От Колокольникова до Янковской: 17 российских актёров в зарубежном кино

В сети появился первый трейлер фильма Даррена Аронофски «Пойман на краже», в котором наряду с голливудскими звёздами Зои Кравиц и Остином Батлером играют российские актёры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин (признан Минюстом РФ иноагентом). «Рамблер» вспомнил, кто из российских актёров снимался в западных проектах.

Юрий Колокольников

В «Пойман на краже» Даррена Аронофски рассказывается о бывшем бейсболисте Хэнке Томпсоне (Остин Батлер), который случайно оказывается вовлечён в преступную жизнь Нью-Йорка 1990-х годов. В основу сценария лёг одноимённый роман 2004 года американского писателя Чарли Хьюстона. Колокольников играет одного из русских бандитов, с которыми сталкивается главный герой. Картина выйдет в зарубежный прокат 29 августа 2025 года.

Это далеко не первый западный проект в фильмографии Колокольникова. В 2014 году Юрий появился в четвёртом сезоне сериала «Игра престолов» в роли Стира, предводителя одного из кланов Одичалых — людоедов. Также он снялся во второстепенных ролях в американском комедийном экшене Патрика Хьюза «Телохранитель киллера» (2017) с Райаном Рейнольдсом, шпионском драматическом сериале «Американцы» (2013–2018) и боевиках «Хантер Киллер» (2018) Донована Марша и «Призрачная шестёрка» (2019) Майкла Бэя.

Ещё одним голливудским проектом Колокольникова стал научно-фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод» (2020). Юрий сыграл Волкова, телохранителя русского олигарха Андрея Сатора (эту роль исполнил Кеннет Брана). А в марте 2025 года вышел третий сезон сериала телеканала HBO «Белый лотос», в котором Колокольников предстал в образе одного из жителей тайского курорта, где происходит действие шоу.

Данила Козловский

Первым западным проектом в фильмографии актёра стал французский телесериал «Сисси — мятежная императрица» (2004), в котором был внушительный состав российских актёров: Юрий Ицков, Елизавета Нилова, Ксения Раппопорт. Даниле досталась роль австрийского императора Франца Иосифа I, мужа главной героини.

В американском комедийном фэнтези Марка Уотерса «Академия вампиров» (2014) Козловский сыграл наставника академии Дмитрия Беликова, в которого влюбляется одна из главных героинь, ученица Роза. В британском криминальном сериале «МакМафия» (2018-2020) Даниле досталась роль второстепенного персонажа Григория Мишина. А в 2019 году вышел шестой сезон сериала «Викинги», где Козловский играет русского князя Олега: именно к нему обращается за помощью один из сыновей вождя викингов Рагнара Лодброка Ивар Бескостный.

Александр Петров

В боевике Люка Бессона «Анна» (2019) Саша Петров играет эпизодическую роль бойфренда главной героини Анны — модели, которая работает сначала на КГБ, а затем на ЦРУ. Также актёр сыграл роль русского гостя на новогодней вечеринке в комедийной драме Романа Полански «Дворец» (2023), в которой снялись Микки Рурк и Фанни Ардан. Премьера этого фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.

Юра Борисов

Юра Борисов стал первым российским актёром, номинированным на премию «Оскар»: он претендовал на позолоченную статуэтку в категории «Лучший актёр второго плана» за роль Игоря, помощника «няньки» главного героя Ивана (Марк Эйдельштейн) в драмеди Шона Бейкера «Анора» (2024). Образ сурового на вид, но добросердечного «гопника из Бруклина» принёс Борисову множество других номинаций, в том числе на «Золотой глобус» и BAFTA Awards. Бейкер писал эту роль специально для Борисова, которого увидел в фильме «Купе номер 6» финского режиссёра Юхо Куосманена во время Каннского кинофестиваля в 2021 году.

Марк Эйдельштейн

В «Аноре» Марк Эйдельштейн сыграл Ивана, избалованного и безответственного сына русского олигарха. Рассмотреть кандидатуру Марка на эту роль Шону Бейкеру порекомендовал Юра Борисов. Следующим голливудским проектом Эйдельштейна станет второй сезон сериала «Мистер и миссис Смит» студии Amazon MGM. Марк сыграет в нём главную мужскую роль — мистера Смита.

Юлия Снигирь

В боевике Джона Мура «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013) актриса снялась в роли Ирины, дочери миллиардера Юрия Комарова, одного из антагонистов картины. Партнёрами Снигирь по съёмочной площадке стали Брюс Уиллис и Джай Кортни. В 2020 году вышел сериал «Новый папа» Паоло Соррентино, где Юлия появилась в одном из эпизодов. Она сыграла Еву Новак, жену доктора Линдегарда, который заботится о папе Пие XIII (Джуд Лоу). Ребёнок Евы смертельно болен, и она просит героя Джуда Лоу о помощи.

