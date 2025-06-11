Концерт Пересильд и фильмы о Линче: куда сходить в Москве 12–15 июня

Выступление Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» на фестивале «Театральный бульвар», фильмы о Дэвиде Линче на Beat Film Festival, джазовые концерты в саду «Эрмитаж» и День мотоциклиста на Северном речном вокзале. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие длинные выходные в Москве.

© Armando Gallo/globallookpress.com

Что посмотреть

Фильмы о Линче и Версаче на кинофестивале Beat Film Festival

До 15 июня в столице проходит международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. В этом году в его программу вошли 23 фильма, в том числе картины о режиссёре Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и дизайнере Джанни Версаче. Показы проводятся на 11 площадках, в том числе в кинотеатрах «Пионер», «Художественный» и «Каро 11 Октябрь», в лектории музея «Гараж», Мультимедиа Арт Музее (МАММ) и так далее.

Например, 12 июня в 18:00 в «Художественном» можно посмотреть фильм «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», основанный на серии интервью со знаменитым кинематографистом. Ещё одну работу о Линче, «Добро пожаловать в Линчлэнд», покажут в 19:00 в МАММ. В ДК «Кристалл» в 19:00 будет демонстрироваться картина «Империя грёз Джанни Версаче» о детстве и юности прославленного модельера.

13 июня в 16:00 в кинозале Третьяковской галереи состоится показ ленты «Франсуа Трюффо: Сценарий моей жизни» о детстве известного французского режиссёра Франсуа Трюффо. В 20:00 и 20:30 в «Пионере» можно будет посмотреть сборник короткометражных работ Дэвида Линча «Линч: Начало».

14 июня в 11:30 в «Зотов. Кино» покажут картину «Ансельм. Шум времени» о творчестве Ансельма Кифера. 15 июня в 16:00 в кинозале Третьяковки пройдёт показ фильма «Лайза Миннелли: невероятная, но правдивая история» о голливудской звезде Лайзе Миннелли. Ознакомиться с полным расписанием киносеансов можно на официальном сайте фестиваля.

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Спектакли и концерты фестиваля «Театральный бульвар»

1 июня в столице стартовал фестиваль «Театральный бульвар», который продлится до 31 августа. В этом году он проходит на 14 площадках, в нём принимают участие 300 театров из Москвы, Петербурга и регионов, а также музыкальные коллективы.

12 июня в 18:00 в амфитеатре на Покровском бульваре состоится музыкально-драматический концерт «Живёт такой парень» актёра Андрея Мерзликина и рок-фолк-группы «После одиннадцати», посвящённый жизни и судьбе писателя, режиссёра и актёра Василия Шукшина. В 20:00 в амфитеатре в музейном парке «Политех» выступят киноактриса Юлия Пересильд и её группа «Мандрагора».

13 июня в 18:00 в амфитеатре на Покровском бульваре покажут постановку Калининградского областного драматического театра «Не КАНТовать», главным героем которой стал знаменитый немецкий философ Иммануил Кант. В 21:20 на сцене на Чистопрудном бульваре состоится выступление актёра и музыканта Александра Устюгова и его фанк-рок-группы «Экибастуз».

14 июня в 16:00 на этой же площадке московский Театр сторителлинга покажет спектакль «Пётр Первый» о первом российском императоре и нововведениях времён его правления. В амфитеатре в музейном парке «Политех» в 15:00 и 18:00 состоятся показы пластической постановки Учебного театра Школы-студии МХАТ «Город, где мы…»: студенты мастерской Евгения Писарева с помощью танца отразят архетипические отношения между мужчиной и женщиной.

15 июня в 19:00 в амфитеатре на Покровском бульваре ученики Школы Табакова покажут спектакль-исследование «Творцы истории: Шаляпин» о творчестве знаменитого русского певца Фёдора Шаляпина. А в 21:00 на этой же площадке выступит мексиканский фольклорный ансамбль Xochipilli: его участники будут исполнять мексиканские народные танцы.

