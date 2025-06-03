Список лучших фильмов ужасов: топ-20 самых страшных картин всех времён

Фильм ужасов, или хоррор, — киножанр, цель которого — максимально напугать зрителя. Существуют разные поджанры фильмов ужасов. Например, слэшеры, в которых действуют психопаты, убивающие людей изощрёнными способами, хорроры о монстрах (оборотнях, зомби, вампирах), научно-фантастические фильмы ужасов, где сверхъестественные явления часто имеют научное объяснение, а ещё мистические хорроры о потусторонних силах. «Рамблер» составил топ-20 лучших фильмов ужасов на сегодня — от основоположников жанра до современных картин, — которые никого не оставят равнодушными.

© Рамблер

1. «Носферату, симфония ужаса» (1922 год)

Фильм немецкого режиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау считается родоначальником фильмов ужасов о вампирах. Агент по недвижимости Томас Хуттер (Густав фон Вангенхайм) прибывает из вымышленного немецкого города Висберга в замок в Трансильвании, чтобы помочь живущему там графу Орлоку (Макс Шрек) приобрести жильё в Висберге. Орлок — человек пугающей наружности: с острыми торчащими вперёд зубами, крючковатым носом и заострёнными ушами. Ночью он пробирается к Хуттеру и пьёт его кровь. Затем вампир отправляется в Висберг, чтобы найти жену Хуттера Элен (Грета Шрёдер).

В основу «Носферату, симфония ужаса» лёг знаменитый роман Брэма Стокера «Дракула». Поскольку создатели фильма не получили прав на экранизацию от вдовы писателя (первая официальная экранизация, «Дракула» Тода Браунинга с Белой Лугоши в главной роли, вышла в 1931 году), они полностью изменили имена героев, перенесли действие из Англии в Германию и внесли в сюжет существенные изменения: например, если Дракула не боялся солнечных лучей, то для графа Орлока солнце было губительным. Позже страх вампира перед солнечным светом взяли на вооружение и другие кинематографисты. У «Носферату, симфония ужаса» есть два ремейка. Первый, «Носферату — призрак ночи», авторства именитого немецкого кинорежиссёра Вернера Херцога, был выпущен в 1978 году. Второй, снятый американским режиссёром Робертом Эггерсом, вышел в мировой прокат в ноябре 2024 года. Роли супругов Хуттеров в этой картине сыграли Николас Холт и Лили-Роуз Депп, а роль Орлока — Билл Скарсгард.

© Jofa-Atelier Berlin-Johannisthal

2. «Ночь живых мертвецов» (1968 год)

Картина независимого режиссёра Джорджа Ромеро считается родоначальницей жанра зомби-хорроров. Космический аппарат, вернувшийся с Венеры, становится источником опасной радиации: из-за неё мертвецы восстают из могил и начинают нападать на живых. Укушенные мертвецами люди превращаются в зомби. Брат и сестра Джонни и Барбара (Рассел Штайнер и Джудит О’Ди) укрываются от восставших мертвецов в подвале дома вместе с другими героями — афроамериканцем Беном (Дуэйн Джонс), супругами Гарри и Хелен (Карл Хардман и Мэрилин Истмен) и молодой парой Томом и Джуди (Кит Уэйн и Джудит Ридли).

В «Ночи живых мертвецов» много жутких сцен: толпы зомби пытаются прорваться в подвал, маленькая дочь супружеской пары также превращается в монстра и поедает своего отца.

По данным крупнейшей базы киноданных в мире IMDB, при бюджете в 114 тысяч долларов картина заработала в американском прокате $30 миллионов долларов, что более чем в 263 раза превысило стоимость съёмок.

Позднее Джордж Ромеро снял о восставших мертвецах ещё несколько фильмов ужасов, в том числе «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвецов» (1985), «Земля мёртвых» (2005). «Ночь живых мертвецов» получила в 1990 году ремейк (его снял Том Савини) и открыла дорогу множеству других фильмов и сериалов о зомби: от «28 дней спустя» Дэнни Бойла с Киллианом Мёрфи в главной роли до хитового сериала телеканала AMC «Ходячие мертвецы».

