Том Круз получит почётного «Оскара». Что это значит для карьеры актёра

Американский актёр Том Круз получит почётного «Оскара» за вклад в кинематограф, сообщается на официальном сайте Американской киноакадемии. «Рамблер» узнал у экспертов, насколько значима эта награда в мире кино и как она может отразиться на дальнейшей карьере голливудской звезды.

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Наряду с 62-летним актёром почётного «Оскара» вручат актрисе и хореографу Дебби Аллен и художнику-постановщику Уинну Томасу, отмечается на сайте киноакадемии. В заявлении сказано, что Круз, один из самых узнаваемых и кассовых актёров всех времён, всегда был преданным сторонником кинотеатрального опыта и помог американской киноиндустрии пережить сложный период пандемии COVID-19. Актёр демонстрирует приверженность своей профессии, в том числе сам исполняет трюки, указано в заявлении. Церемония вручения почётного «Оскара» состоится 16 ноября 2025 года в Лос-Анджелесе.

Голливудская звезда получит «Оскара» впервые за свою почти 45-летнюю кинокарьеру. Ранее Том Круз трижды претендовал на позолоченную статуэтку в актёрских номинациях: за лучшую мужскую роль в фильме «Рождённый четвертого июля» в 1990 году, за лучшую мужскую роль в картине «Джерри Магуайер» в 1997 году и как лучший актёр второго плана в фильме «Магнолия» в 2000 году. В 2023-м спродюсированный Крузом драматический боевик «Топ Ган: Мэверик» был выдвинут на «Оскара» в категории «Лучший фильм». Почётный «Оскар» за вклад в кинематограф был учреждён Американской киноакадемией в 1948 году и, как отмечено на сайте киноакадемии, вручается «за выдающиеся достижения на протяжении всей жизни, исключительный вклад в кинематографические искусство и науку во всех дисциплинах или выдающиеся заслуги перед академией».

«Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе — награда особенная, отмечает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. «С одной стороны, она почётная, престижная и получают её знаковые для киноиндустрии люди. С другой — её вручение лишено интриги: лауреаты объявляются заранее, состязательный момент здесь отсутствует», — поясняет он. Но это символ абсолютного признания заслуг, и зачастую эту награду получают те, у кого по каким-то удивительным стечениям обстоятельств нет обычного «Оскара», добавляет эксперт. «Так было с режиссёрами Робертом Олтменом в 2006 году или Дэвидом Линчем в 2020 году», — приводит примеры он.

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Касательно актёров есть ещё специфика амплуа, добавляет Максим Острый. «Том Круз всё-таки в значительной степени герой экшен-проектов, а такие ленты долгое время выпадали из фокуса внимания киноакадемии. То есть только в силу этого фактора, даже при наличии сильных драматических ролей, шансы на получение обычного актёрского “Оскара” у Круза снижались», — поясняет эксперт. Он отмечает, что точно так же этой награды нет, например, у Харрисона Форда или Лиама Нисона, притом что оба в своё время номинировались с очень сильными работами: Форд выдвигался на «Оскара» за лучшую мужскую роль в «Свидетеле», а Лиам Нисон претендовал на премию как лучший актёр за «Список Шиндлера».

Том Круз действительно достоин почётного «Оскара» за вклад в кинематограф, его можно назвать «суперменом от кино», считает кинокритик, главный редактор кинопортала Zoom.Film Александр Голубчиков. «Например, благодаря ему появилась франшиза “Миссия невыполнима”, основанная на одноимённом сериале 1966 года. До Круза долгое время никто не хотел браться за киноверсию этого телешоу, а Том не только снялся в главной роли, но и спродюсировал фильм. У Круза хорошо получилось реанимировать культовый боевик 1986 года “Лучший стрелок”: он спродюсировал продолжение этого фильма, “Топ Ган: Мэверик”, который стал вторым самым кассовым фильмом мирового проката в 2022 году после картины “Аватар: Путь воды”, заработав 1,4 миллиарда долларов», — приводит примеры эксперт.

Но почётная награда вряд ли сыграет какую-либо роль в дальнейшей карьере актёра, считает Александр Голубчиков. Обычно для американской киноиндустрии наличие «Оскара» означает, что профессионалу повысят гонорары за фильмы, поясняет эксперт. «Но Том Круз и так всегда выторговывал себе очень хорошие условия работы со студиями, включая проценты от кассовых сборов: например, ещё за “Человека дождя”, вышедшего в 1988 году, актёр получил гонорар в 3 миллиона долларов и проценты со сборов. Поэтому наличие “Оскара” вряд ли скажется на его актёрских ставках», — заключает эксперт.

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