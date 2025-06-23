От «1917» до «В бой идут одни “старики”»: топ-20 лучших фильмов о войне

Кинематограф не раз обращался к трагическим страницам мировой истории, напоминая о ценности и хрупкости человеческой жизни. Снимая военные фильмы, режиссёры отражали в них не только страшные баталии, но и личные драмы людей, героизм, невероятную силу дружбы и борьбу за человечность. «Рамблер» составил подборку из 20 впечатляющих кинолент о войне, которые стоит посмотреть.

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Лучшие фильмы о Первой мировой войне

1. «Большой парад» (1925)

© MGM

Снятое в США сто лет назад немое кино до сих пор не теряет актуальности. Несмотря на невозможность услышать речь героев, «Большой парад» трогает психологической глубиной.

Лента Кинга Видора и Джорджа У. Хилла повествует о трёх американских солдатах, которые отправляются воевать в Европу. Один из них — мелкий торговец, другой — рабочий, третий — сын богатых родителей. Фронт стирает между ними границы социальных классов: все трое становятся равны перед лицом смертельной опасности. К сожалению, дружба не спасает героев: двое погибают, а один возвращается на родину калекой. После этого он, преисполнившись разочарования, отправляется обратно в Европу.

Одну из главных ролей в этой картине сыграл звезда голливудского немого кино Джон Гилберт. По данным «Кинопоиска», при бюджете в 245 тысяч долларов фильм только в США собрал 11 миллионов долларов.

2. «На Западном фронте без перемен» (1930)

© Universal Pictures

Первая экранизация одноимённого романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, ставшая классикой антивоенного кино. Фильм американского режиссёра Льюиса Майлстоуна показывает, как солдат Пауль (Лью Эйрз), отправившийся на войну со школьной скамьи, теряет веру в свои идеалы, становясь свидетелем гибели боевых товарищей.

Эта киноработа важна не только с точки зрения гуманистического посыла, но и как начало новой технической эры в киносъёмках. «На Западном фронте без перемен» стал первой звуковой лентой, снятой с помощью огромного передвижного крана с камерой. Этот приём помог передать реалистичность батальных сцен. В 1930 году картина была удостоена двух премий «Оскар»: за лучший фильм и за лучшую режиссёрскую работу Льюиса Майлстоуна.

3. «Великая иллюзия» (1937)

© Réalisation d’art cinématographique

Военная драма французского режиссёра Жана Ренуана со звездой французского кино Жаном Габеном в одной из ключевых ролей.

Сюжет ленты строится вокруг французских офицеров. Попав в плен к немцам, они объединяются с британцами и начинают продумывать план побега. Вместе военные роют тоннель. Но затем французов переводят в другой лагерь для военнопленных, побег из которого якобы невозможен.

В своей картине Ренуар затронул не только тему войны и мира, но и национальных и классовых различий и гуманизма. Лента была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», несмотря на то, что в те времена премия вручалась только англоязычным картинам. «Великая иллюзия» же была снята на французском. В нацистской Германии фильм восприняли в штыки: «Великая иллюзия» была объявлена «кинематографическим врагом № 1» и запрещена к показу лично министром пропаганды Йозефом Геббельсом.

4. «Тропы славы» (1957)

© Bryna Productions

Действие картины происходит в 1916 году. Желая переломить ход войны, французское командование приказывает солдатам отправиться в заранее обречённую на провал атаку. После неудачи несколько произвольно выбранных рядовых становятся козлами отпущения: их приказывают расстрелять. Потрясённый несправедливостью полковник Дакс (Кирк Дуглас) вступает в конфликт с системой.

Чёрно-белая картина классика американского кино Стэнли Кубрика начинается как военный фильм и по ходу действия перерастает в судебную драму. Режиссёр показывал всю жестокость и абсурдность войны, отмечая, насколько по-разному относятся к ней высшие военные чины и простые солдаты. У ленты были трудности с выходом в прокат из-за несостыковки с официальной позицией властей Франции и Бельгии, пытавшихся не афишировать позорные страницы Первой мировой. К бойкоту также присоединились ФРГ (из солидарности с французами) и Испания, где на тот момент действовал милитаристский режим генерала Франко. Окончательно запреты были сняты только в конце 1970-х, после чего кинофильм получил заслуженное признание. С 1992 года он хранится в Национальном реестре фильмов США.