© Image Ten

3. «Техасская резня бензопилой» (1974 год)

Низкобюджетный хоррор, породивший новый поджанр — слэшер. Загадочные вандалы вскрывают захоронения в техасской глуши. Главная героиня Салли (Мэрилин Бёрнс) вместе с братом и друзьями едет на могилу деда, чтобы удостовериться, что с могилой всё в порядке, и навестить старый дедушкин дом. Сначала молодые люди встречают странного парня, пытающегося нанести им физические увечья, а затем героев по очереди начинает убивать маньяк в жутковатой маске по прозвищу Кожаное лицо (Гуннар Хансен). Он оставляет Салли в живых и приносит её в свой дом. Маньяк и его родственники оказываются безумными каннибалами.

Фильм ужасов режиссёра Тоуба Хупера был основан на истории висконсинского маньяка Эда Гина: Гин выкапывал свежезахороненные трупы и убивал женщин. Хоррор вышел в 1974 году и при бюджете в 140 тысяч долларов заработал в кинопрокате более 30 миллионов долларов. Американский журнал о кино Empire в своей рецензии назвал его «самым страшным из когда-либо снятых фильмов ужасов».

Хоррор задал стандарты, которым позднее следовали другие авторы слэшеров: например, использование рабочих инструментов как орудия убийства и молчаливый мужчина в маске в роли маньяка. Несмотря на пугающее название, в «Техасской резне бензопилой» мало «расчленёнки»: казни с помощью бензопилы происходят в основном за кадром. Позднее было снято три сиквела картины, а в 2003 году вышел ремейк, в котором сыграли Джессика Бил и Джонатан Такер.

© Vortex

4. «У холмов есть глаза» (1977 год)

Снятый в 1977 году хоррор режиссёра Уэса Крейвена также затрагивает тему каннибалов и их жертв, оказавшихся вдали от цивилизации и отрезанных от связи. Семейство Картеров путешествует в автофургоне по пустыне Мохаве. Машина попадает в аварию, а радиопередатчик Картеров оказывается выведенным из строя. Автомобиль привлекает внимание живущих в скалах маньяков-каннибалов — Меркурия, Юпитера, Марса и Плутона. Они убивают одну из собак Картеров и берут в плен самих членов семейства, включая грудную дочку.

Фильм ужасов поражает обилием жестоких сцен. В одной из них маньяки поджигают распятого на кресте отца семейства. В другой — обсуждают, убить им девочку-младенца или оставить в живых. В 2011 году Американский институт кино включил картину в число номинантов на попадание в список «100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет». В 1984 году вышел сиквел хоррора, а в 2006-м французский режиссёр Александр Ажа снял ремейк картины.

© Blood Relations Company

5. «Хэллоуин» (1978 год)

Фильм ужасов режиссёра Джона Карпентера, снятый в 1978 году, рассказывает историю маньяка Майкла Майерса (Ник Кастл) — молчаливого убийцы в белой маске. Будучи шестилетним ребёнком, Майкл жестоко убивает ножом свою старшую сестру, за что его помещают в психиатрическую лечебницу. Через пятнадцать лет, когда лечащий врач Майерса Сэм Лумис (Дональд Плезенс) собирается отвезти Майерса из клиники в суд, Майкл сбегает и возвращается в свой родной городок Хэддонфилд накануне праздника Хэллоуин. Он преследует знакомую семьи Майерсов Лори (Джейми Ли Кёртис) и её друзей, безжалостно убивая их. Лори удаётся спастись, но Майкл снова исчезает.

«Хэллоуин», снятый, по данным Box Office Mojo, за $325 тысяч долларов, заработал в американском прокате 47 миллионов долларов и задал новое направление слэшеров: серийный убийца, целенаправленно охотящийся за подростками. Этот ход позднее повторили Шон Каннингем в «Пятнице 13-е» и Уэс Крейвен в «Кошмаре на улице Вязов». Впоследствии вышло семь сиквелов этой картины, а в 2007 году появился её ремейк, снятый режиссёром и музыкантом Робом Зомби. В 2006 году оригинальный «Хэллоуин» был внесён Библиотекой Конгресса США в Национальный реестр фильмов, куда попадают картины, имеющие культурное, историческое или эстетическое значение.

© Compass International Pictures

6. «Пятница 13-е» (1980 год)

Культовый слэшер режиссёра Шона Каннингема был снят в 1980 году. Действие происходит в детском летнем лагере «Хрустальное озеро», где однажды по недосмотру вожатых утонул 11-летний мальчик Джейсон Вурхиз. Это произошло в пятницу, 13 июня — дата имеет в фильме важное значение. Через год после смерти Вурхиза в лагере кто-то зверски зарезал двоих вожатых, после чего руководство решило закрыть «Хрустальное озеро».

