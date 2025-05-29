Из хулигана в тренеры: какой получилась спортивная драма «Финал»

В мае в проект вышел фильм «Финал» о российском волейбольном тренере Владимире Алекно, под чьим руководством российская сборная по волейболу впервые завоевала золотую медаль на Олимпийских играх. Автор «Рамблера» посмотрел кино и поделился своими впечатлениями.

© Творческое объединение «Мистерия»

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне российская сборная по волейболу победила сильную бразильскую команду и впервые в своей истории завоевала золотую медаль. Материал вполне подходящий, чтобы на его основе сделать крепкое спортивное кино. Для этого нужно проделать рутинную сценаристскую работу. Связать ряд событий в единый рассказ и задать направление сюжету. Прописать систему драматургических конфликтов. Придумать внешние и внутренние препятствия, с которыми герои будут сталкиваться на пути к победе. Рецепт такого кино давно известен. За последние полвека он почти не менялся, и отечественные кинематографисты с переменным успехом, но вполне активно им пользуются.

Режиссёр Пётр Зеленов («Русский крест») и сценаристы братья Пресняковы («Изображая жертву», «День Д») пробуют идти этим путём, но совершают несколько ошибок при работе с драматургией. Например, размышляя, как построить рассказ вокруг финального матча, авторы решают начать издалека и 80% времени подробно пересказывают биографию тренера российской сборной Владимира Алекно (Денис Шведов — «Бывшие»). Хулиганская юность в Полоцке, волейбольные клубы, спортивная карьера во Франции, травма, любовница (в исполнении Влады Ерофеевой). Персонаж любовницы не добавляет сюжету смысловой нагрузки и драматургии, но фильм почему-то надолго на ней задерживается, будто это самая интересная часть биографии героя. Демоническая женщина красиво плавает в бассейне, занимается на эллипсоиде (эти сцены сняты как рекламный ролик кроссовок), снова плавает в бассейне. Полюбовавшись ею, рассказ нехотя движется дальше.

© Творческое объединение «Мистерия»

Вместо сюжетных переходов между разными эпизодами биографии Алекно авторы используют монтажные склейки. Этот приём мешает не только выстроить драматургию картины, но и сформировать образ персонажей. Вот перед зрителями юный Алекно ведёт жизнь уличного хулигана и участвует в битвах стенка на стенку. Его волейбольный наставник (Александр Лыков — Казанова из «Улиц разбитых фонарей») проводит с ним воспитательную беседу и ставит перед выбором: спорт или криминал. Герой его внимательно слушает, но всё равно собирается на очередную разборку. Зритель может решить, что всё-таки Алекно выбрал криминал, но нет — далее идёт монтажная склейка, и спортсмен уже играет в минском СКА. Авторы оставляют за кадром, как произошла трансформация уличного хулигана в спортсмена, — а ведь это самое интересное.

Ещё один пример — сцена банкета, где все поздравляют Алекно с победой волейбольной команды французского города Тур в национальной лиге, которую он тренировал. Тут же герою поступает предложение вернуться в Россию, чтобы там продолжить тренерскую карьеру. Жена (Юлия Ильина) категорически против, сам герой — в раздумьях. Что же он выберет — Францию или родину? Как сможет убедить жену? Но сразу после празднования идёт монтажная склейка и зритель видит, как Алекно работает уже в России. С момента его возвращения прошло несколько лет, он уже успел побыть тренером сборной на Олимпиаде в Пекине и теперь готовится принять руководство «Рубином».

© Творческое объединение «Мистерия»

Фрагментарное повествование, по идее, должно сложиться в цельную картину. В «Финале» же происходит обратное: история жизни героя распадается на отдельные и не связанные друг с другом элементы. Из-за сумбурного повествования сложно понять мотивацию героев, сопереживать им не получается. Российская волейбольная сборная в картине толком не показана, зато на экране много второстепенных персонажей, которые не несут сюжетную значимость. Например, бродяга, скучающий по родине во Франции, или чудной дед, который верит в магическую силу булыжников.

Задача спортивного кино — изобразить разный вид спорта, будь то хоккей или бокс, так, чтобы даже не увлекающийся спортом зритель с интересом наблюдал за соревнованием в кадре. В «Финале» много говорят о волейболе, но сам волейбол показывают очень мало. Финальный матч с бразильской сборной можно было превратить в остросюжетный триллер: российская команда сперва проигрывала, потом, когда победа казалась уже невозможной, вырвалась вперёд. Но в фильме он представлен нарезкой кадров, в которой нет ни напряжения, ни драматургии, и только объяснения спортивного комментатора помогают разобрать, что там происходит.

© Творческое объединение «Мистерия»

Кажется, будто авторы «Финала» работали в спешке: что-то успели отснять, что-то нет, потом торопливо смонтировали и выпустили фильм на экраны. Судя по намеченным и оборванным сюжетным линиям и хорошему актёрскому касту, при других обстоятельствах картина Зеленова и Пресняковых могла бы стать вполне крепким жанровым кино с многофигурной композицией, саспенсом, юмором и необходимым катарсисом в финале.

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