5. «Лоуренс Аравийский» (1962)

© Horizon Pictures

Один из величайших фильмов XX века с Питером О’Тулом, Алеком Гиннессом и Омаром Шарифом в главных ролях. Исторический эпос Дэвида Лина рассказывает о реально существовавшем британском разведчике Томасе Эдварде Лоуренсе, во время Первой мировой войны сыгравшем важную роль в арабском восстании 1916–1918 годов. Тогда арабские народы вели партизанскую войну против Османской империи, что в конечном итоге привело к образованию независимых государств Ближнего Востока.

Картина получила семь «Оскаров» и четыре «Золотых глобуса». Она оказала большое влияние на Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе, Джорджа Лукаса и множество других выдающихся кинодеятелей.

6. «Галлиполи» (1981)

© The Australian Film Commission

Романтичные мечты о славе, вдребезги разбивающиеся о жестокую реальность — так можно вкратце описать «Галлиполи» австралийского режиссёра Питера Уира. Действие картины происходит в 1915 году. Двое австралийских добровольцев (их играют Мэл Гибсон и Марк Ли) отправляются на войну. Они не подозревают, что впереди их ждёт один из самых кровавых боёв в истории Первой мировой — Дарданелльская операция, известная также как Галлиполийское сражение (по названию Галлиполийского полуострова в Турции). В частности, злополучная высадка в Сувле 7 августа 1915 года, в ходе которой британская армия вместе с австралийским и новозеландским корпусом (ANZAC) была разгромлена турками.

Пропитанный глубоким сочувствием к судьбам солдат «Галлиполи» получил признание на родине режиссёра, завоевав восемь премий Австралийского киноинститута, в том числе как лучший фильм, за лучшие сценарий и режиссуру, а также за лучшие актёрские работы Мэла Гибсона и Марка Ли. Также картина была номинирована на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм. Сегодня фильм считается классикой антивоенного кино: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes лента получила 91% положительных отзывов от зрителей и критиков.

7. «Счастливого Рождества» (2005)

© Canal+

Удивительная история праздника посреди войны, срежиссированная французским постановщиком Кристианом Карионом. Действие картины происходит в декабре 1914 года на одном из участков Западного фронта. Певец из Германии (Бенно Фюрман) и его возлюбленная (Дайан Крюгер), лейтенант из Франции (Гийом Кане) и священник из Шотландии (Гари Льюис) становятся свидетелями крохотного, но мира между сражающимися солдатами и офицерами. Оставив оружие в окопах, военные выходят друг к другу с шоколадом и добрыми пожеланиями «Счастливого Рождества!».

В основу этой киноленты легла глава под названием «Невероятное Рождество 1914 года» из книги французского писателя Ива Бюфето «Фландрийское сражение и битва при Артуа 1914–1919». В 2006 году фильм был номинирован на «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке.

8. «Боевой конь» (2011)

© Amblin Entertainment

Взгляд на войну глазами двух героев — мальчика Альберта (Джереми Ирвин) и его коня по имени Джоуи. С началом Первой мировой скакуна отправляют на фронт в составе кавалерийского полка. Его юный хозяин клянётся, что найдёт и вернёт Джоуи домой, после чего идёт на поиски любимца.

Трогательная история режиссёра Стивена Спилберга была поставлена по одноимённому роману британского писателя Майкла Морпурго и номинирована на шесть «Оскаров» и два «Золотых глобуса». В итоге она не получила ни одной из этих наград, но зато оказалась коммерчески успешной. По данным BoxOfficeMojo, при бюджете в 66 миллионов долларов фильм заработал в мировом прокате 177,5 миллионов долларов.

9. «Они никогда не станут старше» (2018)

© House Productions

Документальная картина, снятая самым известным новозеландским режиссёром современности, автором трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питером Джексоном и посвящённая солдатам, сражавшимся в Первой мировой войне.

Для создания этой киноленты Джексон оцифровал и раскрасил архивные хроники из Имперского военного музея в Лондоне — более ста часов, отснятых на чёрно-белую плёнку. Поскольку в начале XX века кино ещё было немым, звуковые эффекты в «Они никогда не станут старше» добавляли уже при производстве фильма с помощью чтецов по губам и актёров озвучивания.

Выход «Они никогда не станут старше» приурочили к столетию с момента окончания Первой мировой войны. Дебют ленты состоялся на Лондонском кинофестивале в октябре 2018 года. О Первой мировой войне не так много фильмов, как о Второй, потому столь кропотливая работа особенно ценна.