Спустя много лет, 13 июня 1980 года, новый хозяин Стив (Питер Брюэр) готовит лагерь к приёму детей вместе со своими помощниками, шестью молодыми людьми. В этот же вечер в «Хрустальном озере» начинаются убийства: одному из героев пронзают шею стрелой, других душат или зарубают топором. Спастись удаётся только девушке Элис (Эдриан Кинг), которая узнаёт тайну загадочного маньяка.

Снятый за 700 тысяч долларов фильм заработал в мировом прокате около 40 миллионов долларов. Позднее «Пятница 13-е» разрослась во франшизу: по ней было снято восемь продолжений, телесериал и ремейк, вышедший в 2009 году. Именно в продолжениях появился маньяк Джейсон Вурхиз в знаменитой окровавленной хоккейной маске — в оригинальном фильме о нём упоминали, но на экране он не присутствовал. В 2019 году «Пятница 13-е» вошла в топ-500 самых страшных фильмов ужасов по мнению пользователей портала IMDB.

© Paramount Pictures

7. «Кошмар на улице Вязов» (1984 год)

Культовый ужастик, снятый режиссёром Уэсом Крейвеном в 1984 году и положивший начало большой франшизе. Несколько друзей-старшеклассников видят сны с похожим сюжетом: их преследует человек с обожжённым лицом, в шляпе, уродливом свитере с красно-зелёными полосками и перчатке, к которой прикреплены острые ножевые лезвия. Когда маньяк по имени Фред Крюгер (Роберт Инглунд) убивает подростков во сне, они умирают и наяву. Главная героиня Нэнси (Хэзер Лэнгенкэмп) выясняет, что Крюгер существовал в реальности: он заманивал детей в котельную и убивал их. После того как полиция отпустила его из-за недостаточного количества улик, родители убитых детей вместе с друзьями собрались и подожгли маньяка в котельной. Теперь Фред мстит подросткам во снах.

«Кошмар на улице Вязов» с бюджетом 1,8 миллиона долларов заработал, по данным Box Office Mojo, более 25,5 миллиона долларов в мировом прокате. С этого хоррора началась кинокарьера Джонни Деппа — актёр сыграл бойфренда Нэнси — Гленна. Злодей Фред Крюгер стал одним из самых узнаваемых киноперсонажей, а оригинальный хоррор впоследствии получил семь продолжений, кроссовер (фильм, в котором сочетаются элементы или герои разных киновселенных) с «Пятница 13-е» «Фредди против Джейсона» и ремейк, вышедший в 2010 году.

© New Line Cinema

8. «Чужой» (1979 год)

Действие научно-фантастического фильма ужасов режиссёра Ридли Скотта происходит в 2122 году. Команда земного космического корабля попадает на неисследованную планету, обнаруживает там гигантский инопланетный звездолёт и странные кожаные яйца. Из яйца выпрыгивает эмбрион, который прожигает скафандр одного из членов экипажа и вцепляется ему в лицо. Астронавты, забрав товарища, летят на Землю. Во время полёта эмбрион проникает внутрь пострадавшего, разрывает ему грудную клетку и выбирается наружу, но уже в другом виде: у него длинный вытянутый череп и хищные челюсти, он способен передвигаться с огромной скоростью. Чужой принимается убивать членов экипажа. Последним человеком, который может противостоять монстру и не пустить его на Землю, оказывается лейтенант Эллен Рипли (Сигурни Уивер).

«Чужой», вышедший в 1979 году, положил начало поджанру «космический хоррор» и стал художественным и техническим прорывом для своего времени. В отличие от других научно-фантастических картин, где главными героями были мужчины, заглавным персонажем «Чужого» стала женщина. Дизайн Чужого и его эмбриона, а также поверхности неизведанной планеты и инопланетного звездолёта создал швейцарский художник, один из самых известных представителей фантастического реализма — Ганс Рудольф Гигер. Фильм получил «Оскара» за лучшие спецэффекты и при бюджете в 11 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 109 миллионов долларов.

