Семейное кино, драма и комедия: новинки, которые покажут в Okko в июне

Первый летний месяц может похвастаться не только громкими новинками кинопроката, но и массой любопытных онлайн-релизов. Специально для тех, кто темному залу кинотеатра предпочитает уютный просмотр в домашних условиях, «Рамблер» составил подборку интересных фильмов, которые скоро появятся в онлайн-кинотеатре Okko.

© Yggdrazil Group; Cheyenne Federation; EuropaCorp; A24; Daydream Entertainment; Рамблер

Легенды наших предков

Премьера нового фильма Ивана Соснина («Пришелец», «Далекие близкие») состоялась в рамках 47-го ММКФ в этом году. А на недавно прошедшем международном фестивале детского кино и анимации «Медвежонок» картина удостоилась сразу трех наград («Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер») в секции «Почти взрослые». После научно-фантастической драмы «Пришелец» Соснин решил продолжить экспериментировать с жанрами и снял трогательное семейное фэнтези, основанное на сказках и легендах Урала. Несмотря на жанровый каркас, в фильме прослеживаются магистральные для постановщика темы: взаимоотношения отцов и детей и экоактивизм.

Антон (Александр Яценко) — журналист из Екатеринбурга, который по заданию редакции отправился в командировку в небольшую деревушку вблизи непроходимого леса. Его цель — вернуться с репортажем о пагубном влиянии завода на окружающую среду и здоровье местных жителей. Мужчина случайно узнает старинную легенду о владыке леса Нюлэсмурте (Антон Кузнецов).

© ID Production

По возвращении домой Антон начинает видеть и слышать мифическое существо, которое остро нуждается в помощи журналиста. Нюлэсмурт и члены его семьи, сестра Шишига (Наталья Павленкова) — хранительница рек и озер и старший брат Нёр-Ойка (Юрий Колокольников) — хозяин Уральских гор, находятся на грани вымирания. Если легенды о мифических существах будут забыты, то духи природы канут в небытие. Заручившись поддержкой дочери Миры (Александра Бабаскина), Антон запрыгивает в старое авто и колесит по всему Уралу в надежде собрать как можно больше легенд и спасти как можно больше мифических существ.

«Легенды наших предков» — умилительная экосказка, по настроению похожая на «Тайну Коко». За очаровательным и на первый взгляд простым сюжетом о помощи сказочным существам скрывается важное высказывание об утрате этнической идентичности малых народов и история взаимоотношений отцов и детей. Режиссер вновь снял трогательный фильм путешествие. Но, в отличие от «Далеких близких» и «Юга», персонажи теперь отправляются в путешествие не через всю страну, а только по Уралу. Но потенциал «Легенд» безграничен. В России еще столько мифов малых народов, которые нуждаются в спасении.

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Бабушка на миллион

Еще один трогательный фильм о нелегких отношениях внутри семьи. Для Пата Буннитипата «Бабушка на миллион» — полноценный режиссерский дебют. Картина стала национальным хитом: Таиланд даже выдвигал ее на соискание премии «Оскар». С заветной номинацией не сложилось, но это не помешало фильму влюбить в себя зрителей со всего мира.

В центре сюжета стоит история Эма (Путтхипонг Ассаратанакул). Юноша бросил учебу в университете, живет вместе с матерью и дни напролет проводит у монитора компьютера. Он мечтает стать успешным стримером. Однажды Эм узнает, что его кузина, ухаживающая за своим дедом, получила от него дом в наследство. В надежде унаследовать состояние парень решил перебраться к родной бабушке (Уша Сеамкхум), которой только что диагностировали рак.

© GDH 559

Постепенно непутевый юноша и впрямь проникается искренней любовью к пожилой даме, а изначальный план по вступлению в наследство спешно уступает место трогательным и хрупким взаимоотношениям бабушки и внука. «Бабушка на миллион» — практически образцовое драмеди, в котором дебютант смог продемонстрировать не только сложные отношения внутри семьи, но и историю превращения беспечного юнца в заботливого мужчину.

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Последний охотник на демонов

«Последний охотник на демонов» — экранизация популярной хоррор-игры Home Sweet Home, режиссерами которой выступили Стеффен Хакер («Инджениум») и Александер Кисль, дебютировавший в полнометражном кино. Ранее дуэт вместе трудился над короткометражными фильмами. Вышедшую в 2017 году игру часто сравнивали с культовой серией Resident Evil, поэтому киноадаптация была лишь вопросом времени.

© Yggdrazil Group

По сюжету в Бангкоке неожиданно открылись врата в ад. Местные жители сходят с ума, по улицам города разгуливают огромные кровожадные монстры, в это время полицейский Джейк (Уильям Моусли) пытается спасти жизнь собственной дочери (Тиа Тави). Для этого страж порядка спускается в чистилище и в одиночку противостоит целому выводку разношерстной нечисти — от летающих ведьм до зомби. Джейку придется спасти не только собственного ребенка, но и весь мир, ведь лишь он в силах закрыть портал в ад. Несмотря на прохладный прием как среди зрителей, так и среди критиков, «Последний охотник на демонов» может увлечь фанатов старомодных хорроров, в которых вооруженный пистолетом и парой колких фраз мужчина в одиночку противостоит всему адскому войску.