Светлана Ходченкова

В 2011 году на экраны вышел шпионский триллер Томаса Альфредсона «Шпион, выйди вон!» с Гэри Олдменом и Колином Фёртом. Светлана Ходченкова сыграла в фильме жену советского агента Ирину, которая заводит роман с сотрудником британской разведки и выдаёт ему важный секрет. Впоследствии это стоит героине жизни.

В супергеройском боевике Джеймса Мэнголда «Росомаха: Бессмертный» (2013) Светлане досталась роль главной злодейки, женщины-мутанта Виктории Грин по прозвищу Гадюка, которая пытается убить главного героя Росомаху (Хью Джекман). В 2013 году в интервью русскому GQ Джекман с восхищением отзывался о своей русской коллеге. «Россия должна ею гордиться, я серьёзно! Она потрясающе талантливая актриса», — говорил он.

Ксения Раппопорт

Первым зарубежным проектом актрисы стала экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина» (1997) Бернарда Роуза. Каренину в фильме сыграла французская актриса Софи Марсо, а Раппопорт досталась роль сожительницы Николая Левина Марии Николаевны.

В 2006 году на экраны вышла драма «Незнакомка» Джузеппе Тортаторе, где Раппопорт досталась главная роль: её героиню Ирину, живущую в Италии, вынуждают рожать детей, которых затем отдают в богатые бездетные семьи. Партнёром Раппопорт по съёмочной площадке стал знаменитый итальянский актёр Микеле Плачидо, известный по криминальному сериалу «Спрут». За эту роль Раппопорт получила национальную итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло» как лучшая актриса.

После этого Ксению стали часто приглашать в европейские проекты. Например, она сыграла одну из ключевых ролей в итальянской драме «Человек, который любит» (2008) Марии Соле Тоньяцци, где также снялась Моника Беллуччи, появилась во французской драме «Роман моей жены (2009)» Жамшида Усмонова с Леа Сейду и Оливье Гурме. За главную роль в триллере итальянского режиссёра Джузеппе Капотонди «Двойной час» (2009) Раппопорт получила Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.

В 2014 году актриса сыграла главную женскую роль в триллере «Ледяной лес» Клаудио Ноче, где вместе с ней снялся сербский режиссёр и актёр Эмир Кустурица. В 2020 году на экраны вышел итальянско-бельгийский триллер «Девятый калибр» Тони Д’Анджело, в котором Ксения также получила главную женскую роль, а её партнёром снова стал Микеле Плачидо.

В 2023 году она появилась в драме итальянского режиссёра Лилианы Кавани «Срок времени», показанной во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. За вклад в отношения Италии и России в сфере кинематографа актриса в 2016 году была удостоена ордена Звезды Италии, почётной итальянской государственной награды.

Никита Ефремов

В американском биографическом фильме Джона С. Бейрда «Тетрис» (2023) российский актёр сыграл советского программиста Алексея Пажитнова — создателя знаменитой игры «Тетрис». Партнёрами Никиты по съёмочной площадке стали британские звёзды Тэрон Эджертон и Тоби Джонс. Сам Пажитнов, ныне проживающий в США, высоко оценил актёрскую работу Ефремова. «Мне очень понравился Никита, но тут я не могу быть объективным — он играл меня», — заявил он в интервью видеоблогеру Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом).

Тэрон Эджертон также тепло отозвался о своём российском коллеге. «Никита — великолепный актёр, он тот, кем я действительно восхищаюсь и с кем мне очень понравилось работать», — рассказал он в интервью канадскому развлекательному порталу Screen Rant, добавив, что Никита «очень трудолюбивый, преданный своему делу и весёлый».

Даниил Воробьёв

Звезда сериала онлайн-платформы Okko «Урок» дебютировал на Западе в роли жестокого предводителя банды восточноевропейских подростков Босса во французской драме «Мальчики с Востока» (2013) Робена Кампийо, которая была показана на Венецианском кинофестивале и получила главный приз программы «Горизонты». Главная роль в этой картине досталась другому российскому актёру — Кириллу Емельянову.

После этого Даниил сыграл главного героя Николая в нидерландско-французской драме «Ненависть» (2016) режиссёра Паломы Агилеры Вальдебенито: его персонаж находится в страстно-мучительных отношениях со своей девушкой Верой (Наоми Велиссариу). За эту роль Воробьёв получил приз жюри на международном кинофестивале «Ривьера» в Сестри-Леванте (Италия). Также он снялся в роли Григория Литвинова в американском сериале «Ривьера» (2017–2020), в котором сыграли Джулия Стайлз и Лена Олин.

Ирина Старшенбаум

Российская кинозвезда сыграла одну из ролей в немецкой драме «Тёмные спутники» (2022) Томаса Штубера. В картине о современной Германии переплетается несколько историй, одна из которых — зарождающаяся дружба между мигранткой Маришкой (Старшенбаум) и охранником Эриком.

В политическом триллере «Шошана» (2023) британского режиссёра Майкла Уинтерботтома Ирине досталась главная женская роль израильской журналистки русского происхождения Шошаны, которая влюбляется в сотрудника британской палестинской полиции в Тель-Авиве 1930-х годов. В картине также сыграли британские кинозвёзды Дуглас Бут и Гарри Меллинг. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто.