Впоследствии было снято три сиквела и два приквела «Чужого», два кроссовера, где Чужому противостоял ещё один культовый инопланетный монстр — Хищник, а вышедшая в 2024 году картина «Чужой: Ромул» рассказывала о событиях, которые хронологически происходили между первой и второй частью, но с совершенно другими героями. В 2006 году оригинальный «Чужой» вошёл в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

© Twentieth Century-Fox Productions

9. «Изгоняющий дьявола» (1973 год)

Картина Уильяма Фридкина, вышедшая в 1973 году, положила начало новой разновидности хорроров: фильм ужасов, в котором дьявольской силе противостоят религиозные деятели. В основу сюжета лёг роман американского писателя Уильяма Питера Блэтти «Экзорцист» (1971).

12-летняя Риган (Линда Блэр), дочь актрисы Крис Макнил (Эллен Бёрстин), ведёт себя странно и пугающе: сквернословит, может передвигать предметы силой мысли или взбежать по-паучьи вверх по лестнице задом наперед. Врачи считают, что у девочки психическое расстройство, но священник Дэмиен Каррас (Джейсон Миллер) предполагает, что Риган одержима демоном. Вместе с другим священнослужителем, отцом Меррином (Макс фон Сюдов), Каррас проводит обряд экзорцизма — изгнания дьявола. Во время обряда с девочкой происходят ужасные вещи: её тошнит зелёной жижей, она сквернословит и лает, швыряется вещами, поднимается в воздух, её голова поворачивается на 360 градусов.

«Изгоняющий дьявола» претендовал на «Оскар» в 10 номинациях и получил две позолоченные статуэтки — за лучший звук и лучший адаптированный сценарий. Кроме того, фильм стал первым хоррором, номинированным на эту премию как лучший фильм. По данным Box Office Mojo, картина заработала свыше 430 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 11 миллионов долларов. Хоррор был внесён Библиотекой Конгресса США в Национальный реестр фильмов и вошёл в топ-3 списка «100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет» по версии Американского института кино. Впоследствии было снято три сиквела и два приквела фильма, а также телесериал, продлившийся два сезона.

© Hoya Productions

10. «Зловещие мертвецы» (1981 год)

Пятеро друзей приезжают отдохнуть в домик в лесной глуши. В подвале хижины они обнаруживают загадочную книгу и аудиозаписи, сделанные предыдущим жильцом, археологом Рэймондом Ноуби. В этих записях он рассказывает, что обнаружил древнюю Книгу мёртвых, написанную кровью, и зачитывает из неё заклинание. Оно пробуждает духа зла, который вселяется в одну из девушек. Она наносит увечья остальным друзьям, и они превращаются в кровожадных монстров с белёсыми глазами. Единственный оставшийся в живых герой Эш (Брюс Кэмпбелл) вынужден противостоять чудовищам.

Дебютный фильм режиссёра Сэма Рэйми был снят за 375 тысяч долларов и пугал не столько спецэффектами, сколько зловещей атмосферой: действие происходило ночью в глухом лесу, качели на веранде хижины сами начинали раскачиваться, часы в доме останавливались, ветви деревьев разбивали окно, а чучела животных на стенах принимались хохотать вместе с превратившимися в зловещих мертвецов героями. По данным Box Office Mojo, картина заработала в американском прокате 2,4 миллиона долларов, что почти в семь раз превысило её бюджет. Хоррор получил четыре сиквела, а в 2013 году режиссёр Феде Альварес снял ремейк картины.

© Renaissance Pictures

11. «Сияние» (1980 год)

Писатель Джек Торранс (Джек Николсон), алкоголик в завязке, устраивается в расположенный высоко в горах отель «Оверлук» смотрителем на зимний сезон: в гостинице в это время нет постояльцев, и Джек сможет совмещать работу с написанием книги. Вместе с ним в отель приезжают его жена Вэнди (Шэрил Дюваль) и маленький сын Дэнни (Дэнни Ллойд). У «Оверлука» не слишком хорошая репутация: один из предыдущих смотрителей сошёл с ума и убил жену и двух дочерей.

Дэнни, обладающему даром телепатии, мерещатся то литры крови, хлещущие из кабинок лифта, то призраки убиенных сестёр. Джек постепенно сходит в заточении с ума. Писателю является призрак предыдущего смотрителя и рассказывает, что его жена и дочери были не убиты, а наказаны за неповиновение и нежелание оставаться в отеле. Призрак намекает, что Джеку тоже стоит приструнить супругу. Что главный герой и делает, предварительно вооружившись топором.

