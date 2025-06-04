«Зона интересов»: как фильм про семью коменданта Освенцима показывает зло

В конце мая в российский прокат вышла военная драма «Зона интересов» Джонатана Глейзера про семью коменданта Освенцима, которая живёт мирной жизнью по другую сторону забора концлагеря. Картина выиграла Гран-при на Каннском кинофестивале и получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2024 году. Автор «Рамблера» рассказывает, как режиссёр исследует тему банальности зла в своей последней картине.

© A24, Extreme Emotions, Film4, House Productions, JW Films

Рудольф Хёсс (Кристиан Фридель) работает комендантом комплекса концентрационных лагерей в Освенциме (другое название — Аушвиц) — самого крупного из лагерей смерти. Он с женой Хедвиг (Сандра Хюллер) и пятью детьми живёт в красивом доме с бассейном и садом, в котором растут клумбы цветов, виноград и есть грядки с овощами. Прямо за высоким забором от их прекрасного дома располагается лагерь смерти. Часто оттуда доносятся крики, лай собак и выстрелы, а по ночам видно, как идёт дым из трубы крематория. Впрочем, семья пытается жить как ни в чём не бывало. Принимает гостей, ездит купаться на речку, празднует день рождения отца семейства. По утрам старшие дети отправляются в школу, а глава семейства — на работу за стену, которая отделяет их райский уголок от лагерного ада. Камера не следует за Хёссом: зритель и так знает, что происходит за стеной. Фильм делает центром повествования быт главных героев.

© A24, Extreme Emotions, Film4, House Productions, JW Films

Картина «Зона интересов» основана на одноимённом романе английского писателя Мартина Эмиса. Автор создавал своих персонажей, опираясь на реальные исторические фигуры — командира концентрационного лагеря Рудольфа Хёсса и его жену Хедвиг, — но изменил их имена. Режиссёр и сценарист Джонатан Глейзер, по сути, сделал вольную экранизацию книги. Он оставил от неё только название, место действия и главных персонажей. В своей картине постановщик убирает вымышленную романтическую линию между женой коменданта и офицером лагеря, обращается к реальным фигурам и показывает, как строился их быт в доме, за забором которого располагался лагерь смерти.

Ещё одно важное изменение: Глейзер принципиально меняет способ изображения. Эмис делегировал повествование трём персонажам-рассказчикам, каждый из которых со своей точки зрения оценивал и в собственной манере излагал происходящие события. Глейзер, напротив, прячется под маской объективного и беспристрастного наблюдателя. В фильме много общих и статичных планов, благодаря которым режиссёр создаёт эффект подглядывания — словно смотришь на героев с помощью камер видеонаблюдения. В ключевых моментах повествования Глейзер и вовсе заливает экран одним цветом (чёрным, белым или красным), а в некоторых ночных сценах использует камеру тепловизора.

Ещё один приём, который использует постановщик, — резкие композиционные переходы. Иногда рассказ отвлекается от истории Хёссов и смещается на почти бессловесные эпизоды с юной участницей польского сопротивления Александрой Быстронь-Колодзейчик, которая ночами оставляла еду для узников Освенцима. А ещё на — штандартенфюрера СС Герхарда Маурера, который руководил принудительным трудом заключённых. Эти молчаливые сцены оказывают сильное эмоциональное впечатление на зрителей.

© A24, Extreme Emotions, Film4, House Productions, JW Films

Фильм построен на противопоставлении происходящего по одну и другую сторону стены концлагеря, обыденности и кошмара, высказанного и невысказанного. В драматическом напряжении между этими полюсами, а не в событийных линиях персонажей, и разворачивается подлинный сюжет картины.

В своей работе Глейзер исследует банальность зла и расчеловечивание людей в условиях войны. Хёсс не просто «делает свою работу», он и его семья на самом деле прекрасно осознают происходящее, и в этом их трагедия. Они мысленно пытаются отделить себя от зла, которое совершают, закрыть на него глаза и воспринимать происходящее как обыденность. Но периодически их накрывают эмоции, у них проявляется невротическое расстройство.

Хедвиг с гордостью показывает приехавшей в гости матери сад, разбитый рядом с лагерной стеной, и изо всех сил делает вид, будто это самая обычная вещь на свете. Впрочем, стена ей не нравится, поэтому героиня посадила вдоль неё виноград, который когда-нибудь вырастет и, как она хочет надеяться, скроет за собой свидетельство зла. Ей не удаётся убедить свою мать «в нормальности» происходящего, и та поспешно сбегает. Рудольф — молчаливый человек с холодным и отстранённым взглядом. Кажется, он давно уже редуцировал себя до состояния механизма, который просто выполняет положенные функции: коменданта, заботливого мужа, любящего отца. Иначе невозможно выжить и не потерять рассудок. Яркие эмоции у Хёсса проявляются лишь однажды — когда в реке, где купаются его дети, он замечает сброшенный из лагерных печей пепел с человеческими останками.

Когда шестилетний сын Хёссов Ханс-Юрген слышит из-за забора приказ утопить провинившегося заключённого, испуганно шепчет как заклинание: «Больше так не делай». В своём воображении он пытается переиграть услышанное на свой лад и адаптировать для своей психики.

© A24, Extreme Emotions, Film4, House Productions, JW Films

«Зону интересов» можно упрекнуть в радикально формалистском подходе к предмету. Но отказ от традиционного повествования фильмов о холокосте позволяет британскому режиссёру обойтись без мелодраматических клише, взять узкую и специфическую тему «банализации зла» и исчерпывающе её исследовать. Если судить каждого художника с точки зрения тех правил и координат, которые он сам себе задаёт, фильм Глейзера предстает хирургически точной и, по сути, безупречной работой.

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