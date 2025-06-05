Красота требует жертв: боди-хоррор «Гадкая сестра» о старшей сестре Золушки

С 5 июня в российском прокате можно посмотреть фантастическую драму «Гадкая сестра». Фильм переосмысливает известную сказку о Золушке братьев Гримм. Только на этот раз в центре внимания старшая сводная сестра Золушки, которая готова пойти на свои и чужие жертвы ради красоты. «Рамблер» рассказывает, как норвежский режиссёр-дебютант Эмили Блихфельдт переворачивает знакомый сюжет с ног на голову.

© Mer Film; Lava Films; Motor; Zentropa

Ребекка (Ане Даль Торп) выходит замуж за вдовца-аристократа, чтобы поправить своё финансовое положение. Вместе со своими двумя дочерьми Эльвирой (Леа Мюрен) и Альмой (Фло Фагерли) она переезжает в его дом в королевстве Шведляндия. Но насладиться семейным счастьем не удаётся — довольно скоро мужчина умирает. Его дочь от первого брака, красавица Агнес (Теа Софье Лок Несс), впадает в немилость новых родственников, да она и сама не рада, что придётся делить кров с новоиспечённой мачехой и её детьми.

© Mer Film; Lava Films; Motor; Zentropa

План Ребекки решить свои финансовые трудности терпит фиаско. Её покойный муж погряз в долгах, и теперь вдове придётся нести его ношу. Исправить положение она снова решает с помощью брака — только на этот раз невестой станет её старшая дочь Эльвира. Альма ещё слишком мала для замужества, а падчерица не вызывает у неё доверия. Потенциальным супругом становится местный принц Юлиан (Исак Калмрот), который устраивает бал, чтобы выбрать себе жену.

Старшая дочь Ребекки с упоением читает романтические сказки, любит вкусные булочки и мечтает выйти замуж за прекрасного принца. Она носит брекеты и не принимает свою внешность, считая себя толстой и некрасивой. А на фоне с Агнес и вовсе чувствует себя гадким утёнком. Чтобы добиться расположения принца, она соглашается на предложение заботливой мамы (которая тоже считает свою дочь дурнушкой и готова отдать последние деньги на исправление её недостатков) пройти болезненные и даже опасные для жизни бьюти-процедуры. Например, девушка без наркоза и обезболивающих делает ринопластику у местного хирурга, пришивает накладные ресницы, идёт учиться этикету и бальным танцам в школу благородных девиц, директриса которой постоянно травит её за внешний вид. А ещё принимает капсулу с червём-паразитом, чтобы похудеть. «Я буду есть что угодно, но при этом всё равно похудею!» — с радостью декламирует героиня родной сестре.

© Mer Film; Lava Films; Motor; Zentropa

«Гадкая сестра» — полнометражный дебют норвежской постановщицы Эмили Блихфельдт. Мировая премьера картины состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в январе 2025 года, позже фильм показали и на Берлинском кинофестивале. Как и в нашумевшем боди-хорроре «Субстанция» Корали Фаржа, Блихфельдт во всех подробностях показывает жуткие физиологические трансформации, на которые готовы пойти женщины, чтобы соответствовать недостижимым и весьма относительным стандартам красоты. Главная героиня, по сути как и многие женщины в реальном мире, страдает от внешнего давления: люди со стороны негласно диктуют, как ей нужно выглядеть и ради чего.

Смотреть «Гадкую сестру» временами трудно. Когда на экране показывают сцены хирургических операций и то, как Эльвира избавляется от червя-паразита, хочется закрыть глаза руками. В отличие от той же «Субстанции», интонация картины куда более серьёзная. Здесь нет места сатире, никто не оспаривает власть патриархата и заданные им правила в отношении идеальной женской красоты. В мире «Гадкой сестры» «женщина — не человек», поэтому мужчинам всё дозволено. Они выбирают себе невесту на балу-ярмарке и рассуждают о выборе сексуальных партнёрш в ключе «объезженных кобыл». А женщины вместо того, чтобы объединиться и поддержать друг друга, воюют между собой.

© Mer Film; Lava Films; Motor; Zentropa

Серьёзный тон повествования в фильме Блихфельдт — по сути, слабое место картины. Режиссёр не пытается облегчить мрачную атмосферу, в которой пребывают Эльвира и Агнес, а ещё больше сгущает краски. Помимо извращённой телесности (в духе режиссёра и одного из основоположников жанра боди-хоррор Дэвида Кроненберга), в кадре много эротического контекста, который не несёт никакой смысловой нагрузки. Золушка не мечтает о принце, а проникается любовью к местному конюху — их любовную сцену показали в деталях, но это вполне можно было опустить.

Более того, Блихфельдт возводит красоту в абсолют, она выдвигает предположение, что это единственное эффективное оружие в арсенале любой женщины. Навести мостик к современным реалиям автору при этом не удаётся. Сказочный антураж и крайне жестокое обращение с собственным телом не позволяет зрителю соотнести происходящее даже условно с действительностью.

© Mer Film; Lava Films; Motor; Zentropa

Сказать, что фантастическая сказка с новыми акцентами выглядит слабее классики, конечно, нельзя. Да и сравнивать фильм с произведением братьев Гримм (даже в оригинальной мрачной версии без цензуры) тоже будет неуместно. В оригинале Золушку травили из зависти, а в версии Блихфельдт — это девушка, которая сознательно (и довольно умело) использует природную красоту ради обретения социального статуса. Здесь соревновательный дух сестёр обретает совершенно другую, прагматичную коннотацию.

Это наглядная история о том, к чему можно прийти, если следовать не своим, а чужим желаниям. Пусть финал «Гадкой сестры» и подводит нас к очень поверхностным выводам. Плюс картины — её хронометраж, благодаря которому не успеваешь заскучать.

Не только боди-хоррор, что смотреть после «Субстанции»