Хоррор режиссёра Стэнли Кубрика был снят по одноимённому роману мастера ужасов Стивена Кинга и вышел в прокат в 1980 году. «Сияние» оказалось коммерчески успешным: по данным Box Office Mojo, при бюджете в 19 миллионов долларов хоррор собрал в мировом прокате 48 миллионов долларов. Картина вошла в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США и в список «100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет» Американского института кино. В 2018 году «Сияние» возглавило топ-100 самых страшных фильмов ужасов в истории по версии кинопортала IndieWire.

© Warner Bros. Pictures

12. «Полтергейст» (1982 год)

В загородном доме семейства Фрилингов происходят странные и страшные явления. Сначала младшая дочь Кэрол Энн (Хизер О'Рурк) разговаривает с телевизором, после чего в доме происходит землетрясение, а девочка произносит загадочную фразу «Они здесь». Затем мебель начинает сама по себе двигаться, столовое серебро гнётся, посуда разбивается, ночью ветви дерева разбивают окно и вытаскивают наружу среднего сына Фрилингов Робби (Оливер Робинс), а Кэрол Энн затягивает в портал в шкафу. Родители, Стивен и Дайана Фрилинги (Крейг Т. Нельсон и Джобет Уильямс), приглашают команду парапсихологов для расследования. Параллельно Стивен выясняет, что их дом был построен на месте бывшего кладбища.

Хоррор Тоуба Хоупа вышел в 1982 году и задал новое направление в жанре, обратившись к теме паранормальной активности. Продюсером картины стал Стивен Спилберг. Картина с бюджетом в 10,7 миллиона долларов, по данным Box Office Mojo, заработала в американском прокате свыше 76 миллионов долларов. «Полтергейст» получил три номинации на «Оскар»: за лучший монтаж звука, лучшие спецэффекты и лучший оригинальный саундтрек. Впоследствии было снято два сиквела картины, а в 2015 году вышел её ремейк с Сэмом Роуэллом в главной роли.

© Metro-Goldwyn-Mayer

13. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999 год)

Три студента-кинематографиста — Хезер (Хезер Донахью), Майкл (Майкл С. Уильямс) и Джошуа (Джошуа Леонард) — бесследно исчезают в лесу штата Мэриленд около городка Бёркитсвиль. Они отправились в этот город, чтобы снять на основе интервью с местными жителями документальный фильм о ведьме из Блэр. Согласно легенде, она жила в XVIII веке и по её приказу местный житель Растин Парр похищал и убивал детей. Через год после исчезновения студентов найдены плёнки с их записями, свидетельствующие, что кинематографисты заблудились в лесу и сами стали жертвами ведьмы.

Бюджет картины режиссёров Дэниела Мирика и Эдуардо Санчеса составил, согласно данным Box Office Mojo, 60 тысяч долларов, а сборы в мировом кинопрокате — 248,6 миллиона долларов. На Каннском кинофестивале «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» получил награду в категории «Специальная премия молодёжи». Новаторство хоррора состояло в том, что он был снят на любительские кинокамеры и смонтирован в виде документального фильма из якобы найденных видеоматериалов пропавших студентов. Этот приём «найденной плёнки» позднее использовали режиссёры хорроров «Паранормальное явление» и «Монстро». Позднее вышло два сиквела картины.

© Haxan Films

14. «Звонок» (1998 год)

Журналистка Рэйко Асакава (Нанако Мацусима) расследует серию загадочных смертей. По слухам, все погибшие сначала смотрели некую видеозапись, после чего получали телефонный звонок и через семь дней умирали. Одной из жертв становится племянница журналистки. Асакава просматривает плёнку, на которой содержатся не связанные между собой чёрно-белые кадры: ночное небо, отражение женщины в зеркале, ползающие люди и заброшенный колодец в лесу. Когда видео заканчивается, в комнате звонит телефон. Подняв трубку, журналистка слышит жуткие скрежещущие звуки, теперь Асакава тоже в опасности, и ей нужно узнать тайну плёнки. Журналистка привлекает к расследованию своего бывшего мужа Рюдзи (Хироюки Санада).

Вместе они узнают историю девушки Садако, способной убивать силой мысли и брошенной умирать в колодце.