Ознакомиться с полным расписанием мероприятий и приобрести билеты на спектакли «Не КАНТовать» и «Город, где мы…» можно на официальном сайте фестиваля. Вход на другие вышеуказанные постановки и выступления бесплатный.

© teatr.mos.ru

Юлия Пересильд и группа «Мандрагора»

Выставки модной фотографии в Мультимедиа Арт Музее

11 июня в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка лауреатов четвёртого сезона грантовой программы фонда Still Art по фешен-фотографии. В экспозицию вошли работы семи лауреатов — обладателей специального приза, посвящённые трансформациям современной российской модной фотографии. Например, фотограф и цифровая художница Женя Филатова в своём проекте Super Juicy Sexy Flowers создаёт с помощью искусственного интеллекта гибридные образы, объединяя снимки цветов и представителей отечественной фешен-индустрии: моделей, стилистов, визажистов. Модный фотограф Андрей Кирсанов и художница Катя Правда в совместном проекте Conjunction s. str. исследуют взаимодействие форм человеческого тела и созданных из сушек скульптурных объектов. Главной темой серии работ Deep Within фотохудожницы Лилии Жилиной стали гнев и разрушительные последствия проявлений этого чувства.

Победитель четвёртого сезона грантовой программы Дамир Жукенов удостоился персональной выставки. Работы его экспозиции «Вне времени» посвящены женщинам, которые изменили в XX веке историю танца: Айседоре Дункан, Мате Хари, Лои Фуллер. В образах этих танцовщиц на снимках Жукенова предстаёт ведущая солистка балета Большого театра Мария Виноградова.

Обе выставки продлятся до 7 сентября 2025 года.

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Женя Филатова. Из проекта «Super Juicy Sexy Flowers» (2024)

Что послушать

Женя Любич, Игорь Бутман и Вероника Свифт на IV Московском джазовом фестивале

До 15 июня в столице проходит IV Московский джазовый фестиваль, участниками которого в этом году стали более 1 тысячи артистов из России и стран зарубежья. Исполнители выступают в разных локациях города, например на ВДНХ, в парках «Зарядье» и «Музеон». Основной открытой площадкой фестиваля стал сад «Эрмитаж». 12 июня здесь пройдут концерты певицы Варвары Визбор, пианиста Бориса Березовского, итальянского квинтета Stephano Di Battista Quintet и совместное выступление джаз-банда Akra Jazz Band и певицы Ezgi Alaş (Турция). Приобрести билеты можно по ссылке.

13 июня на площадке выступят певица Женя Любич, российско-кубинская команда Juan Horlendis Band, джаз-трио уроженца Баку и выпускника Московской государственной консерватории, пианиста Риада Маммадова. Оперный певец Ильдар Абдразаков, знаменитый саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр представят совместную программу. Купить билеты можно по ссылке.

14 июня посетителей сада «Эрмитаж» ждут выступления бельгийской исполнительницы Zap Mama, российской певицы Саши Алмазовой, группы Uma2rman и рок-проекта бывшего участника «Фабрики звёзд» Павла Артемьева Artemiev. Приобрести билеты можно по ссылке.

15 июня в концертном зале имени Чайковского состоится закрытие фестиваля. На гала-концерте в честь этого события выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также американская джазовая певица Вероника Свифт. Купить билеты можно по ссылке.

© moscowjazzfest.com

Шоу ANNA ASTI «Царица» на «ВЭБ-Арене»

14 июня певица ANNA ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба) даст свой первый стадионный концерт на площадке «ВЭБ-Арена». В начале 2010-х исполнительница прославилась благодаря участию в дуэте Artik & Asti, а в 2021 году начала сольную карьеру. Она записала треки «Хобби» с Филиппом Киркоровым и «Я хочу быть…» с композитором Игорем Крутым, а в декабре 2022-го совместно с Киркоровым была удостоена премии «Дуэт года» на фестивале «Песня года». Дискография певицы насчитывает три студийных альбома: «Феникс», «Царица» и «Высшие силы» — последний вышел в конце мая 2025 года.

