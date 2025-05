Летний фестиваль и триллер с The Weeknd: куда сходить в Москве 31 мая — 1 июня

Психологический триллер «Последнее завтра» с канадским певцом The Weeknd и Дженной Ортегой в главных ролях, спектакль «Принцесса цирка» с Валерией Ланской, летний музыкальный фестиваль в «Эрмитаже» и «День соседа» в культурном центре «Хлебозавод». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Lionsgate, Рамблер

Что посмотреть

Психологический триллер «Последнее завтра»

В прокат выходит психологический триллер от режиссёра Трея Эдварда Шульца «Последнее завтра». Главные роли в картине исполнили звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега, The Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфайе) и Барри Кеоган («Убийство священного оленя»). В основу фильма лег одноимённый шестой студийный альбом музыканта, который также принимал активное участие в работе над сценарием ленты.

В центре сюжета — страдающий бессонницей музыкант Эйбел (The Weeknd), который переживает личный и творческий кризис. На одном из своих концертов он встречает таинственную незнакомку по имени Анима (Дженна Ортега) — девушка как будто вышла из другого мира. После этого в жизни артиста начинают происходить странные вещи, а граница между реальностью и ночными кошмарами начинает стираться. Чтобы выйти из водоворота событий, музыкант должен побороть внутренних демонов, переосмыслить свою жизнь и творчество. Из этой борьбы герой выходит полностью преображённый, с новыми идеями и планами.

Посмотреть расписание в кинотеатрах и купить билеты можно по ссылке.

© Lionsgate

Анимационный семейный фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов»

Ещё одна премьера предстоящих выходных — китайский анимационный фильм режиссёра Цзяоцзы «Нэчжа побеждает Царя драконов». Мультфильм вышел в мировом прокате 29 января и, по данным Кинопоиска, на сегодня собрал уже более 2 миллиардов долларов. По информации портала kinobusiness.com, «Нэчжа побеждает Царя драконов» обогнал «Головоломку-2» со сборами в 1,6 миллиарда долларов и сегодня занимает пятую строчку в топе самых кассовых фильмов за всю историю.

По сюжету мальчик-демон Нэчжа и его друг Ао Бин во время сражения с армией Царя драконов попадают под удар молнии и превращаются в духов. Чтобы не дать их душам полностью исчезнуть, мастер Тайи Чжэньжэнь использует Семицветный Священный Лотос для регенерации их физических тел. Но в процессе восстановления возникает множество препятствий, которые необходимо преодолеть друзьям, чтобы остаться в мире живых.

Посмотреть расписание в кинотеатрах и купить билеты можно по ссылке.

© Beijing Enlight Pictures

Спектакль «Принцесса цирка» в Московском театре мюзикла

31 мая и 1 июня в Московском театре мюзикла покажут спектакль по знаменитой оперетте Имре Кальмана «Принцесса цирка». Об истории любви знатной графини Палинской и циркового артиста Мистера Икс уже есть несколько постановок и даже фильмов. Но спектакль МТМ — это новое прочтение великого произведения.

Постановка режиссёра Марины Швыдкой соединяет в себе сразу несколько сценических жанров: оперетту, мюзикл, танец и современное цирковое направление nouveau cirque, которое делает акцент на драматургии и синтезе разных видов искусства: танца, музыки и театра. Один из создателей знаменитого канадского цирка «7 пальцев» Себастьян Солдевилья придумал для спектакля уникальные цирковые номера — их актёры театра исполнят вместе с профессиональными цирковыми артистами.

В постановке примут участие Валерия Ланская, Алексей Колган, Ефим Шифрин, Оксана Костецкая и другие актёры.

Узнать расписание спектаклей и приобрести билеты можно на сайте.

© teamuz.ru

Спектакль «Чистый понедельник» в Театре сатиры

1 июня в Театре сатиры состоится спектакль «Чистый понедельник» по мотивам рассказа Ивана Бунина из сборника «Тёмные аллеи». По сюжету двое влюблённых вынуждены расстаться из-за независящих от них обстоятельств в первый понедельник Великого поста — Чистый понедельник. Она уходит в монастырь, а он пускается «во все тяжкие», чтобы заглушить боль от разлуки.

Режиссёр Евгений Закиров предлагает зрителю новое прочтение произведения. Действие происходит в наши дни. Повествование ведётся от лица главного героя, который, потеряв любимую, утратил связь с реальностью. Он полностью погрузился в себя, живя воспоминаниями и пытаясь ответить на вопрос, который терзает его душу: что такое настоящая любовь?

В спектакле играют российские актёры Роман Керн, Мария Протасова, Лев Казанский, Мгер Закарян, Елена Ташаева.

Купить билет можно по ссылке.

