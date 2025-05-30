Новый Гарри Поттер для НВО и фильм Юрия Быкова на Apple TV — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Фильм «Кракен» собрал миллиард рублей в прокате

Фантастический боевик «Кракен», который вышел на экраны 17 апреля, собрал 1 миллиард рублей за шесть недель проката. Об этом сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Кракен» — это новый фильм-катастрофа от режиссёра Николая Лебедева. В 2016 году Лебедев уже снял блокбастер о спасении пассажиров самолёта «Экипаж» с Данилой Козловским в главной роли. По сюжету подлодка «Ермак», которой управляет командир Александр Воронин (Виктор Добронравов), отправляется на секретное задание в Гренландском море. Там подлодка терпит бедствие из-за «объекта органического происхождения» и пропадает с радаров. На спасение команды посылают другую подлодку во главе с командиром — братом Александра Воронина — Виктором Ворониным (Александр Петров). По пути его команда сталкивается с огромным морским чудовищем Кракеном.

«Кракен» стал седьмым российским фильмом с начала года, который преодолел отметку в миллиард рублей в прокате. До этого собрать такую сумму удалось картинам «Домовёнок Кузя», «Пророк. История Александра Пушкина», «Ёлки 11», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Финист. Первый богатырь» и «Батя 2: Дед».

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Российская драма «Хозяин» на зарубежных стримингах

Российский драматический фильм режиссёра Юрия Быкова «Хозяин» покажут на зарубежных стриминговых сервисах и платформах Apple TV, Prime Video, Filmin, Google TV и Rakuten TV. Об этом сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на дистрибьютора Festival Films. Запуск запланирован на 4 июля.

По сюжету механик Иван Меньшов (Артём Быстров) спасает жизнь влиятельному силовику Дмитрию Родину (Олег Фомин) во время ДТП. Мужчины становятся друзьями. Дружба приносит Меньшову богатство и славу, но забирает мораль и нравственность, он теряет близких людей, из-за чего сильно страдает. Премьера картины состоялась на Берлинском и Женевском кинофестивалях в 2023 году, но в российский прокат так и не вышла.

© Bord Cadre Films

Юные актёры сериала о Гарри Поттере

Телекомпания НВО объявила имена актёров, которые сыграют роли детских персонажей в новом сериале про мальчика-волшебника Гарри Поттера. Доминик Маклафлин сыграет самого Гарри, Арабелла Стэнтон — Гермиону, а Аластер Стаут перевоплотится в Рона Уизли. Это их первая работа в большом кино, говорится на сайте Warner Bros. Discovery. По словам продюсеров проекта Франчески Гардинер и Марка Майлода, юные актёры прошли многочисленные кастинги и были выбраны среди десятков тысяч детей.

Съёмки проекта стартуют в ближайшее время. В апреле компания утвердила взрослый состав актёров сериала. Например, роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора исполнит обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу («Конклав», «Как я встретил вашу маму»), профессора Северуса Снейпа сыграет афроамериканец Паапа Эссиеду («Банды Лондона», «Чёрное зеркало»), а Ник Фрост («Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон») исполнит роль лесника Хагрида.

© Соцсети Доминика Маклафлина

Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве

1 июня в столице во второй раз стартует уличный фестиваль театрального искусства «Театральный бульвар». В нём примут участие более тысячи артистов из 300 театров столицы и других городов. Среди них Театр имени Пушкина, Театр имени Моссовета, «Современник», Театр Олега Табакова, Московский Художественный театр имени Чехова, Российский академический молодёжный театр и многие другие. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина.

Действие будет происходить на 14 крупных площадках города, основной сценой станет амфитеатр на Покровском бульваре. В общей сложности артисты представят более 600 спектаклей. Кроме того, они будут организовывать для зрителей мастер-классы, устраивать показательные репетиции и читки, импровизационные шоу и другие активности. Гости смогут сами попробовать себя в роли актёров и создать собственную пьесу. Продлится фестиваль до 31 августа.

С подробной программой и адресами площадок можно ознакомиться на сайте фестиваля: https://teatr.mos.ru/.

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Творческий центр для художников в столице

В столице открылся новый творческий центр для художников «Московские мастерские». Пространство расположилось в центре «Место встречи “София”» в Северном Измайлове. Здесь организовали 35 мастерских, в которых есть всё необходимое оборудование для работы с живописью и керамикой — мольберты, кисти и краски, гончарные круги и покрасочные камеры, а также зоны для сушки изделий. Об этом сообщает пресс-служба Агентства креативных индустрий (АКИ).

Мастерскими смогут пользоваться художники или студенты профильных вузов, которые пройдут отбор. В первом потоке проекта примут участие 40 маэстро. Они в течение четырёх месяцев будут создавать свои работы. Затем картины и керамические изделия поместят в специальном выставочном пространстве. Посетить выставку смогут все желающие москвичи и гости столицы.

В «Мастерских» также планируется проводить лекции, мастер-классы, встречи с известными художниками для школьников и желающих прикоснуться к искусству обычных граждан. Кроме того, москвичи смогут посмотреть на то, как работают маэстро в мастерских, и задать им все интересующие вопросы.

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