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Джун и Джон

В «Валериане и городе тысячи планет» Люк Бессон («Пятый элемент», «Леон») уже обращался к жанру романтической комедии. Но если в экранизации французского комикса взаимоотношения главных героев развивались на фоне расследования межпланетного заговора, то в случае с «Джун и Джоном» постановщик отказывается от фантастического жанра, и делает ставку на сумасбродную историю любви в духе «Бонни и Клайда». Картина была полностью снята на айфон. Но в случае с «Джун и Джоном» это не формалистский изыск, а скорее необходимость: производство проходило во время пандемии и арендовать тяжеловесное оборудование было практически невозможно.

© EuropaCorp

Офисный клерк Джон (Люк Стэнтон Эдди) с первого взгляда влюбился в розоволосую и чудаковатую Джун (Матильда Прайс) — классическую маниакальную девушку-мечту (manic pixie dream girl). Однажды Джун с пистолетом наперевес врывается в банк, где работает юноша, заставляет его выдать ей всё содержимое сейфа, а после предлагает отправиться с ней навстречу приключениям. Неожиданно вспыхнувшая любовь уносит героев вдаль от монотонной рутины.

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Сент-Экзюпери

В фильме аргентинского режиссера Пабло Агуэро («Акеларре», «Первый снег») основный фокус направлен на жизнь Антуана де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель) задолго до публикации «Маленького принца». 1930 год, до написания одной из самых вдохновляющих книг еще 12 лет. Сент-Экзюпери еще не сменил штурвал самолета на перо и чернила и пока служит пилотом в аргентинском филиале французской компании «Аэропосталь», которая занимается доставкой почты. Вместе со старшим товарищем Анри Гийомом (Венсаль Кассель) летчик доставляет корреспонденцию по опасному маршруту вблизи гор Анд. Однажды Анри пропадает над горами и перестает выходить на связь. Отважный Антуан отправляется в опасную миссию в надежде спасти друга.

© Cheyenne Federation

В основу фильма легла реальная история, произошедшая с Гийомом и Сент-Экзюпери в 1930 году. Но картина не стремится к документальной достоверности, скорее предстает художественным произведением по мотивам реальной истории. «Сент-Экзюпери» — трогательная фантазия о смелых летчиках, совершавших настоящие подвиги, ежедневно доставляя корреспонденцию по назначению. Несмотря на то, что «Маленький принц» напрямую так и не будет упомянут в фильме, в нём можно встретить массу намеков на самое знаменитое произведение автора. Любителям конвенциональных байопиков о великих писателях картина Агуэро не придется по душе, но для ценителей приключенческих фильмов «Сент-Экзюпери» может стать приятным сюрпризом. Помимо известных актеров, духоподъемной истории и горных пейзажей, в картине есть место еще и удачному юмору.

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Очи

«Очи» — еще одна очаровательная экосказка в нашей подборке. Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе 2025 года. Режиссером выступил дебютант Исайя Сэксон, который ранее снимал клипы для Бьорк и строил арт-деревню вместе с друзьями-художниками в Северной Калифорнии. «Очи» стали первым проектом студии А24, с которым они ступили на территорию семейного кино. Добродушная сказка о милых пушистых зверьках пропитана ностальгической атмосферой по приключенческим фильмам 1980-х в духе «Инопланетянина» и «Гремлинов».

© A24

Девочка Юри (Хелена Ценгель) живет на изолированном острове Карпатия. Местные побаиваются обитающих в лесах пушистых зверьков. Согласно легендам, очи убивают скот и терроризируют местных жителей на протяжении нескольких веков. Однажды Юри находит раненого детеныша очи и решает вызволить отбившегося от стаи зверька из ловушки и вернуть его домой. И без того опасное приключение осложняется тем, что отец Юри, старый военный Максим (Уиллем Дефо), считает пушистых обитателей леса своими главными врагами, из-за которых с ним случились все беды в жизни. В том числе и уход жены (Эмили Уотсон).

Пока Юри налаживает контакт с пушистым детенышем, вооруженный до зубов родитель идет по следам девочки в надежде уничтожить всю стаю диковинных животных. Но, чем он ближе к цели, тем сильнее осознает, что главными злодеями в этой истории стали именно люди, годами не дающие существам покоя, а не наоборот. «Очи» — чудесная сказка о важности диалога и заботе о ближнем и окружающем мире. Интонационно картина перекликается не только с «Инопланетянином» Стивена Спилберга, но и с «Охотой на дикарей» Тайки Вайтити. Поэтому если соскучились по милым историям взросления, то «Очи» — лучший компаньон для вечернего просмотра.

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Ровно в 4 после полудня

Режиссером криминального триллера выступил Сон Джон-у («Друг познается в беде», «Фильм ужасов»). Главные роли в картине исполнили О Даль-су («Олдбой», «Игра в кальмара»), Чан Ён-нам («Кооперация», «В паутине») и Ким Хон-пха («Инсайдеры», «Новый мир»). В основу картины лег роман «Катилинарии» бельгийской писательницы Амели Нотомб.

© Daydream Entertainment

В центре сюжета — история семейный пары, которая решила перебраться в загородный дом, подальше от городской суеты. Конвенциональная для большинства хоррор-фильмов завязка оказывается обманом, ведь вместо призраков и проклятого поместья пару будет поджидать дотошный сосед, ежедневно заявляющийся к ним в дом ровно в 16:00 и молча сидящий в кресле на протяжении двух часов. Со временем семейная пара начинает жить в постоянном страхе и напряжении.

Картина стала любопытным исследованием границ дозволенности в корейском обществе, традиционно славящемся национальной учтивостью и гостеприимством. Как долго можно оставаться культурным с незваным гостем? Что важнее — чтить национальные традиции или сохранять чувство собственного комфорта? Клаустрофобный триллер постепенно приобретает очертания философской притчи.

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