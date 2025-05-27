«Верный друг»: драмеди с Наоми Уоттс об отношениях писательницы и собаки

В российском прокате идёт драмеди «Верный друг» о том, как одинокая нью-йоркская писательница теряет своего наставника, но обретает спутника жизни в лице сочувствующего немецкого дога. «Рамблер» объясняет, почему «Верный друг» — один из лучших фильмов об отношениях человека и собаки за последнее время и его точно не стоит пропускать.

© Big Creek Projects

Писательница и преподавательница Айрис (Наоми Уоттс) из Нью-Йорка тяжело переживает самоубийство своего пожилого наставника Уолтера (Билл Мюррей). Учитель был трижды женат, у него было много друзей и учеников, но никто и подумать не мог, что Уолтер хочет свести счёты с жизнью. Барбара (Нома Думезвени), третья супруга умершего, попросила Айрис забрать к себе домой любимого пса мужа — немецкого дога Аполлона (Бинг). Уолтер души не чаял в питомце и оставил собаку лучшей подруге. Айрис соглашается взять Аполлона, но надеется вскоре найти псу нового хозяина, ведь в её скромной квартире в Ист-Виллидж нет места для гигантского зверя. Но постепенно писательница проникается к Аполлону чувствами и уже не уверена, что хочет с ним расставаться.

«Верного друга» показывали в прошлом году на важных североамериканских кинофестивалях в Теллурайде, Торонто и Нью-Йорке. Картину снял дуэт режиссёров Скотта Макгихи и Дэвида Сигела, которые вместе работают уже больше 30 лет. Пожалуй, самая известная работа тандема — «Развод в большом городе» с Джулианной Мур и Александром Скарсгардом.

© Big Creek Projects

«Верный друг» — экранизация одноимённого романа современной американской писательницы Сигрид Нуньес. В прошлом году в Венеции победила драма Педро Альмодовара «Комната по соседству», адаптация другой книги автора — «Через что ты проходишь». В обоих произведениях Нуньес рассуждает на темы дружбы, суицида и принятия потери. Писательница признавалась в интервью National Public Radio, что «Верный друг» и «Через что ты проходишь» вдохновлены трагическими событиями в её жизни.

Макгихи и Сигел прочитали роман Нуньес и сразу же захотели его экранизировать. Постановщики планировали съёмки ещё в 2020 году. Уже тогда дуэт знал, что роль Айрис достанется Наоми Уоттс. Сама актриса, которая дружит с Биллом Мюрреем со времён съёмок картины Теда Мелфи «Святой Винсент», предложила режиссёрам кандидатуру звезды фильмов Уэса Андерсона, Джима Джармуша и «Дня сурка». Мюррей согласился, и начались поиски пса на роль Аполлона. Сигел и Макгихи признавались в интервью изданию IndieWire, что посмотрели больше 30 собак со всей страны и выбрали Бинга, но пёс ещё был слишком мал. Съёмочная группа четыре года ждала, пока немецкий дог вырастет до нужных размеров, а Уоттс в течение нескольких месяцев посещала с питомцем кинолога, чтобы вместе органично смотреться в кадре.

© Big Creek Projects

Об Уолтере зрители знают только со слов жён и друзей почившего. Писатель никак не был ангелом: крутил романы со студентками, создавал скандальные книги, но литератор всегда был душой компании, бодр и весел. Уолтер тщательно скрывал свои мрачные мысли. На самом деле пожилой мужчина давно принял необратимое решение и ещё при жизни попросил Айрис заняться его мемуарами. После смерти Уолтера близкие недоумевают, почему литератор оставил любимого пса именно Айрис. Ученица поначалу воспринимает «наследство» как издёвку: квартира у писательницы маленькая, она больше любит кошек, никогда прежде с собаками не жила. Но на самом деле Уолтер считал Айрис ближайшей подругой и понимал, что лучше хозяйки для Аполлона не найти. К тому же и ученица, и пёс мучительно тосковали по одному и тому же человеку. Уолтер оказывается связующим звеном между новой парочкой.

На новом месте Аполлон отказывается пить и есть, а весь день лежит на кровати Айрис, держа в зубах любимую футболку Уолтера. По большим грустным глазам видно, что собаке ужасно тяжело без любимого хозяина. Но на пути Айрис и Аполлона не одно препятствие. Писательница обитает в съёмной квартире в центре Нью-Йорка, ей запрещено держать дома собаку, а дог, сидя один, пока хозяйка преподаёт на курсах, разносит жилплощадь в пух и прах. Гигантское животное смотрится в студии максимально неуместно. Но со временем Айрис и Аполлон помогают друг другу справиться с утратой и двигаться дальше. Писательница отказывается продолжать работать над мемуарами Уолтера и берётся за совсем другое произведение.

© Big Creek Projects

Айрис пишет эссеистическую книгу об опыте потери старого друга и обретении нового, о невозможности понять даже самых близких людей. Почему Уолтер принял поворотное решение? Долго ли думал, кому оставить Аполлона? Что сейчас чувствует пёс, как быстро сможет оправиться после потери хозяина? Может быть, питомец страдает даже больше, чем друзья. Айрис общается с Аполлоном, открывает в нём родственную душу и внимательного слушателя. Мудрый Уолтер знал, что парочка поладит. Айрис быстро пишет новую книгу, а Аполлон любит, когда ему читают вслух, и наслаждается джазовой музыкой. Хотя рядом с Аполлоном на экране Мюррей и Уоттс, пёс — главная звезда фильма. Картину Макгихи и Сигела стоит смотреть хотя бы ради чудесной и умной собаки.

«Верный друг» — не только трогательное кино о неожиданной дружбе двух скорбящих, которые наконец-то вместе находят успокоение, но и история преодоления кризиса, творческого и личного. Появление в жизни Айрис дога подталкивает писательницу к переменам. Чуткое драмеди, в котором трагедия соседствует с забавными эпизодами, едва ли оставит равнодушным.

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