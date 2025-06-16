«Как стать миллионером»: история американского работяги, который обыграл телешоу

С 12 июня в российском прокате можно посмотреть картину «Как стать миллионером» о работяге, который выиграл рекордную сумму денег — 110 тысяч долларов — в истории американского телешоу. Это новый проект режиссёра и продюсера Самира Оливероса, главную роль в котором исполнил Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла»). «Рамблер» рассказывает, чем примечательна эта картина.

© Exemplary Films

Середина 1980-х. На кастинг популярного американского шоу «Испытай удачу» (аналог российской программы «Как стать миллионером?»), которое снимается в Голливуде, приходит неотесанный бородатый мужчина (Пол Уолтер Хаузер). Он признаётся исполнительному продюсеру телепередачи Биллу (Дэвид Стрэтэйрн), что они с женой не пропускают ни одного выпуска шоу и он мечтает передать привет с экрана своей семье. Вскоре выясняется, что мужчина попал на кастинг обманом, под чужим именем. Но руководитель программы Билл (Дэвид Стрэтэйрн) решает дать ему шанс — по его мнению, это отличный кандидат на участие в шоу, человек из народа.

Выясняется, что мужчину зовут Майкл Ларсон. Он работает водителем фургона с мороженым. Поборов стресс и волнение в первых раундах, Ларсон неожиданно вырывается в лидеры. Мужчина демонстрирует необыкновенные ловкость и проницательность, снова и снова угадывая призовые ячейки. По ходу игры становится ясно, что цель Ларсона — не просто помахать семье в камеру, а совершить невозможное: выиграть рекордную сумму денег. Редакторы шоу в панике: если он выиграет, телепередача может обанкротиться. Они начинают подозревать, что дело тут нечисто. Сперва телевизионщики хотят обвинить водителя фургона в мошенничестве, а затем решают подзаработать на образе простого работяги.

Сюжет картины основан на реальной истории, которая приключилась с американцем Майклом Ларсоном, — имя главного героя не меняли. В 1984-м он стал участником шоу «Испытай удачу» (в оригинале Press Your Luck), заработав рекордную сумму — 110 тысяч долларов. Майкл изучил предыдущие записи шоу и выявил его закономерности. «Ты просто выучил игру наизусть», — поясняет директор передачи Билл в кино.

© Exemplary Films

«Как стать миллионером» — второй полный метр колумбийского режиссёра Самира Оливероса. Его полнометражный дебют «Невезучий козёл» — драму о необычном путешествии брата и сестры, которые не ладят друг с другом, — показывали на фестивале SXSW в Остине в 2017 году (South by Southwest — ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей и конференций, проходящее в середине марта в США — прим. «Рамблера»). Новая работа Оливероса — занятное исследование того, что в народе называют «американской мечтой». Пусть это и делается с оглядкой на 1980-е, но некоторый эффект узнавания присутствует и сегодня.

С одной стороны, кажется, что история невероятного успеха Майкла Ларсона, пусть и граничащая с мошенничеством, — это большой триумф, победа обыкновенного парня из Огайо. Обманув механизм, выстроенный системой, Майкл будто бы показал себя выше неё, причём сделал это на глазах у огромной телевизионной аудитории. С другой — автор заводит со зрителем ещё и философский разговор, подталкивающий к размышлению о цене такого успеха и внутренних противоречиях личности, оказавшейся под прицелом телекамеры.

В отличие от многих картин, в которых рассказывают об «успешном успехе» обычных людей, в «Как стать миллионером» нет привычных клише о тяжёлом детстве главного героя или трудных внешних обстоятельствах, заложником которых он стал, а потому и решился на грандиозную аферу, связанную с телевикториной. Напротив, перед зрителями неприятный тип, внешний вид, слова и действия которого заставляют подозревать его в обмане.

Тем не менее Ларсон и правда становится «самым удачливым человеком в Америке» — перевод оригинального названия несколько раз вылетает из уст редакторов телешоу. Но при этом Майкл — не безукоризненный герой, а слабый, живой, уязвимый человек, к тому же одинокий и глубоко несчастный. Исполнитель главной роли Пол Уолтер Хаузер смог превосходно воплотить образ этого персонажа. В одной сцене его глаза горят после победного раунда, он собран и сконцентрирован, а в другом эпизоде мужчина запирается в комнате, забивается в угол в панике и отчаянии. Хаузер глубоко погрузился во внутренний мир героя, который пытается найти место в мире, используя все доступные ему средства.

© Exemplary Films

Самир Оливерос не превращает кино в типовую историю успеха, где герой преодолевает все преграды и получает награду. Фильм обращает внимание на само понятие удачи, показывает, какую цену приходится платить за одержимость материальными благами. Ларсон — и человек, обыгравший систему, и в то же время жертва американской мечты. Такой взгляд на реальную историю выводит фильм за рамки привычных байопиков.

Визуально картина удачно стилизована под 1980-е — эпоху, когда телевидение было не только развлечением, но и символом надежды и мечты о лучшей жизни. Костюмы, декорации телешоу, музыка того времени — всё здесь работает на отражение эпохи. При этом за внешней яркостью и пестротой скрываются пустота и обман. Этот контраст становится одной из ключевых метафор фильма — образом той самой американской мечты, которая зачастую оказывается иллюзией.

Особое внимание «Как стать миллионером» уделяет одержимости Ларсона. Его мания — не просто стремление заработать денег, но и попытка обрести контроль над своей жизнью, придать ей смысл, а вместе с ней ценность. Но выигрыш не приносит заветного счастья, а лишь усугубляет внутренний конфликт, обостряет чувство отчуждения, инаковости героя. Кино лишний раз напоминает, как легко можно потерять себя в надежде поймать удачу за хвост. В таком ракурсе фильм Оливероса — метафора для всех, кто в наши дни пытается провести знак равенства между успехом и признанием, забывая, что реальная ценность есть в каждом из нас. Нужно только уметь её разглядеть.

Благодаря глубокой актёрской игре и чётко выстроенному сценарию «Как стать миллионером» выделяется на фоне других историй. Это кино не даёт готовых ответов, напротив оставляя пространство для размышлений. Редкий пример того, как байопик становится не только иллюстрацией событий прошлого, а актуальным высказыванием о власти культуры потребления и общечеловеческих ценностях.

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