Японский хоррор режиссёра Хидео Накаты вышел в 1998 году и оказался успешным в международном прокате. Фильм был снят в мрачных тонах, действие сопровождалось тревожной музыкой, а атмосфера ужаса нагнеталась постепенно. Сцена, в которой призрак Садако вылезал из колодца, леденила кровь. В 2010 году британское издание The Guardian включило японский «Звонок» в топ-25 самых страшных фильмов ужасов всех времён — картина заняла в списке 12-е место. В 2002 году режиссёр Гор Вербински снял голливудский ремейк «Звонка» с Наоми Уоттс в главной роли. Хоррор задал моду на ремейки японских ужастиков: после него в Голливуде были пересняты «Проклятие» Такаси Симидзу и «Тёмные воды» того же Хидео Накаты.

© Asmik Ace Entertainment

15. «Сайлент Хилл» (2006 год)

Шэрон (Джодель Ферланд), приёмная дочь главной героини Роуз (Рада Митчелл), страдает лунатизмом. Во время приступов она всё время повторяет название города Сайлент Хилл. Роуз решает отвезти дочь в это место, но на въезде в город попадает в аварию. Шэрон исчезает, и приёмная мать отправляется искать её на улицах города. Сайлент Хилл между тем выглядит крайне недружелюбным: с небес падает пепел, здания разрушены, а с наступлением темноты раздаётся тревожный вой сирены.

Канадско-французская экранизация одноимённой компьютерной игры была снята французским режиссёром Кристофом Ганом и вышла в прокат в 2006 году.

Фильм поражал не только обилием жестоких сцен, но и богатыми визуальными решениями, например монстрами Сайлент Хилла — Тёмными медсёстрами, Пирамидоголовым, Безруким. Но эти чудовища меркли перед жестокостью главной злодейки — религиозной фанатички Кристабеллы (Элис Криге), готовой отправлять в огонь малолетних детей, чтобы духовно очистить их. Картина с бюджетом в 50 миллионов долларов заработала в мировом прокате 100 миллионов долларов. В 2012 году вышел сиквел картины.

© Davis-Films

16. «Паранормальное явление» (2007 год)

Американский хоррор израильского режиссёра Орена Пели рассказывает о двух молодых людях — Мике (Мика Слот) и Кэти (Кэти Ферезстон), живущих в загородном доме. По словам Кэти, её с детства преследует некий призрак, и Мика решает установить в спальне видеокамеру, чтобы фиксировать происходящее. Записи показывают, что в доме творится что-то неладное: то ключи окажутся не там, где их оставила хозяйка, то дверь приоткрывается сама по себе. Приглашённый экстрасенс Фредрикс (Марк Фредрикс) считает, что девушку преследует не безобидный призрак, а настоящий демон.

У «Паранормального явления» интересная прокатная история: впервые хоррор, снятый Пели за 15 тысяч долларов, был показан на кинофестивале фильмов ужасов Screamfest в 2007 году. В январе 2008 года картина демонстрировалась на кинофестивале в Сандэнсе, после чего права на неё выкупила студия Paramount Pictures. Боссы студии решили снять другую концовку, с которой «Паранормальное явление» вышло в прокат (спойлер — и оригинальный, и альтернативный финалы далеки от хеппи-энда). В итоге малобюджетный хоррор, в котором используется приём найденной плёнки, заработал в мировом прокате свыше 193 миллионов долларов и превратился во франшизу. На сегодня вышло семь частей «Паранормального явления».

© Blumhouse Productions

17. «Заклятие» (2013 год)

Действие хоррора разворачивается в 1971 году. Супруги Эд и Лоррейн Уоррены (Патрик Уилсон и Вера Фармига) — детективы, занимающиеся паранормальными явлениями. Они приезжают в дом семьи Перрон, в котором творятся пугающие вещи: дочек кто-то хватает за ноги, у матери семейства на теле обнаруживаются синяки, одна из девочек страдает лунатизмом, по ночам в помещении падает температура и отвратительно пахнет. Детективы выясняют: раньше в доме жила ведьма Батшиба, которая принесла своего ребёнка в жертву дьяволу, а затем прокляла всех, кто будет владеть после неё этой землёй, и повесилась. Теперь Уорренам нужно избавить от проклятия дом и его несчастных владельцев.

