Эксперты оценили шансы на успех будущего фильма «Ну, погоди!»

Кинокомпания «Темп» при участии киностудии «Союзмультфильм» снимет художественный полнометражный фильм по мотивам легендарного советского мультсериала про приключения зайца и волка «Ну, погоди!», сообщает ТАСС. «Рамблер» опросил экспертов, сможет ли будущий проект оказаться успешным у зрителей.

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Информационным партнёром новой картины выступит телеканал НТВ. Соглашение о работе над проектом заключили генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на Петербургском международном экономическом форуме — 2025, который сейчас проходит в Северной столице. По словам Вайнштейна, чьи слова приводит ТАСС, фильм продолжит тренд на перезапуск культового советского наследия и «станет частью мультивселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь». Слащева в свою очередь заметила, что мультсериал «Ну, погоди!», по данным множества опросов, является одним из самых любимых в России. «Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей», — добавила она. На экраны картина выйдет в 2028 году.

Первый выпуск мультфильма «Ну, погоди!» вышел 1 января 1969 года в мультипликационном альманахе «Весёлая карусель». Это была дебютная работа режиссёра Геннадия Сокольского. Через год — 30 января 1970-го — вышел одноимённый сериал режиссёра Вячеслава Котёночкина, где Волка озвучивал Анатолий Папанов, а Зайца — Клара Румянова. Всего в сериале 16 выпусков советского периода и ещё шесть эпизодов, которые снимались с 1993 по 2017 год. В 2021 году киностудия «Союзмультфильм» перезапустила проект, дав ему название «Ну, погоди! Каникулы». В нём Волка озвучил комик Гарик Харламов, а Зайца — телеведущий Дмитрий Хрусталев (первый сезон) и видеоблогер Михаил Кшиштовский (второй сезон).

«Ну, погоди!» не просто классика советской мультипликации, это живой и развивающийся бренд, считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. «Он вполне на слуху у максимально широкой аудитории, так что в этом смысле будущее проекта выглядит оптимистично», — полагает эксперт. Он добавляет, что целевая аудитория нового фильма, очевидно, семьи с детьми: «Это сейчас самый безопасный и понятный сегмент ходящей в кино публики». Размышляя о возможной реакции аудитории на будущую полнометражную картину, Максим Острый вспоминает фильм-мюзикл по мотивам советского мультфильма «Бременские музыканты»: «Первая реакция на него была не то чтобы очень тёплой, но в итоге проект вполне вышел на свои запланированные кассовые сборы».

Главный редактор портала Zoom.Film Александр Голубчиков, в свою очередь, замечает: киноверсии анимационных фильмов далеко не всегда близки к оригиналу. Он приводит в пример фильм «Летучий корабль», где, по его словам, от анимации не осталось ничего: «Там была радикально изменена история, добавлены многие персонажи». Голубчиков уточняет, что «Летучий корабль» при этом собрал в российском прокате больше 1 миллиарда рублей.

Пока непонятно, в каком стиле будет представлен публике новый проект, поэтому он вызывает много вопросов, продолжает Голубчиков. «Мультфильм Котёночкина представлял собой погоню под очень насыщенный звуковой ряд. До сих пор не все музыкальные композиции, которые были использованы в “Ну, погоди!”, удалось опознать, потому что Котёночкин был аудиофилом. И в этом была фишка ”Ну, погоди!”», — говорит эксперт и считает, что вряд ли сегодня создатели нового фильма будут уделять столько внимания музыкальному ряду.

При этом, по мнению Голубчикова, если создатели «Ну, погоди!» попытаются сделать, например, двухмерных Волка и Зайца и отправят их в наш трёхмерный мир в стиле легендарного игрового фильма Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера», это может быть интересно: «В таком случае мы получим, во-первых, классических персонажей, во-вторых, классический, возможно, сюжет, перенесённый в наш мир».

Успех будущего проекта также зависит от других факторов — в какое время он выйдет в прокат, каким будет маркетинг, вернутся ли в Россию голливудские фильмы и так далее, продолжает Голубчиков. «С одной стороны, “Ну, погоди!” к 2028 году может стать свежим глотком, чем-то новым, в отличие от всего, что мы успеем посмотреть за ближайшие три года. А с другой стороны, напротив, люди устанут от переделок советского наследия и фильм может вызвать общее неприятие. Поэтому очень сложно предсказать успех этого предприятия», — заключает эксперт.

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