студенткой вуза, в котором он преподаёт. Вместе с девушкой он отправляется в загородным дом знакомиться с её строгим отцом. В планах Кости — поговорить с женой и убедить её вернуться в семью. Соня же желает позлить опекающего её родителя.

В прошлом году режиссёр Владимир Котт отметился ромкомом «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких в главных ролях. В центре сюжета была история пермского чиновника (Чадов), который ради сохранения должности решил «окультуриться» и взять частные уроки у искусствоведа Марии (Гладких). В управленце неожиданно проснулась любовь к литературе и искусству, и уже после нескольких занятий он цитировал Пастернака и стал завсегдатаем местных театров. Занятия с Марией не только пробудили любовь к гуманитарным наукам, но и помогли сблизиться двум одиноким сердцам.

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В «Пара на пару» Котт вновь демонстрирует мечтателя, планирующего завоевать сердце любимого человека с помощью литературы. Но в этот раз романтика разбивается о суровую реальность. Костя постоянно сравнивает себя с Дон Кихотом, заявляя, что, как и герой романа Сервантеса, он борется с ветряными мельницами. Вызволить Дульсинею из заточения в огромном замке у него не получается, а она и не особо этого хочет. Как бы он ни старался вести высокопарные диалоги об искусстве, жену цитатами Солженицына не вернуть. Да и новый кавалер Оли, несмотря на далёкую от искусствоведческой сферы деятельность, не бескультурный человек: в разговорах Сергей периодически упоминает «Калину красную» Василия Шукшина. Поэтому, чтобы добиться расположения супруги, Косте придётся действовать решительнее.

Шанс появляется практически сразу. Хозяин дома не слишком рад нежданному гостю, представившемуся ухажёром дочери. Пока Оля думает, как выпроводить Костю, ничего не подозревающий Сергей устраивает потенциальному зятю проверку огнём, водой и медными трубами. А точнее, жаркой баней, ледяной ванной и бесконечными спортивными соревнованиями. Мужчины устраивают велогонки, занимаются скалолазанием и вместе охотятся. Суровый Сергей постепенно проникается уважением к настойчивому гостю и готов собственноручно поженить его с единственной наследницей.

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Робак, как и в случае с фильмом «Географ глобус пропил», вновь воплотил роль богатого мужчины среднего возраста, к которому ушла жена меланхоличного интеллигента. Контраст между героями выкручен на максимум: один богатый и успешный, второй зарабатывает копейки, преподавая литературу. У Сергея проблемы в коммуникации с дочерью. У Кости же, наоборот, прекрасные отношения с сыном. Для него он ежедневно придумывает и рассказывает новую сказку и во многом именно ради сына хочет вернуть в семью Олю.

Устав от собственной лжи и переборщив с коньяком во время семейного застолья, Костя раскрывает свой план, во всём признаваясь Соне и Сергею. Именно честности не хватало Оле в отношениях. Перестав себя представлять в образе рыцаря, спасающего принцессу из заточения, Костя признался супруге и себе самому в собственной уязвимости. Оказалось, чтобы растопить сердце возлюбленной, не нужно геройствовать и соревноваться с новым ухажёром. Достаточно разговора по душам.

«Пара на пару» — не только классическая романтическая комедия с запоминающимися персонажами и удачным юмором, но и своевременное размышление о кризисе маскулинности и новом портрете отцовства. Во многом небрежными мазками Владимир Котт рисует портрет сегодняшнего мужчины за 30, который не стал успешным бизнесменом, но остаётся любящим супругом и родителем. И этого более чем достаточно, чтобы создать и сохранить счастливую семью.

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