© satire.ru

Выставка о ювелирном искусстве в Петровском путевом дворце

31 мая в Петровском путевом дворце откроется выставка Гохрана России «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров московского региона. XXI века». Здесь представят работы победителей и участников конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век» 2024 года.

Среди экспонатов — украшения, предметы интерьера и другие изделия мастеров из серебра и золота. Посетители увидят уникальные образцы ограночного дела, созданные в единственном экземпляре. Также на выставке можно увидеть работы из драгоценных камней, авторское оружие и уникальные часовые механизмы, сделанные российскими умельцами. Например, работы Константина Чайкина, создавшего самые тонкие часы в мире.

Помимо выставки, посетители смогут осмотреть сам Петровский путевой дворец, построенный в конце XVIII века по приказу императрицы Екатерины II зодчим Матвеем Казаковым в стиле романтической неоготики. Гости смогут подняться по Казаковской лестнице, осмотреть парадные залы, экспозицию, посвящённую истории дворца.

Приобрести билеты можно на сайте «Мосбилет».

© mos.ru

Что послушать

Джазовый трибьют Adele на крыше

30 и 31 мая на крыше Novotel Киевская состоится первый в России трибьют-концерт легендарной британской певицы Adele. Знаменитые песни артистки в эти дни прозвучат в необычной джазовой аранжировке, их исполнит лауреат многочисленных фестивалей Any Ive.

Гости услышат такие хиты, как Skyfall, Set fire to the Rain, Easy on Me, Hello, Someone like you, Rolling in the deep, и многие другие. Рассаживать зрителей будут за столиками, так что во время вечера можно будет подкрепиться закусками и попробовать прохладительные напитки из меню. С крыши открывается панорамный вид на Москву, которым можно будет полюбоваться во время концерта.

Билеты можно приобрести на сайте.

© Cbs/globallookpress.com

Музыкальный мир фэнтези в соборе Петра и Павла

31 мая в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдёт концертная программа «Музыкальный мир фэнтези». Артисты государственного оркестра «Гусляры России» исполнят музыкальные произведения в собственной аранжировке из культовых фильмов. Это будут мелодии из «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Игры престолов» и других франшиз.

Мелодии артисты исполнят на разных инструментах — скрипках, виолончели, валторне и других. В концерте также задействуют уникальный старинный орган Кафедрального собора святых Петра и Павла. Атмосферы добавят приглушённый свет и обстановка самого собора, погружая слушателей в мир мистики и фантазий.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© mosoblfil.ru

Где погулять

«День соседа» на «Хлебозаводе»

31 мая на территории арт-пространства «Хлебозавод» пройдёт традиционный семейный фестиваль «День соседа». На площадке будет организовано восемь тематических зон, где каждый найдёт развлечение по душе.

В игровой зоне гости смогут принять участие в турнире по игре в лото, шахматам и пинг-понгу. В зоне мастер-классов — смастерить поделки своими руками, сделать «Башню соседа» или, например, собрать макет Шуховской башни. На крыше Гостиной № 9 можно попрактиковать йогу, заняться пилатесом или растяжкой. А психологи будут проводить антистресс-практики.

Также на площадке пройдут книжная ярмарка от издательства «Миф» и маркет, на котором можно будет купить украшения, дизайнерскую одежду, предметы для дома и многое другое. Помочь бездомным животным легко на благотворительной выставке собак из приютов #НадоБратьВесной2025. А магазин «Зоозавр» подготовил программу — «Школа ответственного владельца», в рамках которой для гостей пройдут мастер-классы, лекции, квесты, а питомцам дадут угощения.

Вход на фестиваль свободный, но на некоторые активности нужно заранее зарегистрироваться на сайте «Хлебозавода»: hlebozavod9.ru.

© hlebozavod9.ru

Музыкальный фестиваль «Это лето фестиваль» в саду «Эрмитаж»

31 мая и 1 июня в саду «Эрмитаж» пройдёт музыкальное событие «Это лето фестиваль», который организовывает Московский центр урбанистики. В прошлом году фест собрал более 14 тысяч человек.

На сцене под открытым небом соберутся звёзды российской эстрады. Хедлайнером выступит хип-хопер L’One. Это станет первым большим выступлением исполнителя после выхода альбома «Пиросмани». Также гостей станут развлекать группы «Комната культуры» и NEMIGA, на сцену выйдут популярная Ёлка, Женя Ефимова, Afelia и другие артисты.

Помимо музыкальных выступлений, для гостей подготовили развлекательную программу с мастер-классами, образовательными мероприятиями, спортивными турнирами и лекциями для всей семьи от партнёров феста. Здесь можно будет купить одежду и аксессуары на маркете или отдохнуть в специальных лаунж-зонах, поиграть в подвижные игры или погулять с четвероногим другом на специальной площадке.

Ознакомиться с программой и купить билеты можно по ссылке. Дети до 12 лет проходят со взрослыми бесплатно.

© mosgorsad.ru

