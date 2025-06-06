30-градусная жара в Москве и кинофестиваль в «Зарядье» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Сергей Бобылев/РИА Новости; Рамблер

На выходных в Москве ожидается жара до +30 градусов

С 7 июня в Москву придёт сильная жара, рассказала в беседе с «Рамблером» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что уже начиная с пятницы температура днём будет держаться на отметке в 27–29 градусов, в ночные часы будет доходить до 19 градусов: «В субботу и воскресенье ночные температуры будут переходить за 20 градусов, а днём — до 30 градусов. Это на пять градусов выше климатической нормы». По её словам, в понедельник будет ещё жарче — воздух прогреется до 31 градуса. При этом местами пройдут ливни с грозами.

Охладиться москвичи и гости столицы смогут в бассейнах под открытым небом, которые с 1 июня работают на 12 фестивальных площадках «Московских сезонов» и в 14 столичных парках. Забронировать место на определённый сеанс можно на сайте.

© Павел Бедняков/РИА Новости

Сериал «Переходный возраст» собирает награды

Британский мини-сериал «Переходный возраст» режиссёра Фила Барантини о подростке, который убил свою одноклассницу, занял вторую строчку в рейтинге Netflix среди англоязычных проектов за всю историю сервиса. Он обогнал находившийся на этой позиции четвёртый сезон франшизы «Очень странные дела». Об этом сообщает издание Variety.

По состоянию на 1 июня «Переходный возраст» собрал 141,2 миллиона просмотров за три месяца показа на Netflix (премьера состоялась 13 марта). При этом «Очень странные дела» за тот же период посмотрели 140,7 миллиона человек. На первом месте стриминговой платформы остаётся первый сезон «Уэнсдэй» с 252,1 миллиона просмотров.

© Plan B Entertainment, Warp Films, It’s All Made Up Productions, Matriarch Productions

Также сериал «Переходный возраст» на этой неделе стал триумфатором американской независимой кинопремии Gotham TV Awards (Готэм). Он получил звание лучшего мини-сериала, а актёры Стивен Грэм и Оуэн Купер получили статуэтки как лучшие актёры первого и второго плана.

Сериал рассказывает историю подростка Джейми (Оуэн Купер), которого арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы. В процессе расследования, которое проводят полицейские и отец юноши (Стивен Грэм), выясняются разные подробности взаимоотношений парня с одноклассниками, раскрываются его характер и психологические особенности. В основу проекта легли реальные случаи убийства подростков сверстниками — создатели хотели докопаться до сути, что же толкает молодых людей на такие преступления.

Маки Мэдисон снимется в адаптации Эдгара По

Звезда «Аноры», получившая «Оскар» за лучшую женскую роль, Маки Мэдисон планирует сняться в новом фильме от режиссёра Чарли Полингера. Как сообщает ведущий американский журнал The Hollywood Reporter, актриса ведёт переговоры с продюсерской компанией A24. Речь идёт о новой адаптации произведения Эдгара Аллана По «Маска красной смерти» о маске, олицетворяющей чуму, которая убивает одного за другим гостей на званом балу. Первая адаптация рассказа была снята в 1964 году Роджером Корнером.

Мэдисон должна исполнить одну из главных ролей — персонажей сестёр-близняшек, которые пришли на званый бал и оказались запертыми в замке. Изначально на эту позицию претендовала звезда «Эйфории» Сидни Суини, но актриса выбыла из проекта. Съёмки фильма должны начаться в 2025 году.

© Burt Harris/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Фильм о Джоне Ленноне покажут в России

Документальный фильм об основателе группы The Beatles Джоне Ленноне «Неизвестный Джон Леннон» выйдет в российский прокат 9 октября 2025 года. Дата выбрана неслучайно — именно в этот день легендарному музыканту исполнилось бы 85 лет. Об этом сообщается в социальных сетях кинокомпании World Pictures.

Режиссёром картины выступил Алан Паркер. Фильм повествует о последних десяти годах жизни музыканта — до того трагического события 8 декабря 1980 года, когда во дворе собственного дома Леннона застрелил Марк Чепмен. Создатели собрали комментарии друзей и знакомых артиста, музыкантов, которые работали с ним, и журналистов, бравших у него интервью. Зрителям покажут архивные съёмки, редкие интервью и другие материалы, которые до этого не публиковались.

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Фестиваль «Кинолето» в «Зарядье»

В парке «Зарядье» стартовал фестиваль «Кинолето». Все три летних месяца — июнь, июль и август — на площадке под открытым небом по выходным и праздникам посетителям будут показывать советские и российские фильмы, сообщается на сайте mos.ru. Картины на 35-миллиметровых плёнках специально для фестиваля предоставят Госфильмофонд России, киноконцерн «Москино» и Музей Кино. Показывать их будут под куполом на центральной площадке, причём специально для этого привезут историческое оборудование. А представлять ленты зрителям будут известные актёры, режиссёры, киноведы и другие деятели искусства.

© www.zaryadyepark.ru

Всего организаторы планируют показать 30 картин именитых режиссёров — Карена Шахназарова, Григория Александрова, Владимира Меньшова и других. Гости парка смогут увидеть, например, романтическую комедию «Три плюс два» (1964), комедию «Весёлые ребята» (1934), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964). Некоторые показы будут посвящены памятным датам. Например, 12 июня, в День России, покажут мультфильм «Князь Владимир» (2006), а 22 июня, в День памяти и скорби, — «Брестскую крепость» (2010) и «Летят журавли» (1957).

«Переходный возраст»: как сериал о 13-летнем мальчике-убийце покорил зрителей и критиков