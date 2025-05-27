«Частная жизнь»: Джоди Фостер в роли детектива под прикрытием

Джоди Фостер перевоплотилась в психоаналитика, которая расследует гибель своей клиентки в фильме «Частная жизнь» французского режиссёра Ребекки Злотовски. Картину, которая стала первой большой ролью американской актрисы на французском языке, показали вне основного конкурса на 78-м Каннском кинофестивале. «Рамблер» рассказывает о том, какой она получилось, почему проект увлекает с первых минут и не отпускает внимание зрителей до финальных титров.

© France 3 Cinéma

«Частная жизнь» — стильная, музыкальная, психологическая и детективная история. Она начинается с энергичного и громкого трека Talking Heads «Psycho Killer» и не сбавляет оборотов на протяжении почти двух часов, которые длится фильм.

Французская постановщица Ребекка Злотовски талантливо прорабатывает женские персонажи в своих картинах. В «Прекрасной занозе» Леа Сейду продемонстрировала разные грани драматического таланта и получила номинацию на национальную французскую премию «Сезар» как самая многообещающая актриса. Следующий фильм «Гранд Централ. Любовь на атомы» участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2013 году и получил приз Франсуа Шале (присуждается картинам, посвящённым ценностям журналистики — «Рамблер»). В «Планетарии» с Натали Портман и Лили-Роуз Депп режиссёр рассказала впечатляющую историю о двух сёстрах, которые обладают сверхъестественными способностями. Премьера фильма «Моё прекрасное лето с Софи» прошла на Каннском кинофестивале 2019 года в программе «Двухнедельник режиссёров», его отметили как лучшую картину на французском языке. В нем Злотовски виртуозно смешивала комедию и драму.

«Частная жизнь» не стала исключением. Главная героиня — успешный психоаналитик Лилиан Штайнер (Фостер), американка, которая много лет назад переехала в Париж. После долгих лет практики одна её пациентка по имени Паула Коэн-Солал (Вирджини Эфира) совершает самоубийство. Лилиан начинает предполагать, что Паула могла быть кем-то убита, и подозревает родных пациентки. Тем более что супруг Паулы Саймон (эффектный Матье Амальрик) ведёт себя странно и уверен, что именно Лилиан несёт ответственность за кончину его супруги. Все потому, что Лилиан прописала Пауле антидепрессанты, которые та приняла в превышающем норму количестве.

Интриги добавляет визит дочери Паулы Валери (Луана Байрами) в квартиру Лилиан — она намекает на неочевидные причины гибели матери. Психоаналитик, заручившись поддержкой бывшего мужа Габриэля (Даниэль Отой), начинает собственное детективное расследование. Они следят за родными Паулы, а вскоре неизвестные врываются в квартиру Лилиан, где она принимает клиентов. Героиня понимает, что украдены записи её рабочих сеансов, которые она делает во время разговоров, и утверждается в своей правоте.

© France 3 Cinéma

Одно из достоинств картины — её многослойность. Лилиан не только исследует глубины разума своих пациентов, ищет намеки и подсказки на причины гибели Паулы, но и разбирается со своими демонами и проблемами — семейными и профессиональными. Отношения с сыном Жюльеном (Венсан Лакост) далеки от идеальных, а связь с бывшим супругом добавляет накал страстей.

Злотовски явно вдохновлялась фильмами Альфреда Хичкока и одновременно Вуди Аллена. В «Частной жизни» находится место и саспенсу, и удивительной французской лёгкости, почти неуловимой, но такой атмосферной. Лилиан дефилирует по Парижу в стильных пальто, мокнет под дождём в каком-то захолустье, подглядывая в окна к Габриэлю, а ещё испытывает себя.

Например, нанося визит к гипнотерапевту, которая погружает её в некое подобие транса. В нём Лилиан видит свои прошлые жизни, некоторые из которых выглядят максимально фантастично. Например, Лилиан оказывается в Третьем Рейхе, будучи музыкантом в оркестре, в котором также играет Паула. Дирижирует ими муж последней, Габриэль, а сын Лилиан Жюльен становится офицером вермахта.

Таким необычным образом Злотовски рефлексирует на тему антисемитизма, сбавляя градус серьёзности двусмысленными шутками и порой нелепыми ситуациями, которые происходят с героями во время расследования убийства.

Фостер впечатляюще играет на неродном французском языке, который знает в совершенстве. Она произносит реплики без заминок, с правильными интонациями, явно понимая, о чём говорит. Её экранная химия с «мужем» Даниэлем Отоем тоже стоит упоминания. Актёры словно играют в словесный пинг-понг, резко обмениваясь фразами, шутками, подкалывают друг друга, а порой просто разговаривают с помощью взглядов. На их тандем приятно и интересно смотреть.

Ёмкий хронометраж стал достоинством картины, но при желании сюжет легко можно было бы рассказать в формате сериала. Всё из-за того, что в сценарии много нераскрытых тем или тех, что были показаны «по касательной». Финал картины получился несколько предсказуемым и очевидным, но харизма Джоди Фостер, её киногеничность и очарование французской эстетики нивелируют это.

Том Круз на русской подлодке: чем удивит финал франшизы «Миссия невыполнима»