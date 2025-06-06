«Жизнь Чака»: трогательная драма о конце света с Томом Хиддлстоном

В российском прокате идет фильм «Жизнь Чака» — экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга. Режиссером адаптации выступил Майк Флэнаган («Доктор Сон» и «Игра Джералда») — один из самых самобытных хоррормейкеров современности, а главную роль исполнил Том Хиддлстон (исполнитель роли Тора в марловской франшизе «Мстители»). Картина удостоилась главной награды на 49-м Международном кинофестивале в Торонто в 2024 году. «Рамблер» рассказывает, стоит ли смотреть драму о маленьком человек от мастеров ужасов.

© Intrepid Pictures

Повествование фильма, как и оригинальный рассказ, поделено на три акта и начинается с его кульминации — конца света. В финальной по хронологии и одновременно открывающей главе планета переживает многочисленные природные катаклизмы. Ежедневно новостные сводки сопровождаются сюжетами об очередном землетрясении, цунами, лесном пожаре. Полностью вымерли птицы, рыбы и даже пчелы. В Азии царит голод и эпидемия бубонной чумы. В это время учитель Марти (Чиветель Эджиофор) старается честно выполнять свою работу. На школьном собрании педагог пытается поговорить с родителями о падении успеваемости их детей. Но им плевать, какой средний балл у их отпрысков, когда мир стоит на пороге катастрофы. Всюду царит атмосфера обреченности и страха. Все поняли, что жить осталось недолго. Вопрос только в том, сколько будет длиться предсмертная агония? Неожиданно в городе, где живет Марти, появляются билборды с мужчиной в очках и офисном костюме — Чарльзом «Чаком» Кранцем (Том Хиддлстон), которого благодарят за 39 лет прекрасной службы. Кто такой Чарльз Кранц, за какую службу его благодарят и почему билборды появились в преддверии апокалипсиса, остается загадкой.

© Intrepid Pictures

Во второй главе появляется сам Чак — 39-летний банковский служащий в удобных туфлях, строгом костюме и голубой рубашке. Проходя мимо уличной барабанщицы, мужчина не может сдержаться и пускается в пляс. Фильм-катастрофа неожиданно уступает место мюзиклу. Герой Тома Хиддлстона на короткое время забывает о будничных проблемах, полностью отдаваясь такту, как персонажи старых музыкальных фильмов, на которых и вырос мужчина. В первой главе, которая закрывает кино, Чак предстает перед зрителями еще ребенком, который живет вместе с бабушкой и дедушкой (Марк Хэмилл), увлекается танцами и проявляет интерес к математике. На экране разворачивается трогательный роман взросления с первыми влюбленностями и поцелуями. От сцены к сцене меняются не только жанры, но и общая атмосфера фильма. Каждая из зарисовок воспринимается самостоятельной новеллой. Сюжетные арки постепенно складываются в единый пазл, подтверждая самые смелые зрительские догадки.

Ранее Майк Флэнаган уже экранизировал произведения Стивена Кинга «Игры Джералда» и «Доктор Сон». Но в этот раз признанный мастер ужасов снимает трогательную драму о маленьком человеке. Сложно говорить о фильме без спойлеров: сюжетообразующее событие картины — одновременно и главный твист. Но для внимательного зрителя сложный киноребус предстанет простой загадкой, ключики к которой режиссер аккуратно размещал на протяжении всего хронометража. Вот в первой главе появляются персонажи из третьей. Вот спонтаный танец рифмуется с нежными воспоминаниями из детства. А вот умирающего мужчину благодарят за чудесные 39 лет, проведенные на этой планете.

© Intrepid Pictures

Что изначально может показаться сложно устроенной и многоуровневой историей в духе «Внутренней империи» Дэвида Линча, на деле предстает конвенциональной и нежной драмой об умирающем человеке. В строчке «Я вмещаю множество» из поэмы Уолта Уитмена «Песнь о себе» аккумулирован весь сюжет фильма. За 39 лет Чак успел познакомиться со многими людьми и пережить массу как чудесных (школьный бал и первый поцелуй с возлюбленной), так и трагичных (смерть родителей и неродившейся сестренки) ситуаций. Простой офисный клерк стал целой вселенной для событий и людей из собственного прошлого. Его сознание — отдельный мир, который населяют люди, встречавшиеся Чаку на протяжении недолгой, но счастливой жизни. На смертном одре мужчина всё чаще утрачивает связь с реальностью, проваливаясь в сон. Вселенная внутри рушится, а рекламные билборды оказываются не карой небесной, а трогательной эпитафией.

Больше всего в картине увлекает даже не выстраивание общего нарратива, а отдельно взятые моменты из жизни Чака — почти поэзия повседневности. Не зря в фильме упоминается Уитмен — один из любимых поэтов режиссёра Джима Джармуша. Задушевные диалоги с дедом о математике, репетиции в школе или же танец с незнакомкой — из таких мелочей и состоит жизнь. Режиссер умело задействует различные эмоциональные регистры: от чувства тревоги и грусти в третьей главе до умиления и радости в первой.

© Intrepid Pictures

Флэнаган особенно чутко улавливает интонации кинговской прозы. «Жизнь Чака» предельно текстоцентрическая картина, большинство диалогов которой перенесены со страниц книги на экран без малейших потерь. Режиссер в очередной раз напоминает, что Кинг — не только признанный Король ужаса, но еще и автор духоподъемных произведений «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля». «Жизнь Чака» хочется поставить в один ряд с картинами Фрэнка Дарабонта, объединив их в единую трилогию о маленьких людях. Несмотря на грустный финал, он же начало, картина предстает духоподъемной драмой, после просмотра которой хочется пуститься в пляс рядом с уличным барабанщиком, попутно наслаждаясь каждой секундой отведенного на Земле времени. Человеческая жизнь чудесна сама по себе, и даже среднестатистический офисный служащий — целая вселенная.

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