«Заклятие» режиссёра Джеймса Вана вышло в 2013 году и стало кассовым суперхитом. По данным Box Office Mojo, хоррор с бюджетом в 20 миллионов долларов заработал в мировом прокате свыше 320 миллионов долларов. Позднее картина разрослась во франшизу: вышло ещё две части самого «Заклятия», две части спин-оффа «Проклятие Аннабель» о появившейся в оригинальном фильме дьявольской кукле и спин-оффы «Проклятие монахини» и «Проклятие монахини — 2», чьи сюжеты косвенно связаны с «Заклятием».

© New Line Cinema

18. «Реинкарнация» (2018 год)

Семейство Грэхем — жена Энни (Тони Коллетт), муж Стив (Гэбриель Бирн), сын Питер (Алекс Вулфф) и дочь Чарли (Милли Шапиро) — хоронит бабушку Эллен, мать Энни. Ночью кто-то оскверняет бабушкину могилу, а тело Эллен пропадает. После этого с семьёй начинает твориться чертовщина: сначала в результате несчастного случая умирает Чарли, потом дух девочки появляется в доме и принимается изводить виновного в смертельном инциденте старшего брата. Пытаясь понять, в чём дело, Энни находит записи своей матери. В них упоминается демон Пеймон, который вселяется в тела уязвимых мужчин.

«Реинкарнация», вышедшая в 2018 году, стала режиссёрским дебютом Ари Астера. При бюджете в 10 миллионов долларов её мировые сборы превысили 87 миллионов долларов. В 2019 году Астер получил премию «Сатурн», вручаемую американской Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, за режиссёрский прорыв.

© Palm-Star Entertainment

19. «Синистер» (2012 год)

Писатель Эллисон Освальт (Итан Хоук) вместе с семьёй переезжает в новый дом. У дома плохая репутация: год назад здесь была убита другая семья, включая детей, а один ребёнок пропал. Писатель находит киноплёнки, благодаря которым понимает: убитых семей было несколько. На одной из записей Эллисон видит странный знак и выясняет, что это символ древнего демона Багула, питающегося душами детей. Сын писателя Тревор тем временем страдает от ночных кошмаров, а дочь Эшли рисует сцены убийств.

«Синистер» режиссёра Скотта Дерриксона вышел в прокат в 2012 году. Малобюджетная картина, снятая всего за 3 миллиона долларов, заработала в мировом прокате свыше 82 миллионов долларов. Хоррор ужасал не только сценами смерти, но и ощущением полной безнадёжности, остававшимся после просмотра концовки. В 2020 году британская исследовательская компания Broadbandchoices провела эксперимент. 50 участникам разных возрастов показали 50 хорроров, получивших высокие рейтинги на разных платформах, вроде Rotten Tomatoes и IMDB, и измерили во время просмотров сердцебиение зрителей. При просмотре «Синистера» пульс у участников эксперимента поднимался до 86 ударов в минуту, что было на треть выше среднего показателя и выше, чем при просмотре других хорроров, например «Заклятия», «Реинкарнации» или «Оно». На основании этого эксперты компании назвали «Синистер» самым страшным фильмом ужасов из когда-либо снятых.

© Blumhouse Productions

20. «Оно» (2017 год)

Первая часть экранизации одноимённого романа Стивена Кинга начинается с того, что сидящий в канализации клоун Пеннивайз (Билл Скарсгард) отрывает руку шестилетнему мальчику, а затем тащит его за собой во тьму. Несчастный ребёнок — брат одного из участников Клуба неудачников, семи друзей-подростков, которых травят в школе. Вскоре Пеннивайз начинает приходить к каждому из них, вытаскивая наружу потаённые страхи героев (например, один из подростков заново переживает момент, когда сгорели его родители). Друзья выясняют, что дети в их маленьком провинциальном городке пропадали десятилетиями, и решают расправиться с чудовищным клоуном.

«Оно», вышедшее в прокат в 2017 году, стало коммерческим суперхитом: при бюджете в 35 миллионов долларов картина режиссёра Энди Мускетти собрала в мировом прокате свыше 704 миллионов долларов. По данным журнала Forbes, фильм стал самой кассовой экранизацией произведений Стивена Кинга даже с учётом инфляции, обойдя предыдущего рекордсмена — «Сияние». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм ужасов получил «рейтинг свежести» 85%. Вышедшая в 2019 году вторая часть, в которой повзрослевшие герои возвращались в родной город, чтобы разделаться с Пеннивайзом окончательно, уже не пользовалась таким коммерческим успехом. При бюджете в 79 миллионов долларов она заработала в мировом прокате 473 миллиона долларов.

© New Line Cinema

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