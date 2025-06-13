«Джинни и Джорджия»: продолжение сериала о непростых отношениях матери и дочери

Продолжение сериала «Джинни и Джорджия» о матери-бунтарке и её слишком серьёзной дочери вышел на Netflix. В третьем сезоне герои столкнутся с неразрешимыми на первый взгляд проблемами и снова будут искать пути к лучшей жизни. «Рамблер» рассказывает, стоит ли смотреть новый сезон.

© Blue Ice Pictures, Dynamic Television, Netflix

Джорджия (Брианна Хоуи) — мать-одиночка, которая постоянно находится в бегах и переездах в надежде начать жизнь с чистого листа. Она скрывает множество секретов, о которых не говорит даже своим близким. Её дочь-подросток Джорджия (Антония Джентри), которая за свою жизнь сменила больше городов и школ, чем может пересчитать на пальцах двух рук, — её полная противоположность. Она мечтает наконец-то осесть в одном городе, а ещё лучше, чтобы рядом был её отец Зайон. В своё время они с Джорджией разошлись, и с тех пор мужчина жил словно кочевник, рассекая по дорогам США на своём байке.

© Blue Ice Pictures, Dynamic Television, Netflix

Младший ребёнок героини, сын Остин, несмотря на юный возраст, многое понимает и знает о прошлом матери. Его отец (второй партнер Джорджии) был абьюзером и аферистом, и вскоре после начала отношений Джорджия сбежала от него с детьми в никуда. Из-за непростого детства Остин переживает проблемы в общении со сверстниками. При этом Джорджию нельзя назвать исключительно плохой матерью — она заботится о детях и пытается сделать для них всё, даже если ради этого ей приходится прибегать к незаконным схемам или делать непростой моральный выбор.

В первых сезонах инфантильная мать переехала в Новую Англию, нашла работу в мэрии, а затем вышла замуж за местного градоначальника Пола. Вторая часть комедийно-драматической истории завершилась их свадьбой, на которой Джорджию задержали и отправили в тюрьму, обвинив в убийстве.

© Blue Ice Pictures, Dynamic Television, Netflix

Первые два сезона представляли собой смесь комедии и драмы. Но в третьей части акценты сместились, и проект начинается более мрачно. Вместо привычных светлых, жизнерадостных кадров и лёгких шуток на экране значительную часть времени превалируют сцены в мрачных тонах и доминируют серьёзные линии: абьюз, саморазрушение, депрессия, судебные разбирательства.

Именно сцена ареста Джорджии на свадьбе задаёт тон истории. Сериал словно превращается в судебный процедурал: встречи с адвокатом, обсуждение стратегии защиты обвиняемой, её контраргументы, визиты родственников в тюрьму. Первая серия несколько проседает в темпе повествования по сравнению с предыдущими сезонами: здесь почти нет бойких шуток, а львиную долю времени занимает объяснение юридических терминов. Герои по несколько раз проговаривают вслух уже произошедшие события и повторяют диалоги других персонажей, что делает историю затянутой.

© Blue Ice Pictures, Dynamic Television, Netflix

Но затем на основную «судебную» линию нанизываются другие, более знакомые зрителям по первым частям. Впрочем, они тоже приобретают «тёмный» оттенок. Джинни посещает психолога, чтобы разобраться со своим саморазрушением. Раньше девушка физически вредила себе, чтобы справиться с происходящими событиями. В качестве отвлечения она идёт на встречу любителей поэзии, где встречает новых героев, — вероятно, этот сюжет станет одним из ключевых в дальнейшем.

В это же время её бывший бойфренд Маркус переживает непростой период. В попытке вылечиться от депрессии он тоже прибегает к творчеству, погрузившись в рисование на холстах.

Иными словами, едва ли сериал превратится в ещё один «Оранжевый хит сезона», но заявка на смену декораций с уютных шикарных особняков на тюремные застенки засчитана. Кроме того, сериал по-прежнему старается довольно подробно показать истории второстепенных персонажей. В первых сериях появляются Зайон, школьные друзья Джинни. К слову, именно последние отвечают за насыщенный и непростой мир подростков с их противоречивыми чувствами, ошибками и переживаниями.

© Blue Ice Pictures, Dynamic Television, Netflix

Впрочем, за эмоциональную часть все так же отвечает тандем Брианны Хоуи и Антонии Джентри. Их Джорджия и Джинни — воплощение непростой материнской и дочерней привязанности. Небольшая разница героинь в возрасте (по сюжету Джорджии всего немного за 30 лет) позволяет им чувствовать себя почти подругами. В то же время вспыльчивый характер обеих, подростковое бунтарство затрудняют их связь. Зачастую их поддержка друг друга выглядит неправильной, странной и очень отличается от классических понятий о том, какими должны быть отношения в семье. Но от этого она не выглядит менее трогательной и душевной.

Несмотря на смену тона, третий сезон «Джинни и Джорджии» по-прежнему искрит шутками, неожиданными (а иногда абсурдными) ситуациями, в которые то и дело попадают герои, и подсвечивает проблемы современных школьников. С учётом новой «судебной» линии можно ожидать, что проект добавит больше драмы к своей палитре эмоциональных красок.

Сериал доступен для просмотра на Netflix

Эксперты оценили кастинг и перспективы нового сериала по Гарри Поттеру