10. «1917» (2019)

© Dreamworks Pictures

Фильм режиссёра Сэма Мендеса рассказывает о двух молодых британских солдатах (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен), которым поручено крайне опасное задание: преодолеть линию фронта и доставить приказ, способный спасти жизни 1600 человек.

История на экране разворачивается в реальном времени и снята длинными отрывками — до восьми с половиной минут. Картину монтировали так, чтобы при просмотре создавался эффект съёмки одним дублем. Благодаря этому у зрителей возникает ощущение, будто они находятся на поле боя вместе с героями.

Лента получила десять номинаций на «Оскар», но в итоге выиграла только в трёх: «Лучшая работа оператора», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук». «1917» оказалась успешной в мировом прокате, заработав более 446 миллионов долларов при бюджете 95 миллионов долларов.

Лучшие фильмы про Вторую мировую войну

11. «Летят журавли» (1957)

© Мосфильм

Среди военных фильмов отдельно можно выделить мелодрамы: историй как о трагичной разлуке, так и о счастливом воссоединении было снято немало. Один из ярких примеров — советская картина «Летят журавли» режиссёра Михаила Калатозова. Любимый Вероники (Татьяна Самойлова) уходит на фронт, после чего молодые люди теряют связь друг с другом. На долю девушки выпадают тяжёлые личные испытания: во время бомбёжки погибают её родные, жених пропадает без вести, а настойчивый кавалер втягивает героиню в несчастливый брак.

«Летят журавли» удалось завоевать сердца как отечественных, так и иностранных зрителей. Картина Михаила Калатозова стала единственным за всю историю полнометражным советским фильмом, удостоенным главного приза Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви».

12. «Баллада о солдате» (1959)

© Мосфильм

Юному связисту Алёше (Владимир Ивашов) удаётся подбить два вражеских танка, и за этот подвиг он получает небольшой отпуск. Он отправляется повидать мать, но его путь в родные места оказывается очень богатым на события. Алёша встречает солдата, идущего домой и из-за своей инвалидности стесняющегося возвращаться к жене, девушку Шуру, которая случайно забирается в его вагон, сам отстаёт от поезда и спасает попавших под вражеский авианалёт пассажиров.

Кинолента Григория Чухрая получила широкое признание: она была номинирована на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, получила национальную кинопремию Италии «Давид ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA) как лучший фильм.

13. «…А зори здесь тихие» (1972)

© Киностудия им. М. Горького

Ещё одна классическая советская кинолента о Великой Отечественной войне. Фильм был снят по одноимённой повести писателя Бориса Васильева. Героини картины Рита Осянина (Ирина Шевчук), Женя Комелькова (Ольга Остроумова), Лиза Бричкина (Елена Драпеко), Соня Гурвич (Ирина Долганова) и Галя Четвертак (Екатерина Маркова) — молодые зенитчицы. Они мечтают о большой любви и счастье, но вынуждены мужественно вступать в смертельный бой с немецкими диверсантами.

Фильм режиссёра Станислава Ростоцкого полюбили не только в СССР и России, но и за рубежом: «…А зори здесь тихие» получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

14. «В бой идут одни “старики”» (1973)

© Киностудия им. А. Довженко

Список лучших фильмов о войне невозможно представить без этой комедийной драмы о буднях «поющей» эскадрильи. Участвующие в битве за Днепр лётчики-истребители сражаются с немецкими захватчиками, а в свободное от боёв время превращаются в оркестр под руководством капитана Титаренко по прозвищу Маэстро (Леонид Быков, он же режиссёр фильма). Несмотря на обилие песен, юмора и романтики в кадре, маячащая на горизонте смерть регулярно даёт о себе знать. И, к сожалению, не всем летчикам удается её избежать.

Эта чёрно-белая картина полюбилась не только зрителям, но и критикам. Например, в 1974 году фильм был удостоен специального приза жюри на международном кинофестивале в чехословацких Карловых Варах и главной премии на международном кинофестивале фильмов о свободе и революции в Сопоте (Польша).

15. «Иди и смотри» (1985)

© Мосфильм

Ленту советского и российского режиссёра Элема Климова можно назвать одним из самых шокирующих фильмов о войне за всю историю кинематографа. Действие этой картины происходит в Белоруссии в 1943 году. Подросток Флёра (Алексей Кравченко) становится свидетелем нацистской карательной акции в своей родной деревне. Буквально на глазах из жизнерадостного мальчика он превращается в глубокого старика.

