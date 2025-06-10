Кикимора с огнеметом: смог ли фильм «Балерина» превзойти «Джона Уика»

В российский прокат вышел боевик «Балерина». Это спин-офф известной кинофраншизы про наёмного убийцу белорусского происхождения Джона Уика в исполнении Киану Ривза. На этот раз в центре внимания героиня, которую играет испанская актриса Ана де Армас («Достать ножи»), — танцовщица и киллер, одержимая жаждой мести. «Рамблер» рассказывает, чем зрителей удивит новинка.

© Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment

В дом к маленькой Еве (Виктория Комте) и её папе (Дэвид Кастанеда) врывается вооружённый до зубов отряд. Наёмники намереваются похитить ребёнка. В результате ожесточённого сражения отец героически погибает, преступники скрываются, а дочку забирают местные полицейские, которые прибыли на место происшествия. В участок за осиротевшей девочкой приезжает Уинстон (Иэн Макшейн), преданный друг Джона Уика (Киану Ривз) и владелец отеля для убийц «Континенталь» в Нью-Йорке. Он приводит Еву к главе криминального клана «Руска Рома» (Анжелика Хьюстон) по прозвищу Директор. Женщина руководит школой наёмных элитных убийц, которую выдают за академию хореографии. Там девушкам не только преподают балет, но и учат убивать людей.

© Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment

Проходит 12 лет. В 20 с небольшим Ева (теперь её играет Ана де Армас) показывает впечатляющие успехи как танцовщица и киллер. В преступных кругах ей дали имя Кикимора. Девушка оканчивает своё обучение в школе и получает первый заказ, который она не без труда выполняет. Один из контрактов сталкивает её с человеком со знакомой меткой на руке. Люди с таким же крестом на запястье убили её отца. От своей наставницы Ева узнаёт, что это преступная секта, руководит которой крайне опасный и неуловимый Канцлер (Гэбриел Бирн). Балерина решает отыскать его во что бы то ни стало.

У фильма довольно сложная судьба. Его производство началось еще в 2022 году. В 2023-м картина была на завершающей стадии производства, последовали закрытые показы для руководства, которое приняло решение отправить фильм на пересъёмки. В кулуарах ходили слухи, что боссы недовольны режиссурой Лена Уайзмана («Другой мир», «Крепкий орешек 4»), поэтому вызвали к нему на помощь режиссёра всех четырёх частей «Джона Уика» Чада Стахелски. В начале 2024 года студия перенесла выпуск «Балерины» ещё на год, после очередных тестовых показов последовали ещё одни пересъёмки. Казалось, что работа не задалась и картина обречена на провал.

© Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment

Но финальный результат приятно удивит зрителей. Продюсеры решили не ставить Стахелски в сорежиссёры фильма, но предельно ясно, что именно он спас «Балерину». Получился достойный боевик — на две головы выше «Красного воробья» (там тоже про балерину, ставшую убийцей), бодрее, увлекательнее, чем мини-сериал из вселенной «Джона Уика» про отель «Континенталь», и даже лучше третьей части оригинального фильма франшизы.

Проблема сериала «Континенталь», который вышел в онлайн-кинотеатре Peacock, была в том, что кинофраншиза «Джона Уика» ничего из себя не представляет без главного персонажа. В «Балерине» Киану Ривз всё-таки появляется (это один из результатов пересъёмок), но нельзя сказать, что картина Уайзмана в нём остро нуждается. Приятно увидеть актёра в его каноничном образе, но есть вопросы сюжетной уместности такого появления. Например, события «Балерины» разворачиваются между третьей и четвёртой частями «Джона Уика», а там, как мы помним, у Бабы Яги (прозвище легендарного киллера) особо не было времени и возможности разгуливать по живописным горным поселениям недалеко от Праги.

© Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment

Впрочем, придираться к таким сценарным условностям не хочется: в конце концов, эту франшизу зрители полюбили не за оригинальные истории и неожиданные сюжетные линии. Как подсказывает документальный фильм режиссёра Джеффри Доу «Уик ― это боль», посвящённый созданию и культурному феномену всей серии, в мире Джона Уика главное ― это боль, а если быть точнее, боль от ударов. Хореография боёв, сцен расправы с врагом, визуализация погонь и перестрелок выполнены виртуозно. Такое способен был сделать только ветеран каскадёрского цеха Стахелски.

Например, стоит выделить сцены сражения, где Ана де Армас с помощью гранат зачищает подвал оружейного магазина от преследующего её отряда убийц. А ещё ― дуэль на огнемётах, которая заканчивается впечатляющей и одновременно безумной контратакой с помощью пожарного шланга. Конечно же, создатели не забыли и про визитную карточку франшизы, а именно про «ган-фу» — разработанный специально для первого «Джона Уика» стиль единоборства, совмещающий стрельбу из пистолета с рукопашным боем.

© Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment

Картина «Балерина» превзошла даже самые смелые ожидания. Мало кто верил в целесообразность расширения франшизы и конкретно в этот фильм, но теперь у боссов студии Lionsgate появился закономерный повод задуматься: а действительно ли нужно снимать пятого «Джона Уика», если можно перераспределить все усилия на вторую «Балерину»? Ана де Армас, до этого впечатлившая публику небольшой экшен-сценой в фильме про Джеймса Бонда «Не время умирать», доказала, что с лёгкостью может справиться и с главной ролью в боевике. Так почему бы не сделать её новым лицом этой киновселенной?

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