Шоу «Царица» получило название в честь одноимённого хита певицы. В программу концерта войдёт 25 песен, также запланировано большое танцевальное шоу.

Приобрести билеты можно по ссылке.

© Соцсети ANNA ASTI

Ева Геворгян и Денис Мацуев на летнем музыкальном фестивале в «Зарядье»

13 июня в рамках III Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье», который проходит до 6 июля, состоится выступление пианистки Евы Геворгян и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Димитриса Ботиниса. В программе заявлены концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта и симфония № 7 ми мажор Антона Брукнера. Приобрести билеты можно по ссылке.

15 июня в рамках фестиваля пройдёт гала-концерт, в котором примут участие пианист Денис Мацуев, скрипач Павел Милюков, оперные певицы Фатима Аль Хашими (Объединённые Арабские Эмираты) и Фидан Дамирова, приглашённый солист Мариинского театра Рамиз Усманов и другие звёзды исполнительского искусства. В программу выступления войдут классические и современные произведения: от романса для виолончели с оркестром № 2 соль минор Иоганна Штрауса и «Сентиментального вальса» Петра Чайковского до арии I Got Plenty o’ Nuttin’ из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина и музыки к фильму «Список Шиндлера».

Приобрести билеты можно по ссылке.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости, mmdm.ru

Где погулять

Фестиваль воздушной гимнастики «Ты — сердце воздуха» на ВДНХ

14 и 15 июня на ВДНХ состоится фестиваль воздушной гимнастики «Ты — сердце воздуха». В нём примут участие около 300 воздушных гимнастов со всей страны. Свои таланты будут демонстрировать и взрослые, и юниоры. Посетители фестиваля смогут посмотреть трюки на цепях, воздушных кольцах и полотнах. Самыми зрелищными эпизодами обещают быть выступления артистов категорий «Цирк» и «Шоу», которые состоятся 15 июня.

Вход на фестиваль свободный.

© Пресс-служба ВДНХ

День мотоциклиста на Северном речном вокзале

14 июня в парке Северного речного вокзала пройдёт День мотоциклиста. В рамках этого события под открытым небом организуют выставку современных мотоциклов, ретротранспорта музея «Моторы войны» и техники из Гаража особого назначения ФСО России. Всего здесь разместят 10 экспонатов.

В программе также запланированы выступления мотоциклистов, танцевальный мастер-класс и концерты музыкальных групп: например, детской рок-команды Metal Forest, кавер-бэнда «Меркури» и рокеров «Блэк Эскимо». В конце дня среди посетителей разыграют мотоцикл.

Вход на мероприятие свободный.

© Пресс-служба Дептранса Москвы

Büro Market на «Хлебозаводе № 9»

13 и 14 июня на «Хлебозаводе № 9» пройдёт маркет локальных брендов Büro Market, где можно будет приобрести авторскую одежду, украшения и аксессуары. Покупками список развлечений не исчерпывается. В программе маркета запланированы лекции и мастер-классы.

Например, 13 июня состоятся мастер-классы по современной живописи и созданию украшений, а 14 июня — по нейрографике и созданию слайдов. 13 июня можно будет послушать лекцию об искусстве и искусственном интеллекте, а 14 июня гостям расскажут о психологическом чтении людей и способах работать на семи работах и не выгорать.

Вход на маркет бесплатный, на лекции и мастер-классы требуется регистрация на сайте «Хлебозавода № 9».

© hlebozavod9.ru

Фестиваль велокультуры À vélo на Дизайн заводе

14 июня на Дизайн заводе состоится фестиваль велокультуры À vélo. Посетителей ждут групповые тренировки по сайклингу, фитнес-тренировки от Fitmost, зона мастер-классов и маркет локальных брендов с акцентом на спортивные товары. Кроме того, на фестивале выступят диджеи Плащ, DJulka и Anatoly Ice.

Вход на мероприятие бесплатный.

© dmitry_chuntul/design-zavod.ru

«Артек», «Кроссы» и «Три богатыря»: что посмотреть всей семьёй в июне