Григорий Добрыгин

В немецком триллере «Четвёртая власть» (2012) Денниса Ганзеля Григорию Добрыгину досталась второстепенная роль мужчины по имени Анатолий, с которым бегло знакомится главный герой, немецкий журналист Пауль (Мориц Бляйбтрой). Позже актёр снялся в шпионской драме Антона Корбейна «Самый опасный человек» (2014) в роли русско-чеченского иммигранта Исы, которого подозревают в связях с террористами. В картине также сыграли Филип Сеймур Хоффман и Уиллем Дефо.

Добрыгин также появился в приключенческом триллере «Чёрное море» (2014) режиссёра Кевина Макдональда. Партнёрами Добрыгина по съёмочной площадке стали Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Константин Хабенский. После этого актёр сыграл второстепенную роль в британском шпионском триллере «Такой же предатель, как и мы» (2016) Сюзанны Уайт, где снимались Юэн Макгрегор, Наоми Харрис и Стеллан Скарсгард.

Последней на данный момент актёрской работой Добрыгина в западном проекте стала главная мужская роль в драме греческого режиссёра Александроса Авранаса «Тихая жизнь» (2024), в которой рассказывается о семье русских мигрантов в Швеции.

Константин Хабенский

В первом голливудском проекте режиссёра Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» (2008) Константин Хабенский сыграл участника организации «Братство ткачей», которая готовит киллеров. Главные роли в этом фильме достались Джеймсу Макэвою и Анджелине Джоли.

В «Шпион, выйди вон!» актёр снялся в роли советского дипломата Полякова. В «Чёрном море» Хабенский сыграл одного из ключевых персонажей — русского подводника Блэки, отправляющегося вместе с героем Джуда Лоу Робинсоном на дно Чёрного моря, чтобы найти затопленную немецкую субмарину с золотом.

Владимир Машков

В начале нулевых вышло несколько голливудских проектов с участием российского актёра. В драме «Танцы в “Голубой игуане”» (2000) Майкла Рэдфорда Машков сыграл русского киллера Сашу, влюблённого в одну из главных героинь Энджел (Дэрил Ханна). В боевике «В тылу врага» (2001) Джона Мура с Оуэном Уилсоном и Джином Хэкменом актёр появился в роли сербского боевика Саши Иванчича. В боевике «15 минут славы» (2001) Джона Херцфелда с Робертом Де Ниро Владимир Машков сыграл Милоша Карлова, подельника и жертву главных отрицательных героев, бандитов Эмиля и Олега.

Ещё одним западным проектом в фильмографии Машкова стал сериал «Шпионка» (2001–2006) с Дженнифер Гарнер в главной роли. А в «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) Брэда Бёрда Машков сыграл агента Службы внешней разведки Анатолия Сидорова, подозревающего Итана Ханта (Том Круз) в организации взрыва в Кремле. «Если честно, я раньше ничего о нём не знал, не видел ни одного российского фильма с его участием. Мы просмотрели довольно много пробных пленок с различными русскими актерами, и как-то все сошлись на том, что лучше всех был именно Машков», — рассказывал в интервью «Ленте.ру» продюсер картины Брайан Берк. Он также отмечал, что персонаж Машкова получился крайне удачным.

Михаил Горевой

В двадцатом фильме из серии картин о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (2002) Ли Тамахори актёр сыграл русского учёного, создателя космического спутника «Икар» Влада Попова. В 2015 году на экраны вышел шпионский триллер Стивена Спилберга «Шпионский мост», в котором Горевому досталась роль советского дипломата Ивана Шишкина. Партнёрами актёра по съёмочной площадке стали Том Хэнкс и Марк Райленс.

Оксана Акиньшина

Российская актриса сыграла главную роль в драме шведского режиссёра Лукаса Мудиссона «Лиля навсегда» (2002). Её героиня Лиля, брошенная матерью на произвол судьбы, попадает в Швецию, где её вовлекают в занятия проституцией. За эту роль Акиньшина получила призы нескольких международных кинофестивалей, например кинофестиваля в Хихоне (Испания) и Стокгольмского кинофестиваля.

Также актриса снялась вместе с Мэттом Деймоном в боевике «Превосходство Борна» (2004): она сыграла дочь российского политика Владимира Неского Ирину, которую пытается разыскать главный герой.

Лиза Янковская

16 мая стало известно, что российская актриса Лиза Янковская сыграет в первом англоязычном фильме каталонского режиссёра Альберта Серры Out Of This World («Не от мира сего»). Об этом сообщило отраслевое издание Variety. В Out Of This World речь пойдёт об американской делегации, которая отправляется в Россию в разгар конфликта на Украине, чтобы попытаться решить экономические противоречия, отмечает Variety. Фильм будет посвящён многолетнему соперничеству между двумя державами.

Большая часть диалогов в фильме будет на английском, но в него также войдут диалоги на русском. Главную роль в картине сыграет Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»). Кого именно исполнит Лиза Янковская, пока неизвестно.

