«Соловей против Муромца»: стоит ли смотреть фантастическую сказку о роботах и богатырях

В российский прокат 22 мая вышел сказочный блокбастер «Соловей против Муромца». Это новый проект режиссёра Карена Оганесяна («Чёрное облако», «Крутая перемена»). «Рамблер» рассказывает, как в картине объединились герои русских сказок, тёмная магия и технический прогресс.

© Карго Фильм

Во времена Древней Руси богатырь Илья Муромец (Владимир Любимцев) сталкивается с бандитами под предводительством Соловья-Разбойника (Никита Ефремов). Персонажи знакомы с детства, но пошли по совершенно разным дорожкам. «Я богатырём стал, потому что не боялся», — объяснит позднее Муромец. Соловей тоже хотел быть героем, но выбрал другой путь, заключив договор с древним божеством Велесом.

© Карго Фильм

Злой дух наградил Соловья силой, с помощью которой он одолел Муромца, а впоследствии стёр память о его подвигах и превратил Илью в антагониста. В наши дни мир помнит славного богатыря Соловья и… Илью Разбойника. Настоящий Муромец скован во льдах, а злодей в исполнении Никиты Ефремова ищет способ оживить Велеса. Его учёные, среди которых гениальный профессор Киселёв (Антон Васильев), разрабатывают кибернетическое сердце.

Благодаря исследованиям жены Киселёва профессор узнаёт правду о Соловье и Муромце, крадёт технологический продукт и с его помощью оживляет Илью, освобождая его изо льда. Богатырь надеется вернуть себе доброе имя, восстановить историческую несправедливость и одолеть Соловья. Помогут ему в этом подростки — дети Киселёва, участвующие в шоу «Железные герои». Его участники проектируют огромных роботов, которые бьются друг с другом на арене огнём и мечом.

© Карго Фильм

Мир «Соловья против Муромца», кажется, старается объединить диаметрально противоположные вселенные. С одной стороны, здесь прослеживается дух киновселенной Marvel: закованный во льдах герой напоминает Криса Роджерса из «Первого мстителя», а робокостюм технологической корпорации отсылает к обмундированию «Железного человека». С другой — Древняя Русь, богатыри, роботизированные версии одноглазого Лиха, бессмертного Кощея и Жар-птицы отсылают к хорошо знакомой эстетике древнерусского фольклора.

Карен Оганесян удачно вписывается в российский сказочный тренд. Если вселенная «Волшебника Изумрудного города» выглядит как ремейк советского наследия, то мир киноленты «Соловей против Муромца» скорее ближе к эстетике франшизы «Последний богатырь». Здесь также скрещиваются наша реальность и древнерусские архетипы, однако сверху добавляется надстройка из графики и технологий.

© Карго Фильм

К сожалению, сюжет картины портят штампы. Если копнуть мотивацию главного злодея, довольно быстро станет понятно: всё из-за детской травмы, связанной с Муромцем. Над этим буквально шутит один из подростков Максим (Марк-Малик Мурашкин) в беседе с Соловьём, словно осознавая несоответствие юношеской обиды антагониста с его дальнейшими действиями во взрослом возрасте.

Время от времени герои упоминают, что подмена истории — событие, которое повлияло на весь мир, а не только на Россию, где происходит действие картины. Но почему всем в мире должно быть дело до двух древнерусских персонажей? Для чего герою Ефремова вообще воскрешать дух Велеса, заключённый в дереве? Как и зачем злодей, который на протяжении нескольких веков выживал благодаря энергии Велеса, завёл семью и ребёнка? Ответов на эти вопросы фильм не предлагает.

© Карго Фильм

При этом актёрский состав со своей работой справился хорошо. В игре юных братьев (уже упомянутый Мурашкин и Тимофей Кочнев) не сомневаешься: ребята ссорятся, мирятся, расходятся и сближаются, раскачивая семейный саспенс словно маятник. На втором плане стоит отметить образы бабушки мальчиков (Елена Валюшкина), дочери Соловья (Александра Тихонова) и его молчаливого помощника Тимура (Арслан Мурзабеков).

Необычно здесь смотрится и маскулинный образ богатыря, который на протяжении десятилетий появляется и в анимации («Три богатыря» от студии «Мельница»), и в мультсериалах («Киберслав»), и в игровом кино («Последний богатырь»). В отличие от строгих и брутальных мужчин с невиданной силой, местный Илья Муромец не боится выглядеть слабым. Более того, Илья признаётся, что не раз испытывал страх и даже плакал, когда совершал свои подвиги. Сегодня удивительно, но похвально слышать такое от мужчины, который олицетворяет огромную силу и несгибаемый характер.

© Карго Фильм

Как ни странно, даже графика здесь не подводит. Да, сражения роботов местами кажутся «мыльными», но по большей части нетрудно поверить в мощь ударов. Этому способствуют визуальные и звуковые эффекты, сделанные на славу. От огненных крыльев Жар-птицы искр летит не меньше, чем от скрипящих мечей Кощея или лезвий Соловья. У поединков тоже имеется драматургия: уникальные приёмы, трудности, которые приходится превозмогать, и даже неожиданные твисты.

Пусть «Соловей против Муромца» многое заимствует (самая яркая параллель между проектом Карена Оганесяна и «Живой сталью» с Хью Джекманом напрашивается сама собой), это кино всё-таки способно удивлять и вызывать эмоции. За внешним противостоянием богатырей и сказочных существ в обличье роботов скрывается история о семье, вместе с которой можно решить самую трудную задачу, а заодно и зло победить. Кажется, чего-то подобного мы и ждём, включая фантастику с рейтингом 6+.

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