«Артек», «Кроссы» и «Три богатыря»: что посмотреть всей семьёй в июне

В первый месяц лета ― как раз во время начала школьных каникул ― детям и их родителям будет что посмотреть в кино. В новой комедии Юрий Стоянов учит внука-вундеркинда деревенскому быту, создатели мультфильма «Монстры на каникулах» выпустили новую картину про пару дорогих кроссовок, а герои приключенческого фильма про знаменитый лагерь «Артек» снова отправятся в путешествие во времени. «Рамблер» отобрал самые интересные киноновинки, которые стоит посмотреть всей семьёй.

© Fresh Film

«Поле чудес»

Режиссёр: Анна Сичинская.

Премьера: 5 июня.

У кого в детстве не было такого места, где хотелось с друзьями проводить сутки напролёт? Для детей из фильма «Поле чудес» им стал шалаш посреди кукурузного поля ― там ребята готовы пробыть всё лето, рассказывая друг другу байки и легенды, например о сокровищах наполеоновских времён, зарытых где-то неподалеку. Внезапно в посёлок приезжает новая девочка Катя (Ева Данилко), чей отец-бизнесмен намеревается сровнять поле с землёй и построить на его месте рынок. А её мама тем временем активно занимается собственными соцсетями и вещает о чудесном деревенском воздухе.

Летнюю семейную комедию сняла автор фильма «Осторожно, дети!» Анна Сичинская. Её новая работа позиционируется как современная версия «Тимура и его команды». Родителей Кати сыграли Елена Лядова и Денис Шведов.

© ВЕГА Фильм

«Артек. Сквозь столетия»

Режиссёры: Карен Захаров и Армен Ананикян.

Премьера: 12 июня.

Четыре года назад вышел семейный фильм «Артек. Большое путешествие» с Михаилом Галустяном в роли вожатого. По сюжету четверо ребят приезжают в лагерь и перемещаются в советское прошлое, где в том же лагере встречают юные версии своих родителей. «Артек. Сквозь столетия», выход которого приурочен к столетию лагеря, продолжает тему путешествий во времени. На этот раз главным героем становится мальчик Митя (Тимофей Попович), который не ценил своих выдающихся предков, пока не оказался в 1925 году… а затем и в 1812-м.

Вторая часть заметно расширила масштаб. Теперь это не просто ностальгическое кино о советской пионерии, а самый настоящий экскурс в историю России для юного зрителя. Также герой в ходе своих путешествий встретит разных исторических личностей, например Александра Пушкина.

© Fresh Film

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2»

Режиссёр: Екатерина Салабай.

Премьера: 12 июня.

Новые мультфильмы российской приключенческой анимационной франшизы о приключениях трёх богатырей — Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца — теперь выходят не только каждые новогодние праздники, но и летом. Начиная с прошлого года анимационная студия «Мельница» выпускает сборник коротких историй с подзаголовком «Ни дня без подвига». Во второй части, например, зрителям покажут сюжеты про то, как комара превратили в человека и сделали царём, коню Юлию вернули голос, разоблачили аферистов-самозванцев и пышно встретили заморского государя.

Режиссёром выступает Екатерина Салабай, которая ранее работала над «Смешариками», «Лунтиком» и «Барбоскиными».

© Анимационная студия «Мельница»

«На деревню дедушке»

Режиссёр: Владимир Богуш.

Премьера: 12 июня.

Летняя комедия «На деревню дедушке» поднимает две крайне популярные в последнее время темы в отечественном кино: разрыв поколений и ИТ-технологии.

Главный герой Владик (Ярослав Головнёв) умён не по годам: в свои 10 лет он уже отлично разбирается в нейросетях и всерьёз намерен стать айтишником. Он даже собирается принять участие в большом ИТ-конкурсе, но вот беда: мама мальчика (Ингрид Олеринская) срочно вынуждена уехать в командировку, поэтому отвозит Владика в деревню к дедушке (Юрий Стоянов), с которым тот никогда не виделся. Хитрый малый надеется использовать свою смекалку и быстро улизнуть от родственника обратно в город, но дед оказывается не так прост, как может показаться на первый взгляд.

© Биг Скрин Продакшн

«Сказания Земноморья»

Режиссёр: Горо Миядзаки.

Премьера: 19 июня.

На экраны возвращается аниме легендарной студии Ghibli «Сказания Земноморья» ― экранизация сказочных романов Урсулы Ле Гуин и дебютный фильм сына Хаяо Миядзаки, Горо.

В Земноморье настали тяжёлые времена: наступила засуха, гибнет скот, из ниоткуда явились драконы, терроризирующие всех вокруг. Юный принц сбегает из своего замка, прихватив с собой волшебный фамильный меч, и начинает блуждать по свету в надежде найти ответ, откуда взялись все эти невзгоды. Однажды он встречает верховного мага и вместе с ним отправляется к таинственному замку у моря, где, по слухам, живёт злой колдун Паук, обиженный на весь свет.

© Studio Ghibli

«Кроссы»

Режиссёры: Роб Эдвардс и Кристофер Дженкинс.

Премьера: 19 июня.

Если вы когда-либо мечтали посмотреть кино про парочку элитных кроссовок, то анимационный фильм «Кроссы» создан специально для вас. Это история Тая и Максин, двух сникерсов, с которых сдували пылинки и бережно хранили до тех пор, пока их не разлучили и не отправили бороздить суровые улицы пыльного Нью-Йорка.

Продюсером выступает Лоренс Фишбёрн, а анимацией занимались те же авторы, которые работали над картинами «Монстры на каникулах» и «Фердинанд». Режиссёры Роб Эдвардс и Кристофер Дженкинс ― в прошлом сценаристы: первый работал над диснеевской «Планетой сокровищ», а второй ― над мультфильмом «Лови волну».

© Lengi Studios

«Школа мистера Пингвина»

Режиссёр: Питер Каттанео.

Премьера: 19 июня.

В старомодной жизнеутверждающей драме «Школа мистера Пингвина» учитель английского языка (Стив Куган) заводит дружбу с пингвином. Вот как было дело: Том прогуливался по берегу океана и заметил там испачканного в мазуте, запутавшегося в водорослях и совершенно измождённого пингвинёнка. Человек его спас, отмыл, привёл в чувство и отпустил обратно в океан. Однако морская птица оказалась принципиальной: если тебе спасли жизнь, ты обязан отплатить тем же самым. Так пингвин начинает везде следовать за Томом и однажды даже проникает к нему в класс, что, к удивлению, благоприятно воздействует на успеваемость в школе.

Кино о необычной дружбе впервые показали на прошлогоднем фестивале в Торонто. Фильм рискует стать одной из самых трогательных картин года.

© Intake Films

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