Лента получила высокие оценки как от зрителей, так и от критиков — российских и иностранных. В пользовательском рейтинге «Кинопоиска» лента занимает 49 место из 250 возможных. В 2008 году британский журнал о кино Empire включил «Иди и смотри» в список 500 величайших фильмов всех времён — картина заняла в нём 60-е место.

16. «Список Шиндлера» (1993)

© Universal Pictures

В основу этого фильма легла реальная история немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера. Рискуя собственной жизнью, он спас от смерти в концлагере порядка 1200 евреев.

Именно благодаря одному из спасённых Шиндлером мужчин, Леопольду Пфеффербергу, эта история дошла по цепочке до режиссёра Стивена Спилберга. Долгое время Спилберг не решался браться за проект, но в итоге всё же создал картину, ставшую символом человеческого сострадания. Главную роль в фильме сыграл Лиам Нисон.

«Список Шиндлера» получил семь премий «Оскар» и три «Золотых глобуса». Он занимает 22 место в топе самых лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска».

17. «Жизнь прекрасна» (1997)

© Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica

Итальянская трагикомедия о еврейском отце, попавшем с семьёй в концлагерь. Чтобы уберечь маленького сына от ужаса происходящего, главный герой убеждает мальчика, что все вокруг играют в большую интересную игру. Главный приз в ней — настоящий танк.

Режиссёру и по совместительству исполнителю главной роли Роберто Бениньи удалось снять удивительно светлый и полный надежды фильм о такой страшной трагедии, как Холокост. После премьеры лента получила смешанные оценки критиков и зрителей: одни сочли фильм душераздирающим и преисполненным искреннего сочувствия к погибшим, другие — совершенно неприемлемым и неуважительным. Тем не менее «Жизнь прекрасна» была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля, трёх «Оскаров» и заработала 228,8 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете в 20 миллионов.

18. «Спасти рядового Райана» (1998)

© Paramount Pictures

Отряд американских солдат получает задание разыскать рядового Райана — единственного выжившего из семьи Райанов — чтобы отправить его на родину к убитой горем матери. Выполняя свою миссию, бойцы сталкиваются лицом к лицу с ужасающими реалиями войны.

Некоторые эпизоды этой картины Стивена Спилберга оказались настолько натуралистичными, что некоторые ветераны Второй мировой войны не смогли его досмотреть из-за нахлынувших травмирующих воспоминаний. В частности, многих при просмотре впечатлила сцена высадки в Нормандии, ставшая впоследствии культовой.

В фильме задействован звёздный актёрский состав: Том Хэнкс (капитан Миллер), Адам Голдберг (рядовой Меллиш), Вин Дизель (рядовой Капарзо), Мэтт Дэймон (рядовой Райан). Лента завоевала пять «Оскаров» и два «Золотых глобуса», заработала 482,3 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете в 70 миллионов долларов и была включена в Национальный реестр фильмов США.

19. «Пианист» (2002)

© Canal+

Жестокая драма о выживании, основанная на мемуарах польского музыканта Владислава Шпильмана. В центре сюжета — еврейский пианист, чудом выживший во время нацистской оккупации Варшавы. Он вынужден постоянно прятаться и голодать, но при этом ему удаётся остаться человеком.

Эта лента считается одной из лучших киноработ Романа Полански. Она получила «Оскар» в категориях «Лучшая мужская роль» (Эдриан Броуди), «Лучший режиссер» (Роман Полански) и «Лучший адаптированный сценарий», была отмечена «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля и множеством других престижных наград.

20. «Брестская крепость» (2010)

© Централ Партнершип

Масштабная кинолента Александра Котта о начале Великой Отечественной войны. На первую атаку вермахта на СССР в июне 1941-го зритель смотрит глазами подростка — 12-летнего Саши Акимова (Алексей Копашов), воспитанника музыкантского взвода 333-го стрелкового полка.

Фильм сочетает в себе практически документальный рассказ об исторических событиях с художественным повествованием о маленьких на их фоне судьбах отдельно взятых людей. За это «Брестская крепость» получила не только признание критиков, но и большую любовь зрителей. Сейчас фильм занимает 66 место в топ-250 лучших фильмов на «Кинопоиске».

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