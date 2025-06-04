Сваха Дакота Джонсон и балерина Ана де Армас: что смотреть в июне

В спин-оффе «Джона Уика» Ана де Армас будет мстить врагам, а Дакота Джонсон в «Материалистке» — выбирать между Педро Паскалем и Крисом Эвансом. Том Хиддлстон сыграл в экранизации произведения Стивена Кинга «Жизнь Чака», а Мейси Уильямс — в комедийном триллере «Как стать миллионером». «Рамблер» рассказывает о главных кинопремьерах июня.

© A24, Рамблер

«Балерина»

Экшен-триллер «Балерина» — многообещающий спин-офф к кинофраншизе «Джон Уик» с Аной де Армас.

Главная героиня — балерина Ева Макарро, которая одержима местью. Она намерена найти виновных в смерти родителей и вступает в группировку «Руска Рома». В процессе розысков Ева встретит много противников и возможных сторонников, одним из которых станет Джон Уик (Киану Ривз) — легендарный киллер, известный в преступном мире под псевдонимом Баба-яга.

Главным антагонистом фильма стал Канцлер в исполнении Гэбриела Бирна. Актёр перевоплотился в харизматичного и опасного главу общества наёмных убийц. Их база находится в горах, а чтобы добраться до неё, главной героине придётся потрудиться. Балерину ждут множество впечатляющих драк и столкновений.

Также в картине сыграли Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Норман Ридус и другие.

Фильм выйдет в прокат 5 июня.

© Lionsgate

«Гадкая сестра»

Фильм «Гадкая сестра» основан на сюжете знаменитой сказки «Золушка» в мрачной версии братьев Гримм, когда старшая сводная сестра отрезала себе пальцы на ногах, чтобы туфелька оказалась ей впору. В прочтении режиссёра Эмили Блихфельдт получился настоящий «бьюти-хоррор».

Главной героиней истории становится Эльвира, готовая на всё, чтобы обойти сестру-красавицу. В фильме речь идёт вовсе не о диснеевских принцессах. По своей жестокости и кровожадности проект близок к картинам канадского режиссёра Дэвида Кроненберга («Муха», «Умереть во имя», «Паук»).

Блихфельдт исследует, насколько массовая культура влияет на самооценку зрителей. Она очень натуралистично показывает внешние метаморфозы главной героини и иронизирует над желанием людей достичь канонов красоты. В картине есть элементы слэшера, зомби-фильма, комедии и драмы.

Главные роли сыграли Леа Мюрен, Теа Софье Лок Несс, Ане Даль Торп.

Фильм выйдет в прокат 5 июня.

© Lava Films

«Жизнь Чака»

Режиссёр Майк Флэнаган экранизировал рассказ Стивена Кинга «Жизнь Чака». Главную роль в фильме сыграл Том Хиддлстон.

Флэнаган адаптировал историю, в которой перспектива апокалипсиса вызывает у героев не отчаяние и панику, а противоречивые чувства светлой грусти и благодарности.

Хиддлстон, Джейкоб Тремблей и Бенджамин Паяк играют одного героя Чарли «Чака» Кранца на трёх этапах его жизни. За временем взросления персонажа интересно наблюдать, поскольку актёры по-разному показывают эволюцию Чака.

«В том, как это изобразил Кинг, нет никакого ощущения ужаса. Даже когда кажется, что приближается конец света, люди стараются заглянуть вглубь себя, тянутся к своему прошлому, вспоминая любимых, которые когда-то покинули их жизнь по той или иной причине. Незнакомцы вдруг начинают открытый разговор, не испытывая страха или стеснения», — говорит Флэнаган, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы прокатчиков.

Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, где она получила главную награду — приз зрительских симпатий.

Фильм выйдет в прокат 5 июня.

© Intrepid Pictures

«Как стать миллионером»

Комедийный триллер «Как стать миллионером» основан на реальных событиях и будет интересен всем, кто хоть раз смотрел это телешоу.

Действие происходит в мае 1984 года, когда главный герой Майкл проходит отбор в программу «Как стать миллионером». Он идеальный участник: простой работяга, для которого попасть на любимое телешоу — мечта всей жизни. Неожиданно для всех он проходит все испытания и попадает в финал конкурса. Теперь он претендует на рекордный за всю историю телевизионных игр выигрыш, чем ставит программу под угрозу банкротства.

Организаторы шоу, удивлённые неожиданной удачливостью Майкла, подозревают его в мошенничестве и пытаются раскрыть его истинные мотивы. Но Майкл не просто счастливчик или аферист. Он на самом деле бросил вызов системе ТВ-игр и сделал эфир шоу Press Your Luck 1984 года легендарным выпуском с самым большим выигрышем в истории американского ТВ. В итоге герой Майкл получил более 110 тысяч долларов.

Главные роли в картине исполнили Уолтон Гоггинс, обладатель «Золотого глобуса» Пол Уолтер Хаузер и Мэйси Уильямс.

Фильм выйдет в прокат 12 июня.

© Fabula

«Материалистка»

Постановщица хита «Прошлые жизни» Селин Сон сняла романтическую комедию. В фильме «Материалистка» Дакота Джонсон окажется в любовном треугольнике с Педро Паскалем и Крисом Эвансом.

Её героиня — целеустремлённая и уверенная Люси. Девушка — профессиональный брачный агент в Нью-Йорке. Она решает любые вопросы клиентов — от того, как получить мэтч в приложении для знакомств, до предложения руки и сердца. При этом сама Люси — убеждённая холостячка.

Но однажды в жизни героини появляются сразу два мужчины — обаятельный и практически идеальный парень Гарри и совсем не идеальный бывший бойфренд Джон. Опытная сваха окажется на перепутье и попытается найти своего идеального мужчину.

Источником вдохновения для сценария стала личная история режиссёра. В начале своей карьеры Селин Сон подрабатывала брачным агентом на Манхэттене. «За эти шесть месяцев я узнала о людях больше, чем за всю свою жизнь. Я знала больше, чем их психотерапевты, потому что они были готовы откровенно и объективно рассказывать мне о своих сердечных желаниях», — признаётся Сон, которую цитируют прокатчики.

Фильм выйдет в прокат 19 июня.

© A24

«Шпионская свадьба»

Комедийный экшен «Шпионская свадьба» с Ребел Уилсон с юмором расскажет о бракосочетании тайного агента.

Главная героиня агент Сэм едет на экзотический остров, чтобы выступить в роли подружки невесты. Но есть нюанс: за Сэм охотится вся мировая преступность. В итоге торжество отменяют вооруженные наёмники, решившие взять гостей в заложники. А агенту Сэм вместо отдыха придётся взяться за работу.

«Ребел Уилсон — настоящий гений комедии. Мы плотно работали с ней не только на съёмочной площадке, но и во время написания сценария и подготовки к съёмкам. Надеюсь, нам удалось сделать классный комедийный экшен», — отмечает режиссёр Саймон Уэст, которого цитируют прокатчики.

Фильм выйдет в прокат 26 июня.

© Balcony 9 Productions

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