Орландо Блум в роли актёра-неудачника: чем хороша комедия «Под прикрытием»

12 июня на стриминге Amazon Prime Video состоялась премьера криминальной комедии «Под прикрытием» британского режиссёра Тома Кингсли. Главные роли в фильме исполнили Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард и Ник Мохаммед. «Рамблер» рассказывает про кино об актёрах, оказавшихся меж двух огней — полицией и мафией.

© Parkes/MacDonald Image Nation, Metronome Film Company

Рыжеволосая Кэт (Брайс Даллас Ховард) организовала курс обучения актёрской импровизации. На такой шаг девушка решилась не от хорошей жизни — у неё нет финансовых сбережений, ей не удалось реализоваться как стендап-комику. Даже рабочая виза заканчивается, после чего героиню могут выдворить из Великобритании. С Марлоном (Орландо Блум) разрывает отношения его агент — попытки найти актёру работу всякий раз сталкиваются с непомерными амбициями и запросами героя.

© Parkes/MacDonald Image Nation, Metronome Film Company

Хью (Ник Мохаммед) — обычный «белый воротничок» с серьёзным недостатком эмоционального интеллекта и, как следствие, низкими способностями к элементарной коммуникации даже в среде коллег. Герой случайно заглядывает в клуб, где Кэт проводит свой курс, а Марлон присутствует на занятии в качестве слушателя. Троицу объединяет общий статус: они неудачники, судьба таким не улыбается.

Однажды в клубе появляется детектив полиции Биллингс (Шон Бин) и предлагает героям подзаработать. По легенде, теперь они специальные агенты, которые будут работать под прикрытием для выполнения простых миссий. «Полицейских распознают, а на вас никто не подумает», — подбадривает Биллингс новеньких. Однако первая же миссия — просто купить контрафактные сигареты и записать для полиции процесс этой сделки на диктофон — оборачивается знакомством с главарями криминальной группировки. Риски огромные, так что отступать героям некуда.

© Parkes/MacDonald Image Nation, Metronome Film Company

«Под прикрытием» Тома Кингсли (ранее этот режиссёр работал над новой версией сериала «Доктор Кто» 2023 года, а также медицинским процедуралом «Будет больно») — микс криминальной комедии и драмы о поисках места под солнцем. Здесь есть и развлекательные элементы, и философские мысли о творческих возможностях и навыках выживания в суровой и агрессивной среде. Казалось бы, у импровизации есть законы и ограничения, но опыт трёх главных героев как будто детально доказывает: нет никаких границ, когда дело касается взаимодействия с криминалитетом.

Ключевое достоинство фильма — актёрская химия. Когда Ховард, Блум и Мохаммед собираются в одном кадре, от экрана невозможно оторваться. Актёрский ансамбль работает безотказно, каждый в нём на своём месте. Ховард — средоточие искренности и обаяния, благодаря которому героиня и проницательна, и уязвима. Блум, персонаж которого страдает без по-настоящему больших ролей — пример редкой сегодня самоиронии (звёздный период франшизы «Пираты Карибского моря», где Орландо блистал в одной из центральных ролей, был, да прошёл). Мохаммед — воплощение трагикомизма, вызывающий заряд эмпатии и смеха.

© Parkes/MacDonald Image Nation, Metronome Film Company

Том Кингсли умело строит повествование, не позволяя зрителям скучать. Закулисье британского криминала постепенно раскрывает свои тайны и загадки. Оказывается, не все злодеи одинаково отталкивающие, как и не все хорошие парни действительно добры (да, будут и герои-оборотни). У каждого из главной троицы появляется вера в себя, а вместе с ней и силы, и воля. Темпоритм картины не проседает, все компоненты идеально дополняют друг друга: немного погонь, щепотка рукопашных сражений, горстка юмора и столовая ложка абсурда.

Правда, кое-что всё же вызывает сомнение. Несмотря на интересную завязку и живых, органичных персонажей, развитие сюжета местами выглядит излишне предсказуемым и ограниченным: например, романтическая линия возникает у самого нелепого из троицы, героя Ника Мохаммеда. Кажется, будто авторы переживают, как бы актёры не начали импровизировать на полную катушку, — они будто бы не докручивают разные кейсы до полноценного катарсиса. Довольно парадоксальная осторожность в истории, где центральным движком является мастерство спонтанности.

© Parkes/MacDonald Image Nation, Metronome Film Company

Конечно, за внешним сюжетом о выживании актёров в среде бандитов и убийц кроется и внутренний — об импровизации как форме самовыражения. «Под прикрытием» — фильм не только о том, как среагировать правильно, выйдя сухим из воды. Здесь герои, принимая неожиданные повороты судьбы, обнаруживают в себе спящую годами уверенность, у них открывается пресловутое «второе дыхание», им удаётся достичь гармонии. Три неудачника обретают значимость прежде всего в своих глазах. Раскрытие этой темы делает кино более эмоциональным и гуманистическим.

«Под прикрытием» — удачный синтез криминального триллера и доброй комедии. Фильм заканчивается довольно предсказуемо, но вместе с тем оставляет светлое чувство надежды. Если уж эти ребята смогли изменить свою жизнь, то и многим другим это по силам. Неидеальная форма мотивации в художественном произведении, но и она имеет право на жизнь.

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