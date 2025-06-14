«Олень»: романтическая комедия о юноше, который пытается избавиться от рогов

В середине мая на экраны вышел фильм «Олень» о ловеласе Андрее, которого прокляла ведьма и теперь при виде красивой девушки у него вырастают оленьи рога. Чтобы избавить от недуга, молодому человеку придется пройти несколько испытаний, главное из которых — найти свою любовь. Автор «Рамблера» рассказывает, стоит ли смотреть новинку.

© «Централ Партнершип», Продюсерский центр «ГОРАД», телеканал «ТНТ»

Андрей (Кузьма Сапрыкин) и Настя (Ольга Веникова) познакомились в клубе и провели вместе ночь. Утром Настя услышала, как Андрей по телефону хвастается другу очередной любовной победой, а саму девушку высокомерно оценивает «на троечку». Настя в обиде уходит прочь. На этом история их отношений могла закончиться, но у девушки есть бабушка-ведьма (Эра Зиганшина), которая ни за что не даст внучку в обиду. Она накладывает на Андрея заклятье: теперь каждый раз при сексуальном возбуждение, у него на голове вырастают ветвистые оленьи рога. Каким-то образом поняв, что Настя причастна к его недугу, Андрей разыскивает девушку, чтобы та помогла ему снять заклятье.

© «Централ Партнершип», Продюсерский центр «ГОРАД», телеканал «ТНТ»

«Олень» — полнометражный дебют режиссёра Михаила Соловьева, который зарекомендовал себя как постановщик комедийных сериалов для СТС. Сценарий к картине написал Максим Кучин, он же работал на сценарием нового фильма «Простоквашино». Предыдущий опыт режиссёра прослеживается в его новой работе. В «Олене» есть и незамысловатый юмор, и телевизионная картинка, и драматургия выполнена в духе российского ситкома. При просмотра возникает ощущение, что материала в фильме примерно на короткометражку, но авторы пытаются растянуть историю при помощи сериальных приемов сюжетостроения.

В первой части картины кажется, что история будет построеена вокруг нелепых ситуаций, в которые попадает герой из-за своих внезапно отрастающих рогов, и что Андрею придется все время смешно изворачиваться в попытках скрыть или оправдать свою трансформацию в глазах окружающих. Но его проблема довольно быстро нейтрализуется — герой почти сразу учится контролировать свое возбуждение, и рога становятся скорее скрытой угрозой, чем актуальным неудобством. Из-за такого сценарного решения комедийных сцен в фильме стало меньше, чем могло бы быть. Более того, это ломает цельность образа героя-ловеласа. Сперва сексуально активный Андрей боится, что в поле его зрения попадет хоть одна красивая женщина, но потом он даже дважды влюбляется, и спокойно смотрит на объекты желаний, не опасаясь несанкционированного роста рогов из-под его кудрявых волос.

© «Централ Партнершип», Продюсерский центр «ГОРАД», телеканал «ТНТ»

После усмирения главной напасти герою предстоит решить другую не менее сложную задачу. Избавить от заклятья, конечно, способна только любовь. Поэтому Андрей вместе с Настей, которая вызвалась ему помочь, ищет ту, кто его полюбит. Затем сюжет вновь делает поворот и развивается уже в новом направлении.

Авторы, которые много работали с сериалами, будто делят сюжет полного метра на три 30-минутные серии. Это плохо сказывается на его драматургии. Например, основной антагонист (точнее, антагонистка) появляется только в третьем акте. Антагонисты в романтических комедиях — все эти «бывшие» или коварные соперники — часто показываются как люди формально положительные, но безотчетно и неочевидно отталкивающие. Окружающие от них в восторге, и только главный герой (а вместе с ним и зритель) испытывает к ним последовательную и, как будто, обоснованную антипатию. В «Олене» мажорка Вероника (Алина Большакова) любит срывать раздражение на обслуживающем персонале, что, несомненно, плохо ее характеризует. Но этого мало, чтобы зритель за полчаса успел проникнуться к ней стойкой неприязнью и, соответственно, испытать радость от ее финального поражения.

© «Централ Партнершип», Продюсерский центр «ГОРАД», телеканал «ТНТ»

К тому же, с самого начала понятно, что Настя и должна быть настоящей любовью Андрея. Но авторы решили скрывать их чувства до последнего. Возможно, так они хотели уйти от клише, которые принято использовать в романтических комедиях (когда два недолюбливающих друг друга героя неожиданно влюбляются). А возможно авторы просто не смогли изобразить важную для романтического жанра двойственность: когда у героев уже все на лицах написано, но сами они до последнего не подозревают, что без ума друг от друга. В результате зритель не верит в химию между Настей и Андреем. Их финальные объятия выглядят как формальная дань жанровой традиции. С чего вообще между ними вдруг возникли чувства? Только недавно Настя без малейших признаков подавленного неудовольствия помогала Андрею искать любовь. А он только что был влюблен совсем в другую девушку.

Из-за шаткой драматургической структуры, неприметных шуток и упущенных комедийных возможностей фильм трудно назвать хорошим. Эту комедию можно смотреть на маленьком экране и вполглаза, отвлекаясь на другие дела, и не опасаясь пропустить что-то важное. Но у фильма Михаила Соловьева есть и несколько достоинств. Например, повествование здесь движется быстро, переходя от скетча к скетчу, и потому нигде не успевает утомить. Актеры в кадре не совершают профессиональных подвигов, а стараются быть милыми, что у них и получается. Есть даже какие-никакие постановочные находки. Когда герой понимает, что Вероника — агрессивная хабалка, образным выражением его изменившегося отношения становится карикатурно искаженное лицо девушки, стоп-кадром застывшее на мониторе из-за сбоя видеосвязи.

Красота требует жертв: боди-хоррор «Гадкая сестра» о